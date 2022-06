Jazz au Trésor : Candid

Candid Records est un label de jazz emblématique créé en 1960 par Archie Bleyer (qui possédait déjà Cadence Records) avec Nat Hentoff comme directeur artistique. Une trentaine d’albums furent produits en seulement huit mois d’existence. Beaucoup allaient s’avérer des pièces maitresses de l’histoire du jazz et du blues. Cinq de ces pièces maitresses ont été remastérisées par Bernie Grundman et proposées en CD en avril dernier et en vinyle 180g le 24 juin.

Nat Hentoff avait exigé d’avoir carte blanche et avait prévenu que ces albums ne rapporteraient pas beaucoup d’argent à court terme. Sa méthode était simple : à partir du moment où il avait choisi le musicien leader, il le laissait maitre du projet et du casting, se contentant de louer le studio et de fournir les sandwiches, sans intervenir sur le contenu musical. La première séance fut celle du bluesman Otis Spann.

Enregistré le 15 novembre 1960 aux Nola Penthouse Sound Studios à New York, « Lightnin' In New York » capture le légendaire bluesman sous une forme classique, y compris quelques rares solos au piano. Produit par le célèbre critique musical et militant social, Nat Hentoff, et enregistré à une époque où Lightnin’ Hopkins était « redécouvert » par le public blanc, le bluesman hésitait à accepter son nouveau rôle d'« artiste » ayant un public majoritairement blanc.

Ce n'est qu'un mois plus tôt, en octobre 1960, que Hopkins avait fait ses débuts au Carnegie Hall aux côtés des stars du folk Joan Baez et Pete Seeger. Avant cela, il s'était rarement aventuré en dehors de son Texas natal. "Dans cet album", écrit Hentoff dans les notes de pochette, "Lightnin' a continué d'illustrer à quel point le blues peut encore être frais, personnel et surprenant lorsqu'il est façonné par une source aussi forte et confiante que cet homme originaire de Houston.

« Presents Charles Mingus » en octobre 1960. Eric Dolphy au sax alto et clarinette basse, Ted Curson à la trompette et le batteur Dannie Richmond interprétaient le matériel de cet album depuis des semaines.

Mingus a décidé de créer une ambiance qui pourrait ressembler à une soirée au club, dans l'espoir de capturer la férocité que les musiciens avaient explorée sur scène. "J'ai finalement réalisé que beaucoup de disques de jazz ne fonctionnaient pas parce que les gars avaient du mal à retrouver en studio de ce qu'ils faisaient tous les soirs", a déclaré Mingus. "J'ai voulu faire un album comme on est sur la scène d’un club." Pour recréer cette ambiance, Mingus introduit les chansons comme s'il s'adressait au public, donnant l'illusion d'un album live.

La mascarade a payé, l'album accomplit ce que le meilleur du travail de Mingus réalise : la tension parfaite entre le jazz joué en ensemble et le jazz joué en toute liberté.

Peut-être mieux connu pour sa longue association avec le légendaire Muddy Waters, Otis Spann est largement reconnu comme l'un des plus grands pianistes de blues de tous les temps. Bien qu’il se soit fait un nom à Chicago au milieu des années 1940, ce n'est qu'en 1960 qu'il a eu l'opportunité d'enregistrer son premier album personnel. « Otis Spann Is The Blues » est aussi le premier album jamais enregistré pour le jeune label Candid basé à New York. Il capture non pas une, mais deux légendes au sommet de leurs pouvoirs - Otis Spann et Robert Lockwood Jr.

Lockwood, le guitariste de Muddy Waters, était un choix évident pour accompagner Otis Spann lors de ces sessions en août 1960. Il convient de noter que Lockwood avait été un collaborateur de longue date de Sonny Boy Williamson, et qu’il était par ailleurs le beau-fils et le seul élève de ce quasi inconnu qu’était alors Robert Johnson. (Columbia Records sortira « Robert Johnson King Of The Delta Blues Singers » l'année suivante et changera à jamais le cours de l'histoire de la musique.)

Réduit aux seuls deux musiciens, cet ensemble magnifiquement interprété et produit met en valeur le piano et la voix de Spann. Avec seulement la guitare de Lockwood derrière lui, Spann s'étire avec son attaque rythmique palpitante à deux mains et concilie le style de piano barrelhouse de sa jeunesse avec le style moderne de Chicago. À noter que ces sessions ont également produit du matériel supplémentaire qui s'est retrouvé sur l'album d'Otis Spann de Candid, Walkin' The Blues, sorti à titre posthume en 1972.

Le style vocal distinctif d'Abbey Lincoln, son écriture stimulante et sa personnalité fougueuse lui ont assuré une place parmi les grandes du jazz. Bien qu'elle ait fait son premier enregistrement pour Riverside, et plus tard dans la vie pour Verve, c'est avec le jeune et audacieux label Candid qu'elle a réalisé un coup d’éclat musical, « Straight Ahead », en 1961. Témoignage de sa stature et de ses talents, le casting de cet album comprend le géant du ténor Coleman Hawkins, le grand Eric Dolphy aux anches, le trompettiste Booker Little, le pianiste Mal Waldron et l'emblématique batteur Max Roach.

À l'automne 1960, Abbey Lincoln avait participé à une session d'enregistrement avec Max Roach qui allait changer la trajectoire de sa vie et de sa carrière. Six mois plus tard, avec la plupart des musiciens de « We Insist ! », elle a enregistré ce « Straight Ahead », mettant enfin sur bandes l'Abbey Lincoln qu'elle avait longtemps voulu être. "Je ne me retiens plus", a déclaré Lincoln à l'époque. "C'est une sacrée bonne sensation d’apparaitre en pleine lumière."

Son émotivité explicite et ses libertés avec le pitch et l'intonation poussent ses intentions et son exécution au bord de la rupture - des contemporains tels que Thelonious Monk ou Charles Mingus élargissaient également ses idées et ses ambitions techniques - mais Lincoln sonne néanmoins comme une artiste habitant un monde musical de plus en plus possédé.

Take It Easy

Lightnin’ Hopkins, « Lightnin’ in New York »

Lightnin’ Hopkins, guitare, piano, voix

Enregistré à New York, 15 novembre 1960

Driva’ Man

Max Roach, « We Insist ! »

Booker Little, trompette

Julian Priester, trombone

Walter Benton, Coleman Hawkins, sax ténor

James Schenck, contrebasse

Max Roach, batterie

Abbey Lincoln, voix

Enregistré à New York, 31 août 1960

Original Faubus Fables

Charles Mingus « Presents Charles Mingus »

Ted Curson, Trompette

Eric Dolphy, sax alto

Charles Mingus, contrebasse

Dannie Richmond, batterie

Enregistré à New York, 20 octobre 1960

The Hard Way

Otis Spann « Is The Blues »

Otis Spann, voix, piano

Robert Lockwood Jr., guitare, voix

Enregistré à New York, 23 août 1960

Straight Ahead

Abbey Lincoln « Straight Ahead »

Abbey Lincoln, voix

Booker Little, Trompette

Julian Priester, trombone

Eric Dolphy, sax alto

Walter Benton, Coleman Hawkins, sax tenor

Mal Waldron, piano

Art Davis, contrebasse

Max Roach, batterie

Enregistré à New York, 22 février 1961