Jazz au Trésor : Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin - Live in Paris 1960-61

Trompettiste lumineux, Dizzy Gillespie est l’un des grands modernisateurs du jazz. Il a notamment contribué à introduire les rythmes afro-cubains dans le jazz dès les années 1940. Durant les années 1950, il est envoyé par le département d’État américain pour faire découvrir le jazz dans le monde et notamment en Amérique du Sud. Il en profite pour parfaire sa quête des rythmes latins d’essence africaine. C’est par ce voyage qu’il va rencontrer un jeune pianiste et compositeur argentin, Lalo Schifrin qui lui compose une suite, Gillespiana, qui devient un grand standard et dont la première version live jamais jouée est présenté ici. Enregistré en 1960 et 1961, ce coffret est le formidable témoin de la vague latin jazz à venir, annonciateur de la déferlante bossa nova américaine et matrice à groove inébranlable pour la génération à venir.

Patrick Frémeaux

En 1956, une idée de l’homme politique Adam Clayton Powell se concrétise : envoyer Dizzy en tournée internationale, avec un orchestre multiracial, pour promouvoir une image positive et moderne des États-Unis. Fin 1956, la seconde tournée se déroule en Amérique du Sud. C’est à cette occasion que Dizzy rencontre un jeune pianiste, compositeur et arrangeur argentin, Lalo Schifrin.

Dans le livret du présent coffret, Michel Brillié raconte :

« Schifrin vient juste depasser quatre années à Paris pour y étudier au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris sous la houlette d’Olivier Messiaen. Il est pianiste de jazz à ses heures, joue au Club Saint-Germain… et passe ses nuits à la cinémathèque. Fin 56, Il rentre donc à Buenos Aires pour retrouver sa famille. Et il est présenté à Dizzy.

« C’était ma grande idole ! Je connaissais toutes ses compos. De mémoire, j’avais tout appris en écoutant ses disques. Je venais de reformer un grand orchestre de mon côté - il y avait Gato Barbieri - on a joué pour lui. « C’est toi qui a écrit ces arrangements ? » Ben oui. Dizzy m’a proposé alors de venir aux Etats Unis comme pianiste arrangeur. Je pensais qu’il ne parlait pas sérieusement. Il m’a dit, ‘Quand tu arrives, fais-moi signe. »

Lalo met deux ans à vaincre les difficultés consulaires de l’époque. Une fois à New-York, il ne parvient pas à joindre Dizzy, parti en tournée de longue durée. Il reforme un trio, joue au Basin Street East, remplace les jazzmen indisponibles, Peterson, Garner, Hank Jones… Ça dure deux ans, et Lalo Schifrin finit par se reconnecter avec Diz. Qui lui dit de but en blanc : « Ben qu’est ce que tu foutais ? », et lui demande de lui composer sans plus tarder un truc pour après le week-end.

« Le lundi, il m’envoie un chauffeur et j’arrive chez lui. Je lui joue ce que j’avais composé et arrangé. Il me demande alors des détails sur cette Suite. Je lui explique que c’est une œuvre pour quintet avec une formation de cuivres uniquement : quatre trompettes, quatre cors et un tuba. Que des cuivres, pas de saxes mais, en plus, des percussions latino-américaines. « Combien de temps il te faut pour composer tout ça ? » me demande-t-il. Je lui réponds : « Trois semaines ». Il prend le téléphone et appelle Norman Granz : « Norman, j’ai besoin d’un studio dans 1 mois. » J’étais sans voix. »

La suite « Gillespiana » est enregistré à New York du 14 au 16 Novembre 1960. Lalo Schifrin y remplace Junior Mance qui a quitté le groupe de Dizzy, au milieu d’un big band qui soutient le sextet de Gillespie avec Leo Wright, Art Davis, Chuck Lamplin, et Candido Camero aux congas. Et pour la première fois sur scène à Pleyel, le public français découvre l’œuvre intégrale, à peine 10 jours plus tard. Pour le public américain, Gillespie la créera l’année suivante, le 4 mars 1961, au Carnegie Hall de New-York.

Gillespiana était pour Dizzy une façon de gagner une certaine respectabilité. « J’ai lutté pour établir le jazz comme une musique de concert », écrit-il dans son autobiographie, « une forme d’art, pas seulement la musique que vous entendez dans les endroits où ils servent de l’alcool ». Il a sans doute vu en Schifrin le talent pour l’aider à y arriver. Le compositeur qu’était Schifrin permettait à Gillespie d’aller plus loin, au lieu de rester un symbole nostalgique du jazz. Gillespie a identifié cette force de jeunesse chez l’Argentin pour moderniser son travail tout en continuant la tradition latine qui était sa marque depuis l’époque de Chano Pozo et Manteca dans les années quarante. Gillespie a mis en parallèle sa relation à Schifrin avec celle entre Ellington et Strayhorn.

Cette « suite sous forme de concerto grosso » va vendre un million de disques, l’un des plus gros succès du trompettiste. Schifrin, lui, était comblé sur tous les plans. Il jouait avec un maître, un ami, et une personnalité mondiale du jazz qui attirait la lumière sur son œuvre. Et il était – pour quelque temps – sorti du secteur des musiques de films en Argentine pour enfin faire du jazz. »

Gillespiana Suite : Prelude

Gillespiana Suite : Panamerica

Gillespiana Suite : Africana

Dizzy Gillespie, trompette

Leo Wright, saxophone alto, flute

Lalo Schifrin, piano

Art Davis, contrebasse

Chuck Lampkin, batterie

Enregistré à la Salle Pleyel à Paris, 25 novembre 1960