Jazz au Trésor : Kenny Barron - Lemuria/Seascape

Légende vivante, plusieurs fois nominé aux Grammy Awards et intronisé en 2022 au Downbeat Hall of Fame, le pianiste et compositeur américain Kenny Barron a participé à des centaines d'enregistrements en tant que leader et sideman et est considéré comme l'un des pianistes de jazz les plus influents depuis l'ère du bebop.

Né en 1943, Kenny Barron a commencé à jouer du piano à l'âge de 12 ans et, après quelques expériences dans le domaine du rhythm and blues, il s'est produit avec Philly Joe Jones à l'âge de 16 ans. Il fait ses débuts sur disque en 1961 et rejoint l'année suivante l'orchestre de Dizzy Gillespie, ce qui établit solidement le pianiste dans les cercles du jazz.

Publicité

À réécouter : Kenny Barron remonte à la source Open jazz Écouter plus tard écouter 54 min

Bien que Barron soit surtout connu pour son association avec les sections de Gillespie (1962-66), Freddie Hubbard (1970-75) et Ron Carter (1976-80), il est remarquable qu'il ait joué avec pratiquement toutes les grandes figures de sa carrière. Il a notamment joué avec George Benson, Booker Ervin, Ella Fitzgerald, Chico Freeman, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Elvin Jones, Abbey Lincoln, Buddy Rich et Clark Terry, pour n'en citer que quelques-uns.

À réécouter : Kenny Barron à Paris en 1994 (1/2) Les légendes du jazz Écouter plus tard écouter 1h 00

Cet album, paru en 1991, met en valeur le lyrisme chaleureux et pur du jeu de Barron, avec l’excellence de Ray Drummond à la basse et de Ben Riley à la batterie. Cette session classique de jazz en trio résume l'essence du style de Barron et l'œuvre est complétée par deux compositions de Barron : Lemuria, qui est l'équivalent pacifique du continent perdu de l'Atlantide, et Seascape, qui place l'auditeur au-dessus de l'eau et peut-être même sur l'eau. Il convient de noter que Barron a été l'un des membres fondateurs du groupe Sphere, qui s'est consacré au recyclage et au renouvellement du canon de Thelonious Monk dans les années 1980, et qu'il contribue ici à maintenir le génie de Monk en vie avec une délicieuse version de Ask Me Now. On y trouve également deux compositions de Joanne Brackeen, Snooze et Sixate.

Lemuria

Ask Me Now

Have You Met Miss Jones

Seascape

Kenny Barron, piano

Ray Drummond, contrebasse

Ben Riley, batterie

Enregistré au studio Van Gelder à Englewood Cliffs (NJ), 17 janvier 1991