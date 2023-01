Jazz au Trésor : Fats Sadi - Sadi's Vibes, A Retrospective 1953-61

Par sa technique et son approche moderne, le Belge Fats Sadi (1927-2009) était le vibraphoniste européen par excellence des années 50. À ses débuts, son style est redevable à Lionel Hampton, mais au fur et à mesure qu'il assimile l'influence irrésistible de Milt Jackson, sa musique devient à son image, généreuse et débordante de swing.

A son arrivée à Paris en 1951, Sadi a du mal à trouver des engagements en tant que jazzman. Il y avait trop de musiciens pour trop peu d'opportunités et au début, il a dû travailler dans toutes sortes d'orchestres. À partir de 1953, il s'associe à Bobby Jaspar et grandit musicalement, jouant et enregistrant à ses côtés en tant que sideman et leader tout en s'entourant des meilleurs musiciens de la scène parisienne. En 1954, il monte un combo de huit musiciens qui enregistre un album d'arrangements bien ficelés fermement ancrés dans le son de la West Coast et interprétés avec une précision rarement entendue dans les groupes de jazz européens à l'époque.

Au fil des années, Sadi a continué à développer son style et sa conception, s'imposant comme un soliste puissant, capable de maintenir l'atmosphère d’un morceau avec profondeur et avec beaucoup de fraîcheur dans les ballades. À la fin des années 50 et au début des années 60, il travaillait et enregistrait en Allemagne et en Belgique et il fut choisi pour intégrer les All-Stars européens de 1961. Sur le titre bonus Hittin' the Road, Sadi se retrouve en compagnie d'un autre de ses compatriotes, le grand guitariste René Thomas, qui dessine un solo mémorable dans une définition quasiment graphique du swing.

Jordi Pujol

Strike Up the Band

Bobby Jaspar Quintet feat. Sadi “New Sound of Belgium, Vol.4” (Vogue)

Bobby Jaspar, saxophone tenor

Fats Sadi, vibraphone

Jimmy Gourley, guitare

Benoit Quersin, contrebasse

Jean-Louis Viale, batterie

Enregistré à Paris, 22 mai 1953

Sadisme

“Fats Sadi Combo” (Vogue)

Roger Guérin, trompette

Nat Peck, trombone

Jean Aldegon, clarinette basse

Bobby Jaspar, saxophone ténor

Fats Sadi, vibraphone

Maurice Vander, piano

Jean-Marie Ingrand, contrebasse

Jean-Louis Viale, batterie

Francy Boland, arrangement

Enregistré à Paris, 8 mai 1954

Jeux de quartes

Bobby Jaspar “New Jazz, Vol.2” (Swing)

Buzz Gardner, Roger Guérin, trompette

Nat Peck, trombone

Jean Aldegon, clarinette basse

Bobby Jaspar, saxophone ténor

Armand Migiani, saxophone baryton

Fats Sadi, vibraphone, arrangement

Pierre Michelot, contrebasse

Gérard « Dave » Pochonnet, batterie

Enregistré à Paris, 14 octobre 1954

Hittin' the Road

Fats Sadi “Jack Sels” (Best Seller)

Fats Sadi, vibraphone

René Thomas, guitare

Francy Boland, piano

Roger Van Haverbecke, contrebasse

Wallace Bishop, batterie

Enregistré à Bruxelles, 1962