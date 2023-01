Jazz au Trésor : Ella Fitzgerald Quintet - In Concert

Avant de traverser l’Atlantique pour une tournée européenne dont témoigne ce concert à Copenhague de mai 1959, Ella Fitzgerald se disait encore timide à 42 ans et encore pudique après les 25 années de franc succès en tant que « reine du jazz ».

Le troisième volume de la série "In Concert" du label SteepleChase, présente le quintet d'Ella enregistré par la radio publique danoise. Roy Eldridge, le plus grand trompettiste de Swing Era, avait ouvert le programme avec deux titres. Ella allait prendre sa place pour la suite du concert. L'enregistrement est pratiquement inconnu depuis un demi-siècle.

Herb Ellis et Lou Levy, qui l’accompagnent pour cette tournée, étaient avec elle en studio quelques semaines plus tôt pour des séances du « George and Ira Gershwin Song Book », qui lui vaudra son troisième Grammy Award. Quant à la paire rythmique, Wilfred Middlebrooks et Gus Johnson, c’est celle que l’on retrouvera l’année suivante pour le fameux « Ella in Berlin – Mack the Knife ». Tous sont humblement et délicatement au service de la grâce de la grande dame.

Too Close For Comfort

Alright, Okay, You Win

Lady Be Good

I Loves You, Porgy

Ella Fitzgerald, voix

Herb Ellis, guitare

Lou Levy, piano

Wilfred Middlebrooks, contrebasse

Gus Johnson, batterie

Enregistré au Falkoner Centret à Copenhague, 21 mai 1959

Injun Joe

Franck Strazzeri Quintet, Frankly Jazz TV Show

Carmell Jones, trompette

Joe “Mouse” Bonati, sax alto

Franck Strazzeri, piano

Bob Whitlock, contrebasse

Nick Martins, batterie

Frank Evans, présentateur

Enregistré à New Orleans, 28 novembre 1962

Cry Me a River

“Dan Terry Big Big Band”

Carl Saunders, Dave Culp, Thomas Ehlen, Greg Marciel, trompette

Vinnie Tanno, Tony Klatka, Dick Wright, Lou Dell, bugle

Jim Hurtzinger, Eddie Morgan, Suzuki Hiroshi, Roy Weigand, Gary Russell, Curtis Miller, trombone

Joe Romano, Phil DiRe’, sax alto

Joe “Mouse” Bonati, sax ténor & soprano

Jerry Pinter, sax ténor

Benny Bailey, sax baryton

Ronnie Feuer, Scott Tibbs, piano

Don Overberg, guitares

Bill Plavin, contrebasse

Santo Savino, Jimmy Manone, batterie

Darius, Raphael Artiles, percussions

Enregistré à Las Vegas, 12-13 février 1981