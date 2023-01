Jazz au Trésor : Billy Taylor - Taylor Made

La séance « Taylor Made Jazz » fut initialement publiée sur le label Argo (LP-650). Les Ellingtoniens présents ici étaient impatients d'explorer huit compositions du pianiste Billy Taylor, toutes arrangées par le bassiste Johnnie Pate. Taylor a écrit des ballades mélancoliques, lyriques et élégantes, dans le plein sens du terme « romantique ». Ses compositions en tempo rapide et moyen ont une qualité rayonnante, sans jamais devenir effrénées ; elles sont une inspiration idéale pour les souffleurs solistes.

Billy Taylor était un homme sophistiqué et ses goûts musicaux étaient luxuriants et contemporains, modernes, émouvants et exempts de clichés ou d’effets de mode. Les solistes sont à l'aise, la section rythmique est en osmose, et les mélodies sont délicieuses. Johnny Hodges prend plusieurs solos absolument magistraux sur les ballades, et Clark Terry apparait totalement épanoui en dehors du groupe d'Ellington. Quant à Paul Gonsalves, avec ce son ample et percutant et son approche harmonique singulière, se surpasse sur tempo rapide. Taylor made : le jeu de mot est parfait, c'est une session sur mesure !

Publicité

Theodora

Johnny Hodges, sax alto

Billy Taylor, piano

Earl May, contrebasse

Ed Thigpen, batterie

Enregistré à Chicago, 17 novembre 1957

Mood for Mendes

Daddy-O

Day Dreaming

Clark Terry, Willie Cook, trompette

Britt Woodman, trombone

Johnny Hodges, sax alto

Paul Gonsalves, sax tenor

Harry Carney, sax baryton

Billy Taylor, piano

Earl May, contrebasse

Ed Thigpen, batterie

Enregistré à Chicago, 17 novembre 1957