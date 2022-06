Jazz au Trésor : Gospel - Female Gospel Groups, 1940-62

Constitués à partir des meilleurs éléments des chorales d’églises, les ensembles féminins de gospel sont parmi les plus flamboyants diamants que nous ait offert l’Amérique noire. Leurs chants magnifiques et intenses illustrent leur histoire qui vous est contée par Jean Buzelin. Un réservoir de talent inespéré et une valeur historique inestimable pour ce coffret ( https://www.fremeaux.com/fr/6600-gospel-vol-6-female-gospel-groups-1940-1962-3561302582429-fa5824.html ) qui remet en lumière ces soul sisters oubliées du grand public.

Patrick Frémeaux

À lire aussi : Javon Jackson, old and new gospel Écouter plus tard écouter 54 min

Qu’elles se détachent du chœur de leur petite église durant les offices du dimanche matin ou qu’elles apparaissent chamarrées et rutilantes sous les projecteurs des plus grandes salles, les cinq chanteuses, revêtues de leurs plus belles aubes, se donnent littéralement à leur assistance pour la gloire et la joie du Seigneur. Sisters, prêtresses, révérendes, preachers ou simples fidèles, elles chantent, tout simplement, avec une force, une puissance et une conviction qu’on ne retrouve que rarement dans les autres formes de l’art vocal afro-américain.

Publicité

Elles ont pourtant mis bien du temps avant de pouvoir, non pas briller, mais simplement exister dans une société où leur rôle, absolument essentiel, restait caché. Les femmes noires, situées au bas d’échelle sociale aux États-Unis, n’occupaient que des rôles subalternes au sein de leurs églises. Celles-ci, soucieuses de la « morale », toléraient mal que les femmes aient quelque autonomie, et refusaient qu’elles s’exhibent publiquement, y compris dans les lieux de culte. Que de grandes voix, confinées entre les murs des cuisines ou des sacristies, n’ont jamais pu résonner au grand jour et ont été perdues, sauf pour leurs enfants, heureusement bercés par leurs negro spirituals. Hormis quelques évangélistes (notamment Arizona Dranes), les femmes n’intéressaient les maisons de disques que si elles chantaient du blues, du jazz, de la musique pop voire du classique. Il a fallu l’émergence des gospel songs au début des années 30, ainsi qu’une plus grande tolérance des Églises sanctifiées en particulier, pour qu’apparaissent de petites chorales mixtes, avant que ne s’affirment quelques solides personnalités féminines. Comme Lucie E. Campbell, auteur-compositrice et chanteuse, qui dirigea la National Baptist Convention de 1919 à 1962, ou comme Sallie et Roberta Martin.

À lire aussi : Le Gospel ou le chant de l'espoir Écouter plus tard écouter 10 min

On ne possède aucun témoignage sonore sur l’existence de groupes vocaux féminins avant la fin des années 30, l’industrie du disque les ayant donc ignorés jusqu’à ce qu’une petite compagnie indépendante ouvre les portes de son studio pour y laisser entrer Sallie Martin et ses chanteuses. Mais il faudra attendre encore quelques années, la fin de la guerre, celle de la grève des enregistrements, et autres bouleversements sociaux et économiques, pour que se créent de multiples compagnies indépendantes, qui prennent le relais des majors et contribuent au lancement du Rhythm & Blues (dans le domaine profane) et son pendant Gospel (dans le domaine sacré), On peut d’ailleurs signaler que, dans le domaine profane également, les groupes vocaux féminins noirs étaient également inexistants.

Enfin, il est probable que la personnalité et la ténacité des quelques pionnières ainsi que la popularité des premières chanteuses solistes dans les années 40 (The Georgia Peach, Sister Rosetta Tharpe, Mahalia Jackson, Ernestine Washington) aient joué quelque rôle dans ce début de féminisation du monde musical religieux.

Les female gospel groups, qui commencent à apparaître au grand jour, sont souvent constitués à partir des meilleurs éléments des chorales d’églises. Ils comprennent le plus souvent cinq chanteuses, mais leur nombre se situe généralement entre trois et sept membres. Comptant souvent des voix extraordinaires et des personnalités exceptionnelles, ces ensembles constitueront, à travers tout le pays, des pépinières de talents, et serviront de tremplin pour certaines d’entre elles qui ont tenté ensuite, et parfois réussi au-delà de toutes espérances, des carrières personnelles tant dans la musique religieuse que dans le domaine profane (rhythm & blues, soul music, pop music, télévision...).

À lire aussi : Marquis Hill, le gospel nouveau est arrivé Écouter plus tard écouter 55 min

À la différence des quartettes vocaux masculins qui chantent souvent a cappella ou avec un accompagnement très retreint, les ensembles féminins s’appuient toujours sur un piano et, la plupart du temps, un orgue qui installe une assise dans les graves, sons que les chanteuses peuvent rarement atteindre. Leur registre vocal naturel (soprano-alto) ne permettant pas des intervalles harmoniques suffisants, elles ne fonctionnent pas (sauf exceptions) comme leurs homologues masculins, privilégiant la résonance et l’éclat des unissons, la puissance et la beauté des voix et les polyphonies. Le chœur soutient et enveloppe la soliste qui, à la fois s’en détache, mais aussi tire le groupe vers des sommets d’intensité émotionnelle. Ce qui offre un spectacle sonore tout autant que visuel grandiose.

C’est ainsi que, progressivement, dès le début des années 50, les groupes féminins vont rivaliser avec leurs collègues masculins, puis supplanter en popularité ce fleuron de l’art vocal qui régnait depuis près d’un siècle (la fin de la Guerre civile) sur le monde des negro spirituals et des gospel songs. Devenues les reines de l’Âge d'Or du Gospel, elles vont se maintenir malgré l’émergence des grandes chorales et des formes de gospel contemporain. Moyennant parfois quelques modernisations orchestrales ou thématiques, elles obtiennent toujours énormément de succès auprès du public des concerts et des festivals – sans parler de leur présence active dans quantités d’églises à travers le pays.

Dans ce domaine comme d’en d’autres, les femmes auront pris leur revanche !

Ce coffret tend à illustrer de la façon la plus objective et la plus complète possible l’histoire et la place des female gospel groups durant cette grande période qu’on appelle The Golden Age of Gospel. Grâce à la contribution de nos amis collectionneurs qui nous ont prêté des disques (78 et 45 tours) désormais introuvables, le choix, difficile, a été opéré de manière à présenter le plus large panorama des groupes, connus ou non, des styles et formes d’expressions, ainsi que les meilleures solistes à travers une grande diversité musicale.

Jean Buzelin (introduction du livret)

Martin & Morris Singers

I Know I Have Another Building

Sallie Martin, voix contralto

Cora Martin, voix contralto soliste

Dorothy Simmons, Julia Mae Smith, voix soprano

Charlie Mae Lomax, voix Julia Mae Smith, piano

Enregistré à Los Angeles, 1940

Golden Harp Gospel Singers

I'll Make It Somehow

Ann Grant, Jeanette Harris, voix solistes

Irene Williams, Gussie Walton, voix soprano

Betty Weathers, voix basse

Chicago, Ill, 10/1951

Enregistré à Chicago, octobre 1951

Ward Singers

When I Get Home

Gertrude Ward, voix mezzo

Marion Williams, voix soprano soliste

Willa Ward-Royster, voix soprano

Clara Ward, voix alto soliste

Henrietta Waddy, voix alto

Dave Riddick, piano

Enregistré à New York, 5 février 1949

Famous Davis Sisters

What He's Done For Me

Ruth Davis, Audrey Davis, Alfreda Davis, voix

Jackie Verdell, voix mezzo soliste

Curtis Dublin, piano

Inconnu, orgue

Inconnu, batterie

Enregistré à New York, 21 janvier 1958

Original Gospel Harmonettes

You Must Be Born Again

Dorothy Love, voix soliste

Mildred Miller, Odessa Edwards, Willie Mae Newberry Garth, Vera Kolb, voix

Herbert Pickard, piano

Inconnu, orgue

Inconnu, basse

Inconnu, batterie

Enregistré à Hollywood, 8 septembre 1954