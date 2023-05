Jazz au Trésor : Joanne Brackeen - Snooze

La pianiste et compositrice américaine Joanne Brackeen a été surnommée la "Picasso du piano jazz" pour son style unique et ses improvisations complexes. Son travail est à la pointe de ce que peut être le jazz moderne et elle est depuis longtemps l'un des géants du piano modal et post-pop.

Le premier d’une série de 22 albums, entre 1975 et 2000, « Snooze » fut d’abord publié sur le label Choice, avant d’être une première fois réédité par Candid sous le titre « Six Ate ». Il s’agit du premier album en leader de la pianiste, avec quatre compositions originales de Joanne Brackeen, ainsi que son interprétation de Nefertiti de Wayne Shorter, de Circles de Miles Davis et du standard Old Devil Moon.

Publicité

Enfant prodige, Joanne Brackeen a commencé à se produire professionnellement dès l'âge de 12 ans. Elle a travaillé avec des pointures telles que George Benson, Dexter Gordon, Bobby Hutcherson, Art Blakey, Joe Henderson et Stan Getz. Peu après cet enregistrement, Joanne Brackeen a rejoint le groupe de Stan Getz, où elle a acquis une notoriété importante qui a marqué sa longue carrière. Née en 1938 en Californie, elle enseigne aujourd’hui à la Berklee School of Music de Boston et à la New School de New York.

Il convient de noter que les rééditions ultérieures de cette œuvre ont été considérablement modifiées. Candid présente aujourd’hui l'album tel qu'il a été publié au départ, avec le titre initial de l'album, l'ordre premier des pistes et la pochette originale de l'album. L'enregistrement a été remasterisé par Bernie Grundman.

C-Sri

Zulu

Sixate

Snooze

Joanne Bracken, piano

Cecil McBee, contrebasse

Billy Hart, batterie

Enregistré à Sea Cliff, New York, 16 mars 1975