Jazz au Trésor : Jimmy Scott - Very Truly Yours

Les premiers pas de Little Jimmy Scott sont complétés dans cette réédition en double CD, par ses albums pour Savoy « If You Only Knew » de 1956 et « The Fabulous Songs » de 1960 et couplés avec les débuts d’Oscar Brown, Jr. Chez Columbia : « Sin & Soul » (1960) et « Between Heaven & Hell » (1961).

Sorti en 1955, "Very Truly Yours" est le premier album que Jimmy Scott enregistre pour le label Savoy. Après avoir passé la majeure partie d'une décennie à chanter dans des big bands, d'abord avec Lionel Hampton, puis avec le chef d'orchestre de la Nouvelle-Orléans Paul Gayten, Jimmy Scott (1925-2014) était sur le point de se faire un nom en tant qu'artiste leader.

Publicité

Ces douze chansons, accompagnées d’un petit combo de jazz à ses côtés (dont Charles Mingus à la basse), présentent Jimmy Scott doté d’une voix totalement singulière - il souffre du syndrôme de Kallmann qui consiste en un arrêt du développement physique et empêche la mue -, s'investissant avec assurance dans des reprises bien choisies ainsi que quelques-uns de ses propres originaux. Dès l'ouverture (Imagination), il est clair que nous avons affaire à une voix rare et particulièrement expressive. D’emblée, il semble tout aussi romantique et inventif qu'il a continué à l'être des décennies plus tard au début des années 90, quand il ressurgit après une longue éclipse.

When Did You Leave Heaven

Guilty

Jimmy Scott, voix

Howard Biggs, piano, arrangements

Budd Johnson, saxophone tenor

Mundell Lowe, guitare

Charles Mingus, contrebasse

Rudy Nichols, batterie

Enregistré à New York, 5 février 1955

Don't Cry Baby

Very Truly Yours

Jimmy Scott, voix

Howard Biggs, piano, arrangements

Dave McRae, saxophone alto, saxophone baryton

George Berg, saxophone tenor

George Barnes, guitare

Al Hall, contrebasse

Dave Bailey, batterie

Enregistré à New York, 23 juin 1955