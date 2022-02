Jazz au Trésor : Al Cohn, Joe Newman - The Swingin' Sessions, 1954-55

De décembre 1954 à décembre 1955, le producteur de jazz Jack Lewis a enregistré une série d'albums exceptionnels aux célèbres Webster Hall Studios de RCA Victor à New York avec Al Cohn et Joe Newman, chacun dirigeant plusieurs petits groupes de swing, et en tant que sidemen sur le seul album de Freddie Green en tant que leader. Le titre du coffret de 3 CD qui les rassemble est juste parfait : « The Swingin’ Sessions » .

Au milieu des années cinquante, Al Cohn, Joe Newman et Freddie Green étaient omniprésents dans les sessions de jazz de RCA Victor. En 1955, ils ont réalisé cinq superbes albums de swing pour RCA avec des groupes allant du septet au nonet. Ces merveilleuses sessions ont été publiées sous les noms de “The Natural Seven” et “Four Trumpets, One Tenor » de Cohn, « All I Wanna Do Is Swing » et « I'm Still Swinging » de Newman et « Mr. Rhythm » de Green (qui fera l’objet d’une semaine spécifique le mois prochain). Le matériel, arrangé à parts égales par Ernie Wilkins, Manny Albam et Al Cohn sur chaque album, comprenait des standards et des classiques de Basie mais s'appuyait fortement sur les originaux des leaders et des arrangeurs.

L'esprit des Kansas City Seven de Count Basie inspire les 71 morceaux. Le son du groupe de Basie a joué un rôle influent dans les styles d'écriture de Cohn, Wilkins et Albam. Le ténor « lesterien » de Al Cohn, bien sûr, mais aussi le travail des fidèles du Count que sont Newman ou Wilkins et, bien sûr, Freddie Green, entre autres, perpétuent l’évidence de ce joyeux swing tout du long.

Comme l’orchestre de Basie des années 50, la musique ici est un swing délicatement arrangé et exécuté en douceur. Une succession de tableaux avec d'excellents solos concis étonnamment modernes et des sections rythmiques parmi les plus branchées que le jazz avait alors à offrir. Les autres sidemen incluent Urbie Green, Nat Pierce, Dick Katz, Milt Hinton, Osie Johnson et Shadow Wilson.

À ce moment-là, Al Cohn (1925-1988) était l'un des saxophonistes et arrangeurs ténor les plus demandés à New York. Son jeu rappelait celui de Lester Young, mais surtout, il était personnel, tant dans le son que dans la conception musicale. L'originalité et la force de son travail sont attestées par ces sessions, pour lesquelles il s'est associé à son ami le trompettiste Joe Newman, ainsi qu'à quelques-uns des meilleurs jazzmen de la scène new-yorkaise.

C'est en 1952, après être devenu le principal soliste à la trompette du Count Basie Orchestra, que Joe Newman (1922-1982) est devenu célèbre. Fondamentalement, le style de Newman est resté proche de celui de son mentor Harry Edison. Son jeu est un mélange de simplicité et de spontanéité avec juste ce qu'il faut d'originalité, mais sans jamais négliger l'apport de l'école bop.

La guitare non amplifiée de Freddie Green, longtemps un pilier de la section rythmique lumineuse et élastique du Count Basie Orchestra, a également apporté une touche swing à ces enregistrements. « Mister Rhythm », le premier et unique album enregistré sous sa direction, complète et clôt cet incroyable ensemble de sessions swing qui maintiennent un haut niveau de musicalité et une impulsion rythmique constamment palpitante.

"La grande chose ici ces jours-ci, c'est le groupe Count Basie. Je pense que cela a de plus en plus d'influence sur nos musiciens et arrangeurs », a déclaré Al Cohn en 1955. « Nous voulons tous swinguer, car le swing, à mon avis, est toujours l'élément le plus important du jazz. »

Les Webster Hall Studios où toutes ces séances se sont déroulées avaient été construits en 1886 comme un ensemble de salles de réunion, au 125 E. 11th Street, dans l’East Village de Manhattan. En 1953, séduits par l’acoustique de la grande salle de bal, les responsables de RCA Victor rachetèrent l’immeuble et en firent leur lieu d’enregistrement pour la Côte Est, jusqu’en 1968.

Cohn My

Al Cohn and His Orchestra “Mr. Music”

Joe Newman, trompette

Billy Byers, trombone

Gene Quill, sax alto

Al Cohn, Sol Schlinger, sax ténor

Sanford Gold, piano

Buddy Jones, contrebasse

Osie Johnson, batterie

Manny Albam, arrangement

Enregistré au Webster Hall, New York City, 23 décembre 1954

Count Me

Al Cohn Septet “The Natural Seven”

Al Cohn, sax ténor

Joe Newman, trompette

Frank Rehak, trombone

Freddie Green, guitare

Nat Pierce, piano

Milt Hinton, contrebasse

Osie Johnson, batterie

Al Cohn, arrangement

Enregistré au Webster Hall, New York City, 3 février 1955

Corner Pocket

The Joe Newman Octet “All I Wanna Do Is Swing”

Joe Newman, trompette

Frank Rehak, trombone

Ernie Wilkins, alto sax

Al Cohn, sax ténor

Nat Pierce, piano

Freddie Green, guitare

Milt Hinton, contrebasse

Ross “Shadow” Wilson, batterie

Ernie Wilkins, arrangement

Enregistré au Webster Hall, New York City, 8 février 1955

Every Time

The Jazz Workshop "Four Brass, One Tenor"

Joe Newman, Thad Jones, JoeWilder, trompettes

Nick Travis, trompette, trombone à pistons

Al Cohn, sax ténor

Dick Katz, piano

Freddie Green, guitare

Buddy Jones, contrebasse

Osie Johnson, batterie

Al Cohn, arrangement

Enregistré au Webster Hall, NYC, 9 mai 1955

Perfida

The Joe Newman Octet “I’m Still Swinging”

Joe Newman, trompette

Urbie Green, trombone

Gene Quill, sax alto

Al Cohn, tenor sax sax ténor

Dick Katz, piano

Freddie Green, guitare

Eddie Jones, contrebasse

Ross “Shadow” Wilson, batterie

Ernie Wilkins, arrangement

Enregistré au Webster Hall, New York City, 3 octobre 1955