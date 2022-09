Jazz au Trésor : Herb Geller - European Rebirth, 1962 Paris Sessions

Une icône de la West Coast durant les années 50 et un son d’alto comme un rêve éveillé… Tout au long des années 60, il séjournera en Europe, notamment à Paris, où Jack Diéval l’invita à de nombreuses reprises à se produire dans son émission de radio Jazz aux Champs-Élysées. Signée Jordi Pujol, une anthologie des ces apparitions vient de sortir chez Fresh Sound .

Originaire de Los Angeles, Herb Geller (1928-2017) était un saxophoniste alto accompli et respecté qui a commencé sa carrière professionnelle à la fin des années 1940, influencé par Charlie Parker. Il a enregistré avec des leaders tels que Earle Spencer, Claude Thornhill, Stan Kenton, Billy May, Shorty Rogers, Bill Holman, Clifford Brown, Maynard Ferguson, Marty Paich et toute la clique de la Côte Ouest.

En 1958, sa vie bascule. Lors d'une tournée avec Benny Goodman, il apprend que sa jeune épouse, la pianiste Lorraine Geller, est décédée. Ils étaient mariés et se produisaient ensemble depuis sept ans, et avaient de grands espoirs pour leur future carrière dans le jazz. Sa mort inattendue a durement frappé Herb Geller, et il s’est plongé dans le travail pour oublier. Il a fait deux autres tournées avec Benny Goodman, la dernière en Amérique du Sud sous l'égide du département d'État américain, et à son retour, il a joué de nombreux concerts sur la Côte Ouest. Mais la tristesse persistait.

Finalement, Geller a décidé de prendre un peu de recul et, comme Dexter Gordon, Kenny Clarke et une foule d'autres musiciens de jazz qui ont embrassé la vie d'expatrié, il a déménagé en Europe en mars 1962. "Je voulais voir de nouvelles choses et m'éloigner de tout." a-t-il expliqué. Les choses ont commencé à s'améliorer pour l'altiste de 34 ans. Il a joué dans des clubs et des salles de concert dans toute l'Europe - à Paris, Berlin-Est, Genève, Monte Carlo, Copenhague, Stockholm, Rome. "Je m'amuse", a-t-il confié, « c'est beaucoup plus amusant qu'aux États-Unis. Et je joue avec de grands musiciens. »

Au printemps et une partie de l'été 1962, Herb Geller réside à Paris, où il se produit en concert avec des groupes dirigés par le pianiste Henri Renaud. Ensemble, ils ont également enregistré de la musique pour des publicités et des courts-métrages. Il a également travaillé à la radio avec des all-star formés par son collègue pianiste Jack Diéval. Les excellents enregistrements compilés ici proviennent de cette période et nous pouvons y entendre l'altiste dans sa meilleure forme. Les premiers exemples de la renaissance de Herb Geller, jouant avec certains des meilleurs jazzmen de la scène française et européenne.

It's You or No One

Bernard Vitet, Trompette

Herb Geller, sax alto

François Jeanneau, sax ténor

Jack Diéval, piano

Jacques Hess, contrebasse

Franco Manzecchi, batterie

Enregistré à Paris, Studios RTF pour l’émission Jazz aux Champs-Élysées, 1er mai 1962

Brake's Sake

Sonny Grey, Trompette

Herb Geller, sax alto

René Urtreger, piano

Jacques Hess, contrebasse

Franco Manzecchi, batterie

Enregistré à Paris, Studios RTF pour l’émission Jazz aux Champs-Élysées, 19 mai 1962

Tominique C

Herb Geller, sax alto

Henri Renaud, piano

Michel Gaudry, contrebasse

Teddy Martin, batterie

Enregistré à Paris, printemps 1962

I Didn't Know About You

Herb Geller, sax alto

Jack Diéval, piano

Jacques Hess, contrebasse

Franco Manzecchi, batterie

Enregistré à Paris, Studios RTF pour l’émission Jazz aux Champs-Élysées, 2 juillet 1962