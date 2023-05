Jazz Agenda (semaine du 15 au 21 mai 2023)

Fiona Mombet Quintet

mercredi 17 mai à 21h, en ouverture de Jazz en Comminges (20ème édition, du 17 au 20 mai) à Saint-Gaudens (31)

Fiona Monbet (violon)

Auxane Cartigny (piano)

Zacharie Abraham (contrebasse)

Philippe Magniez (batterie)

Michelle Pierre (violoncelle)

Dee Dee Bridgewater avec The Amazing Keystone Big Band

mercredi 17 mai à 23h, à Jazz en Comminges (20ème édition, du 17 au 20 mai) à Saint-Gaudens (31)

3 invitations pour 2 à gagner

Dee Dee Bridgewater (chant)

Aux trompettes : Vincent Labarre , Thierry Seneau , Félicien Bouchot et David Enhco

Aux trombones : Loïc Bachevillier , Bastien Ballaz , Aloïs Benoit et Sylvain Thomas

Aux Saxophones : Kenny Jeanney , Pierre Desassis, Jon Boutellier , Eric Prost et Ghyslain

Section rythmique : Fred Nardin (piano), Thibaut François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse) et Romain Sarron (batterie)

Clément Janinet O.U.R.S.

mercredi 17 mai, en ouverture du Bordures Festival (du 17 au 20 mai) à Langon-sur-Vilaine (35)

Clément Janinet (violon, composition)

Hugues Mayot (saxophone ténor, clarinette basse)

Joachim Florent (contrebasse)

Emmanuel Scarpa (batterie)

Kareen Guiock-Thuram « Nina »

mardi 16 mai Café de la Danse à Paris (75)

Naïssam Jalal & Rythms of Resistance

mercredi 17 à Tronget (03) pour le festival Jazz dans le bocage

Naïssam Jalal (flûte, nay, voix, composition)

Arnaud Dolmen (batterie)

Damien Varaillon (contrebasse)

Mehdi Chaïb (saxophones ténor et soprano, percussions)

Karsten Hopchaptel (guitare, violoncelle)

Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce

mercredi 17 à Tronget (03) pour le festival Jazz dans le bocage

Laurent Bardainne (saxophone ténor, synthétiseur)

Philippe Gleizes (batterie)

Fabe Beaurel Bambi (percussions)

Arnaud Roulin (orgue Hammond, claviers)

Sylvaine Hélary "L'orchestre incadescent"

mercredi 17 au Petit Faucheux à Tours (37)

Sylvaine Hélary flûtes traversière, voix, composition

Lynn Cassiers voix, électronique

Elodie Pasquier clarinette, clarinette basse

Maëlle Desbrosses violon alto, viole d’amour

Christiane Bopp trombone, saqueboute

Chloé Lucas violone, ténor de luth

Antonin Rayon Fender rhodes, clavinet, synthétiseurs Moog, électronique

Guillaume Magne guitare électrique, voix

Jim Hart batterie

Anaëlle Marsollier ingénieure du son

Monty Alexander