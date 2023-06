Jazz au Trésor : Jacques Denjean - And His Jazz Orchestra, 1959-62

Dans ses notes de pochette, Jordi Pujol, à l’initiative de cette réédition rappelle le contexte de la création de l’orchestre : début 1959, le pianiste Jacques Denjean (1929-1995) a une première occasion de montrer ses talents d'arrangeur de big band de jazz lorsqu'il réunit quelques-uns des meilleurs musiciens de jazz de Paris pour accompagner le trompettiste Gilles Thibaut sur un EP avec un punch à la Basie sur quatre titres.

Deux ans plus tard, Denjean est frappé par l'idée qu'un orchestre de jazz composé de musiciens français de haut niveau pourrait susciter l'intérêt de la jeune génération, tout comme l'orchestre de Kurt Edelhagen a trouvé les faveurs des auditeurs en Allemagne et l'orchestre de Ted Heath a gagné en popularité auprès du jeune public en Angleterre.

Il doit faire face à plusieurs problèmes, dont celui de recruter des musiciens qui soient non seulement de bons lecteurs, mais aussi des passionnés de jazz qui ne s'intéressent pas à d'autres genres musicaux. L'esprit d'équipe des dix-huit musiciens, dont le chef au piano, s'épanouit au sein de l'orchestre, grâce à un travail collectif continu, à raison d'une ou deux répétitions par semaine.

Enfin, le 15 juillet 1961, le nouvel orchestre de Jacques Denjean fait ses débuts à la télévision et séduit le public par son dynamisme et sa vivacité. La sonorité pure et puissante de l'ensemble laisse une large place à des solos d'une qualité généralement élevée, et le niveau atteint par l'orchestre depuis ses débuts surprend même les critiques les plus sceptiques. L'orchestre de Denjean a habilement canalisé le son et l'énergie de Count Basie à travers ses arrangements dépouillés. Sa capacité à sélectionner les bonnes influences musicales est un élément crucial de son talent de compositeur et d'arrangeur.

Pendant sa brève existence, l'orchestre de Denjean a été salué comme "Le premier grand orchestre de Jazz Français". Cette compilation rassemble tous les enregistrements de jazz réalisés lors de sa gestation en 1959 et pendant la période 1961-1962, lorsque l'orchestre de Jacques Denjean était au sommet du jazz européen.

Sablons 28-26

“Gilles Thibaut & Jacques Denjean Orchestra” (45t. Club National du Disque CV 4517)

Jacques Denjean and His Orchestra

Gilles Thibaut, trompette

Pierre Gossez, saxophone alto

Jacques Denjean, arrangements

Enregistré aux Studios Polydor, Paris, février 1959

Blue Moon

“Jacques Denjean Orchestra – Special Danse” (45t. Polydor 21577)

Jacques Denjean and His Orchestra

Ivan Jullien, Georges Bence, Pierre Dutour, Claude Laboucarié, Michel Poli, trompette

Raymond Fonsèque, Luis Fuentes, François Guin, Michel Camicas, trombone

Teddy Hameline, Edgar Faure, sax alto

Dominique Chanson, Jean-Louis Chautemps, sax ténor

Henri Jouot, sax baryton

Jacques Denjean, piano, direction, arrangements

Pierre Cullaz, guitare

Michel Gaudry, contrebasse

Philippe Combelle, batterie

Enregistré aux Studios Polydor, Paris, novembre 1961

Flash

“Jacques Denjean – Jazz” (25cm Polydor 45585)

Jacques Denjean and His Orchestra :

Ivan Jullien, Georges Bence, Louis Laboucarié, Michel Poli, Pierre Dutour, trompette

Raymond Fonsèque, François Guin, Michel Steckar, Michel Camicas, trombone

Jacques Nourredine, Jean-Louis Chautemps, sax alto

Dominique Chanson, sax ténor, flûte

Gérard Badini, sax ténor

Henri Jouot, sax baryton

Jacques Denjean, piano, direction, arrangement

Paul Piguillem, guitare

Pierre Sim, contrebasse

Philippe Combelle, batterie

Enregistré aux Studios Polydor, Paris, 29 juin 1962

The Champ

“Jacques Denjean – Jazz” (25cm Polydor 45585)

Jacques Denjean and His Orchestra

Ivan Jullien, trompette, arrangement

Georges Bence, Louis Laboucarié, Michel Poli, Pierre Dutour, trompette

Raymond Fonsèque, François Guin, Michel Steckar, Michel Camicas, trombone

Jacques Nourredine, Jean-Louis Chautemps, sax alto

Dominique Chanson, sax ténor, flûte

Gérard Badini, sax ténor

Henri Jouot, sax baryton

Jacques Denjean, piano, direction

Pierre Sim, contrebasse

René Nan, batterie

Enregistré aux Studios Polydor, Paris, 28 juin 1962