Jazz au Trésor : Bill Henderson - Complete Recordings, 1958-61

Il est temps que William Randall Henderson (1926-2016), connu sous le nom de Bill Henderson, soit plus largement reconnu comme l'un des plus grands chanteurs de jazz. À partir de 1952, lentement mais sûrement, la voix riche et la personnalité de Bill l'ont fait entrer dans le cœur du public de Chicago, sa ville natale. Il pouvait chanter avec autant de grâce et de conviction une tendre ballade, un blues entraînant, un classique de R&B, un standard de comédie musicale, un succès du moment, ou tout ce qu'il voulait.

Encouragé par le pianiste Billy Taylor, Bill Henderson se rend à New York en 1957 et, dans le milieu difficile des chanteurs de jazz, il se hisse peu à peu au-dessus des autres. En 1958, il enregistre un premier single avec le groupe de Charlie Rouse et, peu après, il s'associe à Horace Silver pour l'enregistrement désormais classique de Señor Blues. C'est un succès de juke-box et, comme le dit Bill, "c'est là que tout a commencé".

En juin 1960, Louise Davis Stone, dans The Citizen Call, fit l'éloge de Henderson en ces termes : « Un soir, au Half Note, Bill Henderson a pris le micro avec le Cannonball Adderley Quintet et a mis le feu à la salle avec Moanin'. Il y a un côté ostensiblement sexy, plus un élément de sincérité, qui font de sa voix l'une des voix les plus significatives de la scène du jazz. »

Ce coffret de 2 CD, « Señor Blues » () , rassemble les premiers enregistrements que Bill Henderson a réalisés pour les labels Riverside, Blue Note et Vee Jay entre 1958 et 1961. Toujours entouré d'excellents musiciens, Henderson démontre incontestablement dans ces sessions qu'il possède un instrument vocal impressionnant et qu'il sait l'utiliser.

Jordi Pujol (extrait du communiqué de presse)

Señor Blues

Horace Silver Quintet

Donald Byrd, Trompette

Junior Cook, saxophone tenor

Horace Silver, piano

Gene Taylor, contrebasse

Louis Hayes, batterie

Enregistré à Hackensack, NJ, 15 juin 1958

This Little Girl of Mine

“Bill Henderson Sings”

Booker Little, Trompette

Bernard McKinney, trombone, euphonium

Yusef Lateef, saxophone tenor

Wynton Kelly, piano

Paul Chambers, contrebasse

Jimmy Cobb, batterie

Benny Golson, direction, arrangement

Enregistré à Chicago, 27 octobre 1959

Sleepy

“Please, Send Someone to Love”

Willy Thomas, Trompette

Frank Strozier, saxophone alto

Harold Mabern Jr., piano

Bob Cranshaw, contrebasse

Walter Perkins, batterie

Enregistré à Chicago, 29 août 1960