Jazz au Trésor : Billy Taylor - Complete Recordings With Henry Grimes & Ray Mosca

Au Panthéon des pianistes de jazz, Billy Taylor (1921-2010) fut l'un des plus doués techniquement. Après avoir débuté avec Ben Webster et Dizzy Gillespie, il allait passer plusieurs mois à Paris en 1947 où il enregistrera avec Don Byas. De retour à New York il constituera un trio au début des années cinquante avec Charles Mingus à la contrebasse. Le fait qu'il ait reçu une formation classique aura été un atout. La couleur "soul" ne lui était pas étrangère, comme en témoigne son interprétation de That's Where It Is. Et, comme le titre d'ouverture, Warming Up, le souligne, il y a aussi une chaleur et une émotion très particulières associées à la maturité pour expliquer la popularité durable de Billy Taylor.

« Custom Taylored » le premier des deux albums rassemblés dans ces « [Complete Recordings with Hanry Grimes & Ray Mosca]((https://www.freshsoundrecords.com/billy-taylor-albums/55874-the-billy-taylor-trio-complete-recordings-with-henry-grimes-ray-mosca-2-lp-on-1-cd.html) » offre une douzaine d'exemples de l’élégance et de l’évolution du pianiste dans un délicat équilibre instrumental du trio. L'interaction du bassiste Henry Grimes et du batteur Ray Mosca y est un régal. La synthèse du trio est un bonheur à entendre.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Billy Taylor livre son côté le plus sobre et le plus suggestif dans « Uptown » enregistré en public au Prelude à New York le 4 février 1960. Le titre de l'album fait non seulement référence à l'emplacement du club sur la 129e rue, à la périphérie de Harlem, mais aussi à l'atmosphère musicale ambiante. Il s’agit der son début avec son nouveau trio avec le bassiste Henry Grimes remplaçant Earl May et le batteur Ray Mosca succédant à Ed Thigpen. Les deux nouveaux trouvent immédiatement leur place, vigies d’un swing palpitant.

Warming Up

Easy Walker

Native Dancer

"Warming Up" (Riverside)

Billy Taylor, piano

Henry Grimes, contrebasse

Ray Mosca, batterie

Enregistré à New York, 26 mars 1960

S'Wonderful

"Uptown" (Riverside)

Billy Taylor, piano

Henry Grimes, contrebasse

Ray Mosca, batterie

Enregistré au club Prelude à New York, 4 février 1960