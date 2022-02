Jazz au Trésor : Gus Mancuso - Introducing + Music From New Faces

Le baritone horn (parfois appelé cor baryton en français) est un cuivre, de la famille des saxhorns, voisin de l’euphonium. Leur principale différence ? Trois pistons pour le baritone horn, là où l’euphonium en possède quatre… S’il se trouve fréquemment dans les fanfares des campagnes anglaise, son utilisation est rarissime dans le jazz. Une exception : sur la Werst Coast, Gus Mancuso s’en était fait une spécialité. Ses deux seuls albums, de 1956 et 58, sont rassemblés par Fresh Sound dans la série Rare and Obscure Jazz Albums .

« Introducing Gus Mancuso »

Gus Mancuso savait écrire, jouer de plusieurs instruments et chanter, mais sa principale renommée venait du fait qu'il était le premier musicien de jazz à se spécialiser dans le baritone horn. Il a donné ses lettres de noblesse à l'instrument dans le jazz moderne, en le jouant avec une souplesse et une chaleur swinguantes. Avec un beau son à tous les tempos. C'est Cal Tjader qui a présenté Gus Mancuso à Fantasy Records, et l'heureux résultat a été "Introducing Gus Mancuso", son premier album en tant que leader. Il a été enregistré en trois sessions en 1956, avec trois groupes différents. La première des sessions s'est déroulée à Hollywood avec trois membres du quartet de Cal Tjader : le pianiste Gerald Wiggins, remarquable improvisateur ; Gene Wright, l'un des bassistes les plus puissants de l’époque ; et le batteur Bill Douglass. Les deux autres sont des sessions enregistrées à San Francisco avec Tjader à la batterie et Wright gardant un tempo inexorable, régulier et dynamique. Le pianiste Vince Guaraldi, témoigne à quel point il était un soliste stimulant, et Richie Kamuca est un atout supplémentaire, envoyant des solos de ténor enflammés sur trois des morceaux. Pour la dernière session, le guitariste Eddie Duran livre des accompagnements et des solos au style vigoureux et détendu, qui viennent égayer l’album.

« Music From New Faces”

Sur son deuxième album pour Fantasy, le répertoire choisi par Gus Mancuso est un mélange d'originaux et de mélodies que presque personne n'avait abordées auparavant. Pour les jouer, Mancuso a formé un quintet avec le jeune saxophoniste ténor Joe Romano, originaire de son Rochester natal, qui fait là ses impressionnants débuts en studio. Avec un son plein et éloquent il swingue avec autorité sur les tempos élevés. Au piano, Pete Jolly, un incontournable de la Côte Ouest qui montre son dynamisme et son style percussif, ainsi qu'une belle capacité à devenir groovy lorsqu'il joue en solo. Red Mitchell est le parfait compagnon de Jolly pour une contrebasse gracile. Le batteur Buddy Greve ne prend pas de solos, mais fait partie intégrante du collectif, tandis que Gus souffle dans son cor baryton avec une sensation de jazz exaltante, libre et fluide.

Gus Mancuso était né à Rochester, New York en 1933. Il a disparu en décembre dernier à Las Vegas à l’âge de 88 ans où il fit une longue carrière, essentiellement comme pianiste. Entre temps, il enregistra en tant que pianiste ou contrebassiste (il jouait aussi du trombone et du vibraphone) avec Sarah Vaughan, Billy Eckstine, Quincy Jones et Carl Fontana.

Goody Goody

Gus Mancuso, baritone horn

Gerald Wiggins, piano

Gene Wright, contrebasse

Bill Douglass, batterie

Enregistré à Hollywood, juin 1956

Brother Aintz

Gus Mancuso, baritone horn

Richie Kamuca, sax ténor

Vince Guaraldi, piano

Gene Wright, contrebasse

Cal Tjader, batterie

Enregistré à San Francisco, novembre 1956

How Do You Like Your Eggs in the Morning ?

Gus Mancuso, baritone horn

Eddie Duran, guitare

Gene Wright, contrebasse

Cal Tjader, batterie

Enregistré à San Francisco, novembre 1956

Monotonous

The Boston Beguine

Gus Mancuso, baritone horn

Joe Romano, sax ténor

Pete Jolly, piano

Red Mitchell, contrebasse

Buddy Greve, batterie

Enregistré à San Francisco, 22 avril 1958