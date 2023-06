Jazz au Trésor : Leroy Vinnegar - Leroy Walks

Sideman très actif, qui a travaillé aux côtés de musiciens tels que Les McCann, Stan Getz, Chet Baker, André Previn et Shelly Manne, un autre membre du label Contemporary, Leroy Vinnegar (1928-1999) était connu pour ses lignes de "walking bass" (un mouvement caractéristique qui lui a valu le surnom de "The Walker"). Si le catalogue de Leroy Vinnegar en tant que leader est limité, son matériel solo témoigne de son talent. Ses débuts en 1958, avec « Leroy Walks ! » offrent de nombreuses occasions de jouer avec le surnom du bassiste, avec l'original Walk On, ainsi qu'une poignée de standards, dont I'll Walk Alone de Julie Styne et Walkin' My Baby Back Home de Fred Ahlert. Cette rareté longtemps épuisée est disponible en vinyle depuis le 16 juin.

Le premier album de Leroy en tant que leader, à l'âge de 29 ans, le patron reconnu de la walking bass. Leroy a enregistré de manière prolifique sur la scène du jazz de la côte ouest, en tant que bassiste de choix, le plus souvent avec des artistes enregistrant pour les labels Contemporary et Pacific Jazz. Parmi ses premiers enregistrements classiques, citons « Dexter Blows Hot And Cool » de Dexter Gordon (1955), « Blue Serge » de Serge Chaloff (1956), « The Steamer » de Stan Getz (1956), « Harold In The Land Of Jazz » de Harold Land (1958), « Sonny Rollins and the Contemporary Leaders » (1958), la liste est longue… Une sorte de réponse de la côte ouest à Paul Chambers ?

La musique est tout à fait dans l'air du temps, 1957, joyeuse, simple mais habile. Leroy conserve son rôle de soutien à la basse, menant par l’accompagnement sous-jacent, avec peu de solos, mais une formidable sensation de propulsion, la basse se déplaçant de façon fluide sur les accords changeants, sans perdre une miette...

Steven Cerra, écrivain et musicien de jazz, décrit l'apport de la walking bass à l'ensemble comme une source d'énergie pour les autres musiciens : "Poser une bonne walking bass était considéré comme une nécessité pour créer le bon "battement de cœur du jazz". Sa qualité métronomique avait un effet stimulant sur la section rythmique qui, à son tour, poussait le soliste vers l'avant avec un swing implacable. Pour l'auditeur, le walking beat propulsif pouvait être presque hypnotique".

Walkin' My Baby Back Home

Walking by the River

Leroy Vinnegar, contrebasse

Gerald Wilson, trompette

Teddy Edwards, saxophone tenor

Victor Feldman, vibraphone

Carl Perkins, piano

Tony Bazley, batterie

Enregistré à Los Angeles, 16 et 23 septembre 1957