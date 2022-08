Jazz au Trésor : Candid

Candid Records , label de jazz emblématique créé en 1960 par Archie Bleyer (qui possédait déjà Cadence Records) avec Nat Hentoff comme directeur artistique a publié une trentaine d’albums en seulement huit mois d’existence. Après cinq premières rééditions sorties fin juin, cinq autres pièces maitresses ont été remastérisées par Bernie Grundman et sont publiées le 26 août à la fois en CD, vinyle et numérique.

Cette fois-ci, nous avons Pee Wee Russell & Coleman Hawkins pour « Jazz Reunion », Clark Terry avec son « Color Changes », Cecil Taylor et « The World of Cecil Taylor », Booker Little et son célèbre « Out Front » et Booker Ervin avec son méconnu « That’s It ».

Les rééditions incluent des musiciens qui ont non seulement défini la musique de leur génération, mais ont influencé bon nombre des plus grands musiciens pour les générations à venir. En vedette, deux trompettistes (l'un des plus prometteurs et l'un des plus légendaires), deux célèbres saxophonistes ténors, dont l'un retrouve un clarinettiste au style inclassable et l'un des plus grands pianistes de l'histoire du jazz.

Pee Wee Russell & Coleman Hawkins – « Jazz Reunion »

Ce superbe enregistrement, resté largement confidentiel, présente une réunion de deux géants du jazz - le saxophoniste ténor Coleman Hawkins et le clarinettiste Pee Wee Russell. Au moment de cette session, les deux n'avaient pas été réunis en studio depuis 32 ans. Ici, ils revisitent notamment If I Could Be With You One Hour, une chanson qu'ils avaient enregistré pour la première fois en 1929.

Clark Terry – « Color Changes »

« Color Changes » est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs albums du trompettiste et pionnier du bugle dans le jazz, Clark Terry. Plutôt que d'avoir la jam session habituelle avec les sidemen de haut vol qu'il avait réunis, Clark Terry a utilisé des arrangements spécifiques de Yusef Lateef, Budd Johnson et Al Cohn pour la séance de studio. Au moment de cet enregistrement, il venait de terminer un séjour au sein du groupe de Charles Mingus, et on peut entendre l'influence subtile que leur association a eue sur ces sessions. Le résultat est un album qui passe par de nombreuses ambiances et textures, comme son titre l'indique.

Cecil Taylor « The World of Cecil Taylor »

« The World of Cecil Taylor » est le cinquième album studio du pionnier du free jazz Cecil Taylor. La musique de Taylor est souvent décrite en avance sur son temps. Et il est facile d'imaginer quelle a été la réaction du fan de jazz moyen à cet enregistrement. C'est sans doute un changement radical par rapport à la manière dont le jazz était largement perçu à l'époque.

Booker Little - « Out Front »

« Out Front » est probablement la plus grande réalisation jamais enregistrée de la part du trompettiste Booker Little en tant que musicien et compositeur. C'est aussi l'une des cinq seules sessions dirigées par lui en tant que chef d'orchestre avant sa mort prématurée à l'âge de 23 ans en 1961.

Booker Ervin - « That’s It » Principalement associé à Charles Mingus - avec qui il a enregistré dix albums entre 1958 et 1961 - Booker Ervin est l'un des grands saxophonistes ténors de sa génération, bien que sans doute moins connu que nombre de ses contemporains. « That’s It » n'est que le troisième album d'Ervin en tant que leader. Les sessions sont sans aucun doute influencées par le temps passé par Ervin au sein du Mingus' Jazz Workshop, et d’ailleurs, le contrebassiste est largement cité dans les notes de l'album avec des éloges émus du saxophoniste.

If I Could Be With You One Hour

Pee Wee Russell & Coleman Hawkins « Jazz Reunion »

Pee Wee Russell, clarinette

Coleman Hawkins, sax ténor

Emmett Berry, trompette

Bob Brookmeyer, trombone

Nat Pierce, piano

Milt Hinton, contrebasse

Jo Jones, batterie

Enregistré à New York, 23 février 1961

Boo

Booker Ervin « That’s It »

Booker Ervin, sax tenor

Horace Parlan, piano

George Tucker, contrebasse

Al Harewood, batterie

Enregistré à New York, 6 janvier 1961

Man of Words

Booker Little « Out Front »

Booker Little, trompette

Julian Priester, trombone

Eric Dolphy, clarinette basse

Don Friedman, piano

Ron Carter, contrabasse

Max Roach, batterie

Enregistré à New York, 4 avril 1961

No Problem

Clark Terry « Color Changes »

Clark Terry, trompette

Jimmy Knepper, trombone

Julius Watkins, cor

Yusef Lateef, sax tenor, flûte, cor anglaise, hautbois

Seldon Powell, sax tenor, flute

Tommy Flanagan, piano

Joe Benjamin, contrebasse

Ed Shaughnessy, batterie

Enregistré à New York, 19 novembre 1960

Air (Take 28)

Cecil Taylor « The World of Cecil Taylor »

Archie Shepp, sax tenor

Cecil Taylor, piano

Buell Neidlinger, contrebasse

Dennis Charles, batterie

Enregistré à New York, 13 octobre 1960