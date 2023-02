Jazz au Trésor : Eddie "Lockjaw" Davis with Shirley Scott - Cookin' with Jaws and the Queen

Craft Recordings célèbre le centenaire d'Eddie "Lockjaw" Davis avec un coffret de quatre CD ou LP, centré sur les albums incendiaires du saxophoniste ténor « Cookbook » de 1958 avec l'organiste Shirley Scott. « Cookin’ with Jaws and the Queen : The Legendary Prestige Cookbook Albums » compile quatre albums soul-jazz classiques : « Cookbook, Vol. 1 », « Cookbook, Vol. 2 », « Cookbook, Vol. 3 » et « Smokin’ », tous enregistrés par le célèbre ingénieur du son Rudy Van Gelder.

Les éditions CD et numérique comportent trois titres bonus qui ont été enregistrés lors des sessions de 1958 mais qui n'apparaissent pas sur les versions originales des LP : Avalon », Willow Weep For Me et une autre version de But Beautiful. Pour compléter les coffrets de vinyle et de CD, un livret contenant des photos de session d'enregistrement et offrant de nouvelles notes signées par le journaliste Willard Jenkins, par ailleurs directeur artistique du DC Jazzfest.

Lorsque le saxophoniste ténor Eddie "Lockjaw" Davis et l'organiste Hammond B-3 Shirley Scott sont entrés dans le studio de Rudy Van Gelder à Hackensack, NJ en 1958, il était clair que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Pendant environ trois ans, Scott et Davis ont été à l'avant-garde du son soul-jazz, établissant la référence du combo sax ténor/orgue. À 36 ans, « Lockjaw » (également connu sous le nom de « Jaws ») était déjà un vétéran de la scène jazz new-yorkaise, ayant passé une grande partie des années 1940 à jouer dans les groupes de Lucky Millinder, Andy Kirk et Cootie Williams. Mais le saxophoniste était aussi un caméléon stylistique, à cheval sur la frontière entre l'ère classique du big band et les sonorités émergentes du hard bop.

Shirley Scott, âgée de 24 ans, était quant à elle un talent émergent de Philadelphie, qui s'est démarquée comme l'une des rares femmes musiciennes dans le monde à prédominance masculine du jazz. Scott, qui deviendrait célèbre sous le nom de « Queen of the Organ », a entamé ce partenariat avec Davis en 1955 et a réalisé ses premiers enregistrements aux côtés de lui. En 1958, ils formaient une association bien huilée. Dans ses notes de pochette, Jenkins souligne la magie de cet appariement avec une citation du saxophoniste James Carter : "Chaque partenariat artistique réussi repose sur des membres qui travaillent vraiment ensemble en sympathie vers un objectif commun, qui dans ce cas est de partager le groove et le swing avec leur public. Scott ne manque jamais de fournir les fondations parfaites à Lockjaw pour qu’il s’élève au-dessus ou creuse plus profond pour atteindre l'objectif. Lockjaw écoute vraiment Shirley et prend ses repères en particulier sur les ballades, mais elle installera un feu doux et intense sous lui sur des tempos élevés et inspirera le meilleur de Lockjaw ». Jenkins ajoute: « C'est la quintessence de jazz Noir classique. »

Davis et Scott sont accompagnés dans le studio par le multi-instrumentiste Jerome Richardson, qui joue de la flûte, du sax baryton et du sax ténor. Le bassiste George Duvivier et le batteur Arthur Edgehill complètent la formation. Les sessions, qui ont eu lieu les 20 juin, 12 septembre et 5 décembre 1958, ont été captées par Rudy Van Gelder, 34 ans, dans son studio Hackensack, tandis que Bob Weinstock et Esmond Edwards de Prestige Records étaient les producteurs.

Le répertoire est une combinaison d'originaux de Davis-Scott et de standards de jazz. « Cookbook Vol. 1 », sorti à l'origine en juin 1958, présente plusieurs temps forts, dont le tube bluesy In the Kitchen. D'une durée d'un peu moins de 13 minutes, le morceau en tempo moyen écrit par Johnny Hodges offre suffisamment de temps à chaque musicien pour se mettre en valeur. La ballade But Beautiful est un autre morceau remarquable qui, note Jenkins, est renforcé par « le ton richement expressif de Lockjaw... [et] son ​​solo magnifiquement legato et narratif ». Le solo de Scott, ajoute-t-il, est « l'âme personnifiée dans les touches ».

L'élan se poursuit avec « Cookbook, Vol. 2 », sorti en décembre 1958, qui présente des interprétations du standard de la paire Hoagy Carmichael-Mitchell, Stardust, ainsi que des originaux comme Skillet et l'ouvertureThe Rev. Cette dernière pièce, comme le titre l'indique, présente un discours expressif entre les musiciens, comme entre un prédicateur et ses paroissiens.

« Cookbook, Vol. 3 », sorti en 1960, présente des moments forts tels que le classique des frères Gershwin, Strike Up the Band, l'original de Shirley Scott The Goose Hangs High et la ballade My Old Flame, dont Jenkins remarque qu’elle « suscite le genre de posture mélancolique de Jaws que l'on pourrait attendre de la complainte d'un amour perdu, reflet de son titre. Mme Scott entre comme si elle incarnait l'adieu à cet amour perdu – See ya later, baby… ».

Le coffret se termine avec « Smokin ' », un album qui provient également des sessions de 1958 mais qui fut initialement publié en 1964. Le groupe -joue sur des originaux comme Smoke This, High Fry et l'éponyme Jaws, ainsi que des classiques tels que Pennies from Heaven de Johnny Burke-Arthur Johnston, Blue Lou d'Edgar Sampson et la chanson de George Forrest et Robert Wight, It's a Blue World. Les deux derniers morceaux, note Jenkins, illustrent l'approche peu orthodoxe de Davis en matière de ballade. « Jaws affiche une attitude légèrement vigoureuse envers les ballades, se prélassant rarement dans l'instant. Il s’agit plutôt de quelqu'un qui a des endroits où aller, des gens à voir, de la nourriture à cuisiner ; Son implication dans une bonne ballade n'est pas moindre que celle de ses pairs, c'est juste qu'il semble davantage enclin à une promenade plus ciblée qu'à une décontraction insouciante ».

Davis et Scott avaient certainement beaucoup à accomplir après ces sessions exceptionnelles. Les deux musiciens continueront à collaborer jusqu'à la fin de la décennie, enregistrant des albums tels que « Jaws in Orbit », « Bacalao » (tous deux sortis en 1959) et « Misty » (1963). Pourtant, malgré le succés de leur association, les artistes se sont séparés, Davis s'éloignant complètement du son d'orgue / ténor que Scott et lui avaient rendu célèbre. Shirley Scott s'est rapidement associée à son mari, le saxophoniste ténor Stanley Turrentine, et a enregistré des dizaines de sessions en tant que leader au cours de sa longue carrière. Davis, quant à lui, continuerait à suivre la ligne entre le soul-jazz en petite formation et les sons classiques des grands groupes, travaillant avec des gens comme Count Basie, Kenny Clarke, Gene Ammons et Johnny Griffin - avec qui il enregistrerait plusieurs albums de « tough tenors ». Mais ces cinq années pendant lesquelles Eddie Lockjaw Davis et Shiley Scott ont travaillé ensemble ont contribué à façonner le son du soul-jazz, et ces quatre albums restent parmi leurs sommets.

Have Horn, Will Blow

"Cookbook, Vol. 1"

Eddie “Lockjaw” Davis, saxophone tenor

Jerome Richardson, flute

Shirley Scott, orgue

George Duvivier, contrebasse

Arthur Edgehill, batterie

Enregistré au Van Gelder Studio, Hackensack, NJ, 20 juin 1958

Stardust

"Cookbook, Vol. 2"

Eddie “Lockjaw” Davis, saxophone tenor

Jerome Richardson, flute

Shirley Scott, orgue

George Duvivier, contrebasse

Arthur Edgehill, batterie

Enregistré au Van Gelder Studio, Hackensack, NJ, 5 décembre 1958

Heat ‘N Serve

"Cookbook, Vol. 3"

Eddie “Lockjaw” Davis, saxophone tenor

Jerome Richardson, saxophone baryton

Shirley Scott, orgue

George Duvivier, contrebasse

Arthur Edgehill, batterie

Enregistré au Van Gelder Studio, Hackensack, NJ, 5 décembre 1958

Jaws

"Smokin’"

Eddie “Lockjaw” Davis, saxophone tenor

Shirley Scott, orgue

George Duvivier, contrebasse

Arthur Edgehill, batterie

Enregistré au Van Gelder Studio, Hackensack, NJ, 5 décembre 1958