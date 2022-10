Jazz au trésor : Benny Goodman "In concert"

Lorsque Benny Goodman embarqua pour l’Europe, à l’automne 1959, c’était la première fois en dix ans qu’il s’affichait à la tête d’une moyenne formation pour traverser l’Atlantique. Dix musiciens au total, en incluant le chef, plus la chanteuse Anita O’Day. Mais les promoteurs vendirent l’affaire comme le Benny Goodman Orchestra. Et pourquoi pas ? À quatre unités près c’était la formule des années swing du big band de Benny Goodman, un quart de siècle plus tôt.

Mais les chiffres ne disent pas tout. En lieu et place de cinq cuivres, il n’y avait qu’un seul trompettiste et qu’un seul tromboniste. Et deux saxophones au lieu de quatre. Mais grâce à la présence conjuguée du vibraphone de Red Norvo et de la batterie de John Markham, au tempo beaucoup plus souple que celui de leurs prédécesseurs, l’ensemble de dix musiciens délivre un swing plus léger et détendu. Résultat, c’est un ensemble de chambre qui enchaine les parties solistes sans l’omniprésence des riffs intermédiaires. Le son d’orchestre y gagne en transparence.

De cette tournée, on connaissait les enregistrements de Bâle, Berlin et Stockholm, mais pas celui de Copenhague, inédit donc. Benny Goodman a conçu le concert autour d’un sextet de base (sa clarinette soutenue par une section rythmique de cinq musiciens), qui voit des souffleurs se rajouter sur les deux-tiers des titres et Anita O’Day apparaitre deux fois. L’impression d’une petite formation élargie, plus que d’un grand format…

À noter que le guitariste Red Norvo était familier des formations de Benny Goodman depuis les années 30 – ils ont enregistré ensemble dès 1933. Avec le guitariste Jimmy Wyble et le bassiste Red Wooten, il avait constitué un trio qui devint quintet pour les besoins de Frank Sinatra, avec le saxophoniste Jerry Dodgion et le batteur John Markham. Benny Goodman leur associa le pianiste Russ Freeman, qui avait fait les beaux jours de Chet Baker sur la West Coast et trois souffleurs de premier plan (Jack Sheldon, Flip Phillips, Bill Harris) pour parachever le casting.

Sur la scène du Falkoner flambant neuf, le clarinettiste brille de mille feux sur cet écrin de wing au naturel.

Airmail Special

Between The Devil And The Deep Blue Sea

Benny Goodman (clarinette)

Jack Sheldon (trompette)

Bill Harris (trombone)

Flip Phillips (sax tenor)

Jerry Dodgion (sax alto)

Red Norvo (vibraphone)

Russ Freeman (piano)

Jimmy Wyble (guitare)

Red Wooten (contrebasse)

John Markham ( batterie)

Enregistré au Falkoner Centret à Copenhague, 17 octobre 1959

Rachel’s Dream

Memories of You

