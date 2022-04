Jazz au Trésor : Cool Jazz From Holland, 1955-57

À la fin des années 1940, une nouvelle génération de musiciens de jazz émerge aux Pays-Bas. Ils avaient commencé à modeler leur musique sur le style bebop, le « jazz moderne » avec lequel Charlie Parker et Dizzy Gillespie avaient révolutionné la scène américaine. Cependant, l'incompréhension générale du nouveau style en raison de leur accès limité aux enregistrements originaux a entravé sa diffusion parmi les amateurs de jazz. Ces premières alliances de musiciens locaux avec le bebop avaient rarement assez de soutien de la part des publics locaux, et il n'y avait pas non plus beaucoup d'intérêt de la part des maisons de disques. Il a fallu du temps aux auditeurs pour comprendre ce que le nouveau style impliquait, et le bebop est devenu une source de controverse, divisant les rangs des amateurs de jazz en modernistes et traditionalistes.

À partir de 1954, alors que la flamme du bebop s'estompait lentement, les modernistes ont commencé à se laisser emporter par l'engouement pour le jazz de la West Coast. Soudain, la scène a été revitalisée et différentes formations ont commencé à apparaître. Elles ont réussi à livrer des performances convaincantes ponctuées de solos remarquables acclamés par la critique et bien accueillis par les fans. Ce nouvel intérêt se traduit par les premiers enregistrements néerlandais de jazz moderne en 1955, qui voient le jour en 1956 sur l'album 10 pouces de Columbia "Jazz from Holland", un exemple incontestable du niveau atteint par les musiciens hollandais qui privilégient le cool, plus un son détendu de la Côte Ouest, s'appuyant davantage sur la composition et les arrangements que sur l'improvisation bebop de style plus libre. Cette initiative d'enregistrement initial de Gerry Oord de Bovema a inspiré le producteur Michiel de Ruyter à enregistrer les meilleurs petits groupes et groupes néerlandais pour une série de LP en trois volumes intitulée "Jazz Behind the Dikes", ainsi que plusieurs singles EP sortis entre 1955 et 1957 par Philips. Le magazine néerlandais "Rhythme" s'est vanté que grâce à leurs "superbes performances", les groupes présentés dans cette série ont reçu les éloges internationaux de "connaisseurs de jazz sur les quatre continents".

Publicité

Easy to Love

Rob Madna Quartet, "Jazz From Holland"

Karel Reys, saxophone alto

Rob Madna, piano

Børge Ring, contrebasse

Fred Gilhuys, batterie

Enregistré à Amsterdam, 7 janvier 1955

You Hi to My Ho

Tony Vos Quartet, " Jazz Behind the Dikes Vol.1 "

Tony Vos, saxophone alto

Henk Vos, piano

Paul Rovère, contrebasse

Daniel Humair, batterie

Enregistré à Hilversum, 17 janvier 1955

I Should Care

WesselIlcken Combo " Jazz Behind the Dikes Vol.2 "

Jerry van Rooyen, trompette

Toon van Vliet, saxophone tenor

Rob Madna, piano

Dick Bezemer, contrebasse

Wessel Ilcken, batterie

Rita Reys, voix

Enregistré à Hilversum, 16 août 1955

The Beauty of the Ball

The Diamonds "Jazz From Holland"

Cees Smal, trombone à pistons

Harry Verbeke, saxophone tenor

Wim van Beelen, vibraphone

Henk de Jong, contrebasse

Tony Funke-Küpper, batterie

Enregistré à Amsterdam, 28 février 1956