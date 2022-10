Jazz au Trésor : Linda Keene - One More for The Road, The Dixie Songbird's Complete Recordings

Comment se fait-il qu'une chanteuse populaire qui a enregistré avec Jack Teagarden, Tony Pastor, Lennie Hayton et fait de nombreuses tournées avec des groupes dirigés par Red Norvo et Muggsy Spanier, soit presque oubliée aujourd'hui ? Cette réédition signée Jordi Pujol pour Fresh Sound a pour objectif d’apporter des réponses.

Linda Keene a enregistré plus de 20 enregistrements au cours de sa carrière, a animé une émission de radio diffusée à l'échelle nationale avec Henry Levine et est même apparue dans trois premiers films "soundies", les précurseurs des vidéoclips d'aujourd'hui.

Une notoriété établie et durable lui a cependant échappé et tous ses enregistrements ont langui sur d'obscurs disques 78 tours pendant quatre-vingts ans. Il y a eu quelques articles musicologiques au fil des ans, mais les informations contenues dans les uns comme dans les autres sont rares et, parfois, incorrectes. Le premier article était "Linda Keene - Leonard Feather's Fave" publié dans The IAJRC Journal (International Association Of Jazz Record Collectors) en août 2007 par Eves L. Raja. Le second parut quatre ans plus tard en 2011 dans Doctor Jazz Magazine aux Pays-Bas par Opal L. Nations intitulé "Une femme malchanceuse - L'histoire de Linda Keene". Malheureusement, Linda Keene n'a jamais écrit d'autobiographie, son histoire n'est donc que ce qui peut être reconstitué à partir de ses diverses mentions dans les médias, des critiques de ses enregistrements et des publicités pour ses apparitions publiques.

En parcourant les articles sur ses débuts dans le Mississippi (où elle était née Florence McCrory le 1er décembre 1911) et sur son premier mariage en 1931 avec un chanteur (elle devint Florence Sutton, transformé en Suttle comme nom de scène pour le couple), ainsi qu’à travers sa carrière en constante évolution (elle prit le nom de Keene en 1937 après sa séparation) jusqu'à sa nécrologie en 1981, une image plus complète commence à apparaître. La plupart de ces textes sont réparrtis sur d'innombrables journaux, magazines et autres périodiques. Une histoire passionnante qui donne vie à cette brillante chanteuse et retrace les hauts et les bas de sa carrière. Le livret de 52 pages qui accompagne le double CD est à cet égard un travail documentaire de premier plan.

On la voit ainsi faire ses premiers pas en studio d’enregistrement avec Bobby Hackett à l’automns 1938, juste après avoir travaillé quelques semaines avec Glen. Miller. Elle enchainera ensuite avec les formations de Jack Teagarden, Willie Farmer, Lennie Hayton, Red Norvo, Tony Pastor, Charlie Barnet, Red Nichols, Muggsy Spanier, Henry Levine, Joe Marsala et Charlie Shavers… Au fil des pages se ôte Westessine la chronique de la vie quotidienne d’une chanteuse écumant les clubs de jazz de New York et de la Côte Ouest. jusqu’au début des années 50.

Blue and Desillusioned

Bobby Hackett and His Orchestra

Bobby Hackett, cornet

Brad Gowans, trombone à pistons, sax alto

Pee Wee Russell, clarinette

Ernie Caceres, sax baryton

Dave Bowman, piano

Eddie Condon, guitar

Clyde Newcombe, contrebasse

Andy Picard, batterie

Linda Keene, voix

Enregistré à New York, 4 novembre 1938

Embraceable You

Mount Bayou

Linda Keene with Henry Levine And His Strictly From Dixie Jazz Band

Henry “Hot Lips” Levine, Trompette

Al Philburn, trombone

Alfie Evans, clarinette

Rudolph Adler, sax tenor

Mario Janarro, piano

Tony Colucci, guitar

Harry Patent, contrebasse

Nat Levine, batterie

Linda Keene, voix

Enregistré à New York, 2 février 1942

Unlucky Woman

Linda Keene with Joe Marsala and His Orchestra

Joe Marsala, clarinette

Joe Thomas, trompette

Leonard Feather, piano

Chuck Wayne, guitar

Irving Lang, contrebasse

Buddy Christian, batterie

Linda Keene, voix

Enregistré à New York, 29 novembre 1944