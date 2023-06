Jazz au Trésor : Girls - Vocal Girls Groups 1931-62

Apparue dès les années 20 et véritable phénomène aux États-Unis, la vogue des groupes vocaux féminins va imposer l’art du jeu avec les harmonies vocales dans tous les champs de la musique populaire américaine du XXe siècle, et largement déborder les frontières. Jean Buzelin et Jean-Paul Ricard ont sélectionné ici les groupes les plus représentatifs qui ont sublimé le répertoire vocal féminin américain.

Patrick Frémeaux

Jean-Paul Ricard détaille les groupes vocaux féminins dédiés au jazz :

Phénomène emblématique au sein de la musique populaire américaine les groupes vocaux féminins, apparus dès la fin des années 1920, se sont multipliés au fil du temps en une véritable déferlante, dans tous les champs musicaux, du jazz au doo-wop en passant par la country, la pop et la soul music. Avec, dans les premiers temps une suprématie des groupes de chanteuses blanches et, dès les années 50 un renversement au bénéfice des ensembles de chanteuses noires qui aboutira au raz de marée Tamla Motown. Autre particularité de ce phénomène, la plupart de ces groupes se sont constitués dans le cercle familial avec la réunion des sœurs de la fratrie.

Si les Boswell Sisters sont les premières à connaître un énorme succès dès 1925, d’autres groupes de filles les ont accompagnés dans la mise en place de cette technique vocale faite d’harmonisation des voix aux tessitures différentes dans le contexte d’une variété rythmée, souvent proche du jazz.

C’est le cas des Pickens Sisters, trio né dans une plantation de Géorgie. Encouragées par leurs parents elles débutent très tôt et, signées par Victor, enregistrent 25 faces entre 1932 et 1934. Mais c’est bien aux trois sœurs Boswell,natives de la Nouvelle-Orléans, que l’on doit d’avoir fixé les codes d’un style vocal qui, aux États-Unis, va se développer de manière intensive. Présentes dans des spectacles de vaudeville et des programmes de radio très écoutés, elles touchent et séduisent un large public. De 1931 à 1936 elles gravent un grand nombre de faces pour Brunswick et Decca, souvent accompagnées par des musiciens de premier plan (Joe Venuti, Eddie Lang, Benny Goodman, Tommy et Jimmy Dorsey, Bunny Berigan). Le groupe se dissout après le mariage de deux des trois sœurs, Connie Boswell poursuivant une carrière solo dont Ella Fitzgerald revendiquera l’influence.

Nombre de ces groupes féminins ont bénéficié de la vogue des grandes formations tout au long de la Swing Era. Souvent des orchestres voués à la danse et dans lesquels les chanteuses, en solo ou en groupe, constituaient une attraction de choix, réclamée par le public qui les découvraient à l’écoute de la radio. Le passage au sein des big bands a fait office de tremplin au lancement des plus connus de ces groupes vocaux. Comme les Dandridge Sisters, deux sœurs (Vivian et Dorothy) et leur amie Etta Jones (à ne pas confondre avec son homonyme la chanteuse de jazz). Actives de 1934 à 1940, elles se font remarquer lors de leur passage au Cotton Club et au sein de l’orchestre de Jimmie Lunceford. Après leur séparation Dorothy fera une jolie carrière soliste dans la chanson et au cinéma (Carmen Jones, Porgy and Bess).

À l’imitation des Boswell,leurs idoles, les six King Sisters vont enchaîner les prestations avec les orchestres d’Artie Shaw, Charlie Barnet et Glenn Miller dont leur reprise de In the Mood sera l’un de leur premier hit. Le mariage de Luise (1937) avec le guitariste et chef d’orchestre Alvino Rey, qui devient leur directeur musical, les amène à se produire en trio, quartet et quelquefois sextet avec des changements au niveau des participantes mais toutes membres de la même famille, jusqu’à la fin des années 60.

Parcours similaire pour les DeMarco Sisters, cinq adolescentes inspirées elles par les King Sisters. Radio, cinéma et télévision les accueillent des années 30 aux années 60. Invitées vedettes du Ed Sullivan Show elles y côtoient Tony Bennett, Nat King Cole et Frank Sinatra.

Avec, elles aussi, les Boswell comme modèle les trois Andrews Sisters débutent, adolescentes, avant de s’imposer internationalement comme le groupe de référence du genre, dès leur premier succès Bei Mir Bist Du Schoen (1937). Lequel sera suivi d’une centaine de chansons classées aux hit-parades américains, jusqu’à leur séparation officielle en 1953. Leur popularité est au sommet durant la seconde guerre mondiale. Soutenant l’effort de guerre elles se produisent pour les troupes américaines et alliées en Afrique et en Italie, dans les hôpitaux militaires et les usines d’armement et enregistrent pour les Victory Discs.

Plébiscité, l’engouement pour les groupes vocaux se poursuit avec d’autres fratries. Les années 40 vont aussi profiter aux Dinning Sisters. Les deux jumelles et leur sœur, issues d’une famille de neuf enfants, débutent à la radio avant d’être signées par Capitol (1943) en réponse au succès des Andrews chez Decca. Leur premier album reste 18 semaines au sommet des charts puis, progressivement, elles infléchissent leur répertoire vers leurs racines rurales et la country music.

Pour les Fontane Sisters c’est sous le nom de leur grand-mère canadienne (Fontaine) que les sœurs Rosse se font connaître dans le show du chanteur Perry Como (1948). Signées par RCA Victor elles abandonnent le « i » de leur patronyme, enregistrent une série de titres, souvent des chansons populaires. Passées sur le label Dot (1954) elles ciblent le public jeune, amateur de rock and roll, placent plusieurs titres dans les hits parades et poursuivent leur carrière jusqu’en 1961.

Natives de Cuba, protégées de Carmen Miranda, les De Castro Sisters débutent adolescentes comme une version cubaine des Andrews. Emigrées en Floride en 1954 elles sont signées par un petit label, Abbott Records, et rencontrent un énorme succès avec la face B de leur premier disque, Teach Me Tonight, vendu à plus d’un million d’exemplaires. Un tube qui va leur permettre de triompher à Las Vegas et dans nombre de shows télévisés.

Rare groupe dont les membres n’appartiennent pas à la même famille, les Chordettes se forment en 1946 et interprètent d’abord de la musique folk, chantent souvent a cappela puis réalisent un énorme tube avec Mr Sandman (1954), N°1 aux États-Unis et repris par des dizaines d’artistes. D’autres succès vont suivre pour ce groupe aux harmonies superbes, jusqu’à sa séparation en 1965.

La notoriété de ces groupes de filles ne s’est pas limitée à l’Amérique et beaucoup de leurs chansons ont été diffusées dans le monde entier et parfois adaptées dans la langue locale. En France, venues après une importante fréquentation des studios hollywoodiens, les Peters Sisters entament une carrière qui, de 1949 à 1963 les voient triompher au music-hall, dans les revues aux Folies Bergères, au cinéma et sur les scènes de l’hexagone tout en enregistrant pour Columbia et Vogue. En Angleterre c’est aux Beverley Sisters que revient d’avoir popularisé le format du trio vocal. Deux jumelles et leur sœur aînée, actives au long des années 50 et 60, émules des Andrews, vont figurer régulièrement dans les charts anglais et réussir à percer aux États-Unis.

Remplaçantes des Pied Pipers dans l’orchestre de Tommy Dorsey (1944), c’est sous le nom des Sentimentalists que se font connaître les Clark Sisters, récupérant leur nom de famille lorsqu’elles quittent Dorsey (1953) qui refuse de leur laisser utiliser un patronyme associé à son orchestre. Spécialisées dans l’hommage aux groupes vocaux qui les ont précédés, on ne doit pas les confondre avec le groupe de gospel, plus récent, du même nom.

Protégées de Connie Boswell avec laquelle elles enregistrent à plusieurs reprises, les Paulette Sisters alignent, entre 1940 et 1960, un grand nombre de succès pour Decca, Columbia et Capitol. Signées par Coral en 1952, les McGuire Sisters, proches des Andrews, seront comme celles-ci les premières à ajouter la danse à leurs performances vocales, plutôt que de rester figées derrière leur micro. Très présentes dans les grands shows télévisés américains (Ed Sullivan, Dean Martin, Danny Kaye, Perry Como) elles mènent une brillante carrière, ponctuée de succès, jusqu’à leur séparation en 1968.

Comme nombre de leurs consœurs les Lennon Sisters (les quatre plus âgées d’une fratrie de douze) débutent très jeunes (1955) dans le show télévisé du chef d’orchestre Lawrence Welk. Inspirées par les Andrews et les Mills Brothers au moment de l’émergence d’Elvis Presley et du rock and roll qu’elles ne dédaignent pas à l’occasion, elles réalisent de nombreux albums pour Brunswick, Coral et Dot, multiplient les apparitions télévisées et, très populaires, poursuivent une belle carrière jusqu’à la fin des années 90.

