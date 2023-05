Jazz Agenda (semaine du 08 au 14 mai 2023)

Dee Dee Bridgewater & The Amazing Keystone Big Band

vendredi 19 mai à 14h45 & 18h à la Salle Marcel Hélie à Coutances (50) dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers - 2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de 18h - Concert en direct dans Open Jazz d'Alex Dutilh sur France Musique

Dee Dee Bridgewater (voix)

Bastien Ballaz, Fred Nardin, Jon Boutellier, David Enhco (direction artistique)

Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco (trompette)

Loïc Bachevillier, Bastien Ballaz, Aloïs Benoit et Sylvain Thomas (trombone)

Kenny Jeanney, Pierre Desassis, Felix Hardouin, Adrien Sanchez et Ghyslain Regard (saxophones)

Fred Nardin (piano)

Thibaut François (guitare)

Patrick Maradan (contrebasse)

Romain Sarron (batterie)

Marcus Miller

samedi 20 mai à 22h à la Salle Marcel Hélie à Coutances (50) dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers - 2 invitations pour 2 à gagner - concert enregistré pour Jazz Club d'Yvan Amar - diffusion le 27 mai à 19h sur France Musique

Marcus Miller (basse, clarinette basse)

Donald Hayes (saxophone)

Anwar Marshall (batterie)

Russell Gunn (trompette)

Xavier Gordon (claviers)

+ Tom Ibarra (guitare)

Jazz à Saint-Germain-des Prés

du mercredi 10 au mercredi 17 mai a lieu la 22e édition de Jazz à Saint-Germain-des-Prés à Paris (75)

> mercredi 10 mai à 19h30 & 21h30 dans la Cour d'Honneur de la Monnaie de Paris : Yaron Herman "Concert solo à la Tombée de la Nuit" & "Concert solo Sous les Etoiles"

Yaron Herman (piano)

Matthieu Saglio Quartet "Voices"

mercredi 10 mai à 20h au Bal Blomet à Paris (75)

Matthieu Saglio (violoncelle)

Christian Belhomme (claviers, piano)

Léo Ullmann (violon)

Steve Shehan (percussions)

Yham 4tet "Les lumières de nos rêves"

mercredi 10 mai à 21h30 au Sunside à Paris (75)

Yoann Haméon (saxophone)

Jérôme Picard (guitare électrique)

Philippe Monge (contrebasse)

Ken Parassouramin (batterie)

Manuel Hermia Freetet + Guillaume Vierset "Edges"

mercredi 10 mai à 20h30 au Studio de l'Ermitage à Paris (75) dans le cadre des 45 ans du label Igloo

Manuel Hermia Freetet

Manuel Hermia (saxophone)

Jean-Paul Estiévenart (trompette)

Samuel Blaser (trombone)

Manolo Cabrera (contrebasse)

João Lobo (batterie)

Guillaume Vierset "Edges"

Guillaume VIerset (guitare électrique)

Jozef Dumoulin (piano, claviers)

Matteo Mazzu (basse électrique)

Antoine Pierre (batterie)

Youn Sun Nah Quartet "Waking World"

mercredi 10 mai à 20h au TÉAT Plein Air à Saint-Gilles-les-Bains (97)

samedi 13 mai à 20h30 au Centre Culturel Les Arcs à Quéven (56)

mardi 16 mai à 20h30 à la Grande Salle du Théâtre de Chartres (28)

jeudi 25 mai à 20h30 au Rocher de Palmer à Cenon (33)

vendredi 26 mai sur la Place du Foirail à Pau (64) dans le cadre de Jazz à Pau

Youn Sun Nah (voix)

Tony Paeleman (piano, Fender Rhodes, sythétiseur)

Thomas Naïm (guitare acoustique, guitare électrique)

Brad Christopher Jones (contrebasse, basse électrique)

Jean-Marie Machado "Sorciers"

mardi 09 mai à 20h30 au Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne (94)

Jean-Marie Machado (piano)

Claude Tchamitchian (contrebasse)

Zé Luis Nascimento (percussions)