Jaz Trotter : Daniel Dyonisius - Miles to Go

Originaire de Jakarta, en Indonésie, Daniel Dyonisius est né dans une famille de passionnés de musique et d'art, entouré de sons folkloriques traditionnels, ainsi que de musique jazz, pop et rock du monde entier. Daniel Dyonisius a commencé à prendre des cours de guitare à l'âge de 10 ans, attiré comme beaucoup de jeunes par l'image des musiciens sur scène ou dans les rues de Jakarta. Bien qu'il ait commencé par quelques leçons de guitare classique, il a travaillé dur dès le début, expérimentant l'improvisation et composant sa propre musique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Hommage aux compositeurs, auteurs-compositeurs et improvisateurs indonésiens, “Miles to Go” est en quelque sorte un voyage spirituel à travers la musique, des lignes de guitares envolées aux ballades apaisantes avec des thèmes mélodiques simples qui contrebalancent une improvisation extensive et exploratoire. L'album met en vedette Qadra Shakuhachi à la batterie et Hanhan à la basse. Dewa Budjana (guitare), l'un des musiciens les plus renommés d'Indonésie, fait une apparition sur le titre Freedom, ajoutant de délicieuses couleurs au morceau d'ouverture.

Publicité

L'inspiration de Daniel Dyonisius vient des grands noms du jazz comme John Coltrane, Bill Evans, Keith Jarrett, Wes Montgomery, Lee Ritenour ou Allan Holdsworth, et son affection pour les mélodies et les textes poétiques de compositeurs et auteurs indonésiens comme Ebiet G. Ade, Guruh Soekarno Putra, Chrisye, Eros Djarot, Yockie Suryoprayogo, Tonny Koeswoyo et Dewa Budjana.

Lee Ritenour :

"J'ai découvert le talentueux guitariste Daniel Dyonisius grâce à mon concours Six String Theory Competition. Grâce à ce concours, j'ai pu entendre une grande variété d'étonnants guitaristes du monde entier. Lorsque j'ai écouté le nouvel album de Daniel Dyonisius, j'ai été très heureux de constater qu'il avait créé un style de guitare unique. Daniel a combiné son écriture, ses arrangements, un son et (surtout) a joué avec tant de feeling, dans son projet, ‘Miles to Go’ . Félicitations Daniel ! Ton album mérite d'être écouté par beaucoup ! Continue à faire du bon travail !"

Laurie Burnette - Jazz London Radio :

"L'un des meilleurs premiers albums que j'ai entendus depuis des années. Un mélange de jazz et de rock, livré avec fraîcheur, originalité et sincérité."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)