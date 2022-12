Initier les enfants à l'opéra : petit guide en 5 étapes

Ils ont adoré Le Seigneur des anneaux, ils vont forcément aimer le Ring de Wagner...pas si simple ! Aborder l'opéra avec les enfants demande un peu de préparation, surtout si vous piochez dans le grand répertoire lyrique par définition peu enclin à s'adresser spécifiquement au jeune public. Mais l'enjeu en vaut la chandelle : grâce aux décors, costumes, chanteurs, orchestre, et par-dessus tout, grâce à la musique, en découvrant l'opéra, les enfants sont plongés dans un monde qui a tout pour les émerveiller. Mais attention, il ne faut surtout pas griller les étapes !

1. Faites votre sélection adaptée

Pour commencer, et en fonction de l'âge des enfants, constituez-vous une liste des œuvres. Tout d'abord, en étant vigilent aux sujets traités et à la façon de les aborder, parfois datée ou inadaptée aux plus jeunes. Évitez Salomé, Tosca ou Lucia di Lamermoor, par exemple. Pour une première approche, les sujets fantastiques ou féériques peuvent être plus accrocheurs, comme La Flûte enchantée, Rusalka ou Cendrillon par exemple. Privilégiez également des opéras drôles, comme Le mariage de Figaro, Le Barbier de Séville, ou situés dans un cadre exotique, comme Lakmé.

Notre conseil est de rester sur les grands "classiques" du répertoire lyrique. Contrairement à ce que l'on peut penser, les opéras dits pour enfants, tels Hansel und Gretel, La petite renarde rusée, Le petit ramoneur ou L'enfant et les sortilèges, ne sont pas faciles d'accès pour un public non-initié.

Pour les plus grands, Carmen, Don Giovanni, La Bohème et Madame Butterfly par exemple, sont riches d'airs exceptionnels qui restent longtemps dans l'oreille. En revanche, ces livrets abordent les sujets graves : l'amour, la passion, le meurtre ou le suicide - ils réclament une certaine maturité.

2. Commencez par la musique

Justement, la meilleure façon de débuter, c'est par la musique. Avant d'emmener votre progéniture à l'opéra pour une soirée intégrale, faites lui découvrir les airs les plus connus. Attention de choisir soigneusement la plus belle interprétation : l'effet en sera d'autant plus renforcé ! Encouragez les enfants à chantonner (avec vous) les mélodies, quelle que soit la langue. Ils les auront dans l'oreille et seront ravis de les reconnaître une fois au spectacle.

Voici quelques suggestions :

Mozart, La flûte enchantée : Le duo Papageno, Papagena , l'air de la Reine de la nuit

Delibes, Lakmé : Duo des fleurs

Offenbach, Contes d'Hoffman : Les Oiseaux dans la charmille

Dvořák, Rusalka : Song to the Moon

Massenet, Cendrillon : Vous êtes mon prince charmant

Rameau : Les Indes galantes : Les sauvages

Rossini, Le Barbier de Séville : Largo el factotum , Una voce poco fa

Bizet, Carmen : Habanera , Chanson du Toréador

Mozart, Les noces de Figaro : Non Più Andrai, L'ho perduta me meschina, Voi, Che Sapete

Haendel, Xerxes : Ombra Mai Fù

Verdi, Rigoletto : La Donna È Mobile

De manière générale, plus vous écoutez de l'opéra en famille, plus l'enfant en sera imprégné et plus il sera à l'aise face à une production scénique. Ne négligez pas non plus l'orchestre : vous pouvez le sensibiliser aux lignes mélodiques interprétées par différents instruments, une façon déguisée d'aborder l'orchestre en même temps !

3. Découvrez l'intrigue ensemble

Chantée en italien, allemand ou même en français, l'intrigue n'est pas toujours facile (si ce n'est impossible) à suivre pour un enfant. Mais de nombreuses adaptations existent, parfois même dès le premier âge, qu'elles soient sous forme de livre sonore, livre-disque ou de livret adapté, que vous pouvez feuilleter ensemble. Comme par exemple la collection de l'Opéra de Paris L'opéra raconté aux enfants , Mes premiers airs d’Opéra chez Gründ, ou les albums qui racontent plusieurs opéras du grand répertoire de façon synthétique, accompagnés d'enregistrements, parfois de partitions et d'extraits de livrets, et richement illustrés chez Calligram , Didier-Jeunesse ou chez Gallimard Jeunesse .

Vous pouvez en profiter pour aborder l'histoire de l'opéra aussi : Ma petite histoire de l'opéra peut être un très bon complément avec la playlist de découverte des airs célèbres.

Avec les enfants plus grands, vous pouvez aborder le vocabulaire lyrique - les voix et les tessitures - et découvrir les chanteurs qui ont marqué l'histoire.

4. Faites participer votre enfant

De plus en plus souvent, les maisons d'opéra proposent les spectacles participatifs, des jeux ou des ateliers qui permettent de découvrir les coulisses de cet art si complet et ses métiers, à l'image de l'Opéra de Lorraine et ses Mercredis à l'opéra . D'autres organisent les festivals autour de l'art lyrique, comme par exemple le Big Bang festival à Rouen, Mon premier festival d'opéra à Paris ou Tous à l'opéra dans toute la France. Faites-y participer vos enfants, participez-y en famille.

Repérez les spectacles participatifs qui proposent en amont de la représentation, d'apprendre quelques extraits à la maison, de les répéter avant le spectacle et de les chanter avec les interprètes. N'hésitez pas vous y joindre avec votre enfant, même si vous pensez chanter comme une casserole ! C'est en vous voyant impliqué que votre enfant sera complètement réceptif.

Pensez à proposer à votre enfant de pratiquer le chant tout au long de l'année. Peut-être avez-vous dans votre ville une maîtrise qui travaille avec l'opéra. C'est le cas de la Maîtrise populaire de l'Opéra comique à Paris, du projet Finoreille à Lille ou encore de la Maîtrise populaire de Tours . La meilleure façon de faire aimer les œuvres, c'est de les vivre de l'intérieur.

5. Emmenez-le à l'opéra

Lorsque vous le sentez prêt à franchir le pas, emmenez-le voir une vraie production. L'âge et l'intérêt de l'enfant doivent être votre premier critère de sélection. Tenez compte de la durée : les opéras en général, même ceux qui peuvent plus facilement capter l'attention des jeunes, sont longs. Et de la langue aussi : infliger la lecture des sous-titres aux enfants, alors qu'ils doivent suivre une intrigue complexe sur scène, s'accompagnera d'un décrochage garanti. D'où l'importance de bien le préparer avant, pour qu'il ne découvre pas l'intrigue une fois assis dans son fauteuil.

De nombreuses maisons d'opéra proposent des versions raccourcies, adaptées à un public jeune. Faites de votre sortie une vraie fête et jouez le jeu jusqu'au bout, n'oubliez surtout pas les jumelles qui lui permettront de voir de plus près les solistes et les instruments d'orchestre. Si vous pouvez, évitez les captations sur le petit écran : l'opéra est un art à savourer en direct, dans toute sa splendeur musicale et scénique. Aucune captation peut égaler la magie de la scène.

Explorez aussi le répertoire des opéras pour et par les enfants. Les compositeurs et compositrices contemporain.e.s sont de plus en plus nombreux à écrire des œuvres destinées aux enfants et pour de jeunes interprètes. C'est le cas d'Isabelle Aboulker, Julien Joubert, Marc-Olivier Dupin, Coralie Fayolle... que l'on peut trouver dans les programmations des scènes nationales.