Jazz au Trésor : Julius Wechter - Jazz : West and Intro Sessions

Une fois de plus, avec « The Julius Wechter Quartet & Quintet 1956-1957, Jazz : West and Intro Sessions » Jordi Pujol nous embarque sur les criques cachées de la Côte Ouest.

Julius Wechter jouait du vibraphone dans un groupe qui a remporté la première place au premier Festival of Inter-collegiate Jazz en avril 1954, parrainé par Howard Rumsey au Lighthouse Café à Hermosa Beach. Le saxophoniste Cy Colley faisait partie de ce combo et a rejoint Julius Wechter. Ils ont formé un quartet pour jouer dans des clubs de Los Angeles après avoir obtenu leur diplôme au Los Angeles City College.

Herb Kimmel a entendu le quartet et l'a enregistré pour son label Jazz:West en 1956. L'album qui en résulte, « Linear Sketches », reçoit trois étoiles et demie dans la critique de Nat Hentoff dans Down Beat. Herb Kimmel quitte la scène du jazz après avoir enregistré son dernier album, « The Return of Art Pepper », en août 1956.

Don Clark est engagé comme directeur arftistique pour poursuivre la ligne jazz sous le nom d'Intro Records pour la société mère qui s'occupe de la distribution de Jazz:West, Aladdin Records. Don Clark produit plusieurs albums pour le nouveau label, dont un deuxième album de Julius Wechter qui atteint le stade du test de pressage avant qu'Aladdin ne mette fin à la collection jazz. L'album jamais publié présente les débuts du guitariste Dennis Budimir, qui a continué à se forger une impressionnante carrière dans le jazz avec Harry James, Chico Hamilton, Bobby Troup et Bud Shank, pour n'en citer que quelques-uns.

En 1958, Julius Wechter remplace Arthur Lyman dans l'ensemble « exotica » de Martin Denny, où il joue du vibraphone, du marimba, des percussions et continue à composer de la musique originale pour le groupe de Denny. Un concert fortuit en studio, où il joue des marimbas sur le premier album du Tijuana Brass de Herb Alpert en 1962, The Lonely Bull, l’aménera à rejoindre le Tijuana Brass et à créer plus tard un groupe dérivé, le Baja Marimba Band.

Trousseau

My Melancholy Baby

Sissy

Julius Wechter "Linear Sketches" (Jazz West)

Julius Wechter, vibraphone

Cy Colley, Jr., saxophone alto

Jim Bates, contrebasse

Frank DeVito, batterie

Enregistré à Los Angeles, 5 mai 1956

Scotch Hop

(inédit, Intro Records)

Julius Wechter, vibraphone

John Bambridge, Jr., clarinette

Dennis Budimir, guitar

Jim Bates, contrebasse

Jerry Williams, batterie

Enregistré à Los Angeles, 27 mars 1957