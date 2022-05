Jazz au Trésor : Johnny Glasel, Mel Davis - Rare and Obscure Jazz Albums

« Trumpet with a Soul »

Après des études musicales au Curtis Institute et à la Temple University, le trompettiste Mel Davis (1931-2004) joue avec la Philadelphia Opera Company and Symphony Orchestra. Il avait aussi un certain intérêt pour le jazz. En 1954, il se rendit à New York, et après avoir saisi tous les boulots qui se présentaient à lui, il rejoignit le groupe de Benny Goodman en 1956, et voyagea avec lui pour se produire en Thaïlande. La même année, il enregistre son premier album « Trumpet with a Soul », une collection de standards bien connus joués avec des accents traditionnels. Mel Davis est présenté avec trois instrumentations différentes. Sa sonorité est ample et lyrique, et elle se distingue particulièrement sur les ballades, qu'il joue sans détour avec une résonance chantante.

« Jazz Session », Featuring Dick Garcia

Johnny Glasel (1930-2011) était un trompettiste talentueux avec une solide formation classique, qui s'est fait connaître dans le domaine du jazz au milieu des années 1950 en tant que membre d u groupe The Six. « Jazz Session », son premier album en tant que leader, enregistré en 1956, il joue avec fluidité, soutenu par la chaleur d'une guitare, d'une basse et d'une batterie. La séance apparaît détendue, et c'est cette atmosphère, cette simplicité, qui contribue fortement au succès de sa présentation. Les idées de Johnny Glasel étaient mûres et ses ressources techniques lui permettaient d'exprimer ses intentions. Il est excellement accompagné. Whitey Mitchell, appelé par Glasel « le frère de la Côte Est de Red Mitchell », joue bien, et les guitaristes Dick Garcia et Perry Lopez enveloppent le ton affirmé de Johnny Glasel avec une vigueur complémentaire. Osie Johnson joue avec un bon goût délicieux. Bien que Johnny Glasel n'ait pas eu beaucoup d'influence en tant qu'instrumentiste, il s'est distingué par son respect mémorable du rythme et de la mélodie, réalisant que le souci des deux peut être simultané.

Love Your Spell Is Everywhere

My Heart Belongs to Daddy

Mel Davis « Trumpet with a Soul »

Mel Davis, trompette

Barry Galbraith, Joe Sgro, guitare

Milt Hinton, contrebasse

Osie Johnson, batterie

Enregistré à New York, 17-19 septembre 1956

You're an Old Smoothie

I Couln't Do Without You

Johnny Glasel « Jazz Session »

Johnny Glasel, trompette

Dick Garcia, guitare

Withey Mitchell, contrebasse

Enregistré à New York, 15-17 novembre 1956

Two for the Show

