Jazz au Trésor : Jack Sheldon - A Jazz Profile of Ray Charles

Jack Sheldon (1931-2019) appartenait à cette école de trompettistes dont le son expressif, plein et l’esprit cool était leur marque de fabrique. Il s'est fait connaître à l'origine pour son implication dans le mouvement West Coast des années 1950, jouant et enregistrant avec des artistes tels que Jimmy Giuffre, Art Pepper, Curtis Counce, Dave Pell et Stan Kenton. Pendant des années, il a été l'un des musiciens de session les plus occupés avec des big bands dirigés par Quincy Jones, Marty Paich, Johnny Mandel et Henry Mancini. Ses performances de trompette avaient également attiré la demande de l'industrie cinématographique.

Cet album, " A Jazz Profile of Ray Charles ", présente parfaitement la personnalité de Jack qui enchaine les solos imaginatifs et concis, accompagnés de Marty Paich à l'orgue, Joe Mondragon à la basse et Johnny Markham à la batterie. "Jack joue des compositions qui, a déclaré Ray Charles*, "sont étroitement associées à moi, mais avec l'interprétation chaleureuse et personnelle de Jack Sheldon.* » Des qualités, qui mettent pleinement en valeur le caractère essentiellement foncièrement de ces chansons.

Am I Blue ?

Just for a Thrill

Come Rain or Come Shine

Rosetta

Jack Sheldon, trompette

Marty Paich, orgue

Joe Mondragon, contrebasse

John Markham, batterie

Enregistré à Hollywood, mai 1961