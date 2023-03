Jazz au Trésor : Louis Stewart - Out On His Own

Bien qu'il ait été enregistré relativement tôt dans ce qui allait devenir une longue et illustre carrière, il est difficile de trouver un titre plus approprié pour le chef-d'œuvre solo de Louis Stewart, réédité sur le nouveau label Livia. Presque dès le début de sa vie de musicien, Louis - pour utiliser le mononyme par lequel ses fans et ses collègues musiciens le connaissaient - a vraiment fait cavalier seul, et reste peut-être le seul musicien de jazz irlandais à atteindre un statut de premier plan au niveau international. Le fait que cet exploit ait été réalisé à partir de Dublin, par un artiste inhabituellement effacé et timide, le rend d'autant plus remarquable. Sa renommée a toujours été plus grande à l'étranger et, bien qu'il ait eu un public restreint mais farouchement fidèle dans sa ville natale, ce n'est que vers la fin de sa vie que la reconnaissance est arrivée en Irlande. Il a continué à donner des concerts hebdomadaires dans de petites salles de Dublin jusqu'à sa mort en 2016.

Être un Dublinois était important pour Louis Stewart. Bien que les biographies situent souvent sa naissance à Waterford en janvier 1944, ses parents sont revenus à Dublin alors qu'il n'était encore qu'un bébé, et il a grandi dans les Liberties, au centre-ville sud de Dublin. Et jamais il n'y a eu autant de Dub, dans son accent et ses manières, dans son esprit sombre et laconique et dans son affection farouche pour sa ville natale. À l'âge de 14 ans, sa mère, Mary, lui a acheté sa première guitare et il n'avait encore que 16 ans lorsqu'il s'est présenté à une audition pour le Chris Lamb showband à l'ancien Four Provinces Hotel sur Harcourt Street. L'audition était dirigée par le pianiste du groupe, Jim Doherty, qui allait devenir l'un des plus proches amis et collaborateurs musicaux de Stewart. Doherty se souvient d'avoir vu une succession de jeunes gens improbables singer Buddy Holly et Elvis Presley, jusqu'à ce qu'un enfant timide et maigre entre nerveusement dans la pièce, guitare à la main, et demande "Eh, connaissez-vous des airs de Benny Goodman ?".

Doherty et Stewart ont jammé pendant 10 minutes sur Seven Come Eleven de Goodman, et les improbables postulants ont été informés que le poste était pourvu. "J'ai su au bout de quatre mesures", se souvient Doherty, "que ce gamin était spécial". Il l'était en effet. Moins de 10 ans plus tard, le petit maigrichon se retrouvera en tournée internationale au sein de l’orchestre de Benny Goodman !

Tout est en germe, quand le jeune Stewart se lance dans son premier engagement professionnel. À l'époque, les musiciens de l'Irlande catholique ne pouvaient pas travailler chez eux pendant le carême, et il existait un chemin bien balisé vers le circuit irlando-américain aux États-Unis pour combler le vide. Stewart le savait, et il est certain que l'opportunité de se rendre à New York et d'entendre du jazz joué là-bas faisait partie de sa motivation pour rejoindre le groupe de Chris Lamb. Des années plus tard, dans une interview accordée à John Kelly pour le Irish Times, il se souvient de sa première visite à New York. « Le groupe avec lequel je jouais ne se produisait que le week-end dans une salle de bal irlandaise, alors toutes les soirs de la semaine, j'étais au Birdland à écouter Stan Getz. C'était incroyable. Ils avaient une zone pour les mineurs, alors je commandais un Coca avec beaucoup de glace pour le faire durer. Je suis resté assis là à écouter Stan Getz pendant deux semaines. »

Stewart rentre à Dublin avec une idée bien arrêtée. "En étant dans le showband, je pensais vraiment que j'allais devenir un musicien professionnel", dit-il à Kelly. "Mais en fait, je m'éloignais de plus en plus de la musique. Alors j'ai arrêté et j'ai passé six mois à ne faire pratiquement aucun concert - j'ai juste essayé de comprendre la guitare." C'était sans doute la première fois qu'un musicien irlandais décidait de se consacrer exclusivement à la vie précaire d'un musicien de jazz.

Le Dublin du début des années 1960 n'est pas exactement le lieu idéal pour lancer une telle carrière, mais Louis Stewart attire rapidement l'admiration de ses collègues musiciens. Ses premiers concerts de jazz réguliers ont lieu en 1965 au Martello Room, un restaurant glamour situé sur le toit de l'hôtel Intercontinental (devenu Jurys) à Ballsbridge. Le légendaire Fox Inn a également joué un rôle important dans son ascension rapide. C'est dans ce club de jazz des plus improbables, situé à Ashbourne, dans le comté de Meaht, à 15 miles de Dublin, que Louis a vraiment perfectionné son art, jouant parfois cinq soirs par semaine avec son propre trio, ainsi qu'en accompagnant des stars américaines en visite, notamment le saxophoniste américain Lee Konitz pendant une semaine.

En 1968, Stewart fait partie d'un groupe dirigé par Doherty qui représente l'Irlande au Festival de Jazz de Montreux, et le jeune guitariste fait sensation en remportant le prix du jury de la presse internationale en tant que meilleur soliste européen. L'année suivante, Louis retourne à Montreux et remporte cette fois le Grand Prix de la Radio Suisse Romande comme meilleur soliste du festival, un prix qui inclut une bourse d'études au prestigieux Berklee College of Music de Boston. Stewart s'est imposé sur la scène internationale et la réputation de ce jeune et brillant guitariste irlandais, qui maîtrise déjà parfaitement le langage post-bop du jazz, commence à se répandre.

Il n'acceptera jamais l'offre d'étudier à Berklee. "Le jazz, dit-il, s'apprend, mais ne s'enseigne pas." Au lieu de cela, il rejoint le groupe du célèbre saxophoniste anglais Tubby Hayes, et partage bientôt son temps entre Dublin et Londres, où il devient plus tard membre du quintet du saxophoniste Ronnie Scott. En tant que membre de l'orchestre du club éponyme du saxophoniste, Stewart joue avec de nombreux artistes américains éminents qui visitent Londres dans les années 1970. C'est là qu'il a attiré l'attention de Benny Goodman et a été invité à rejoindre le légendaire clarinettiste pour une série de tournées européennes.

Les visites de Louis dans son Dublin bien-aimé au cours de cette période ont constitué des étapes importantes dans le développement de la scène jazz irlandaise. Ses concerts légendaires au Baggot Inn au milieu des années 1970 ont attiré un public nombreux et enthousiaste, et ont inspiré la prochaine génération de musiciens de jazz irlandais. Entendre un musicien irlandais jouer à un tel niveau - un musicien vénéré à l'étranger et en tournée avec des grands noms du jazz tels que Goodman ou le pianiste George Shearing - était une transformation, la preuve que les musiciens irlandais pouvaient aspirer à une carrière dans le jazz au plus haut niveau.

C'est lors d'une de ces retours au pays, en novembre 1976, que Stewart enregistre « Out on His Own ». Son ami, le peintre et galeriste Gerald Davis, a créé Livia Records dans l'intention précise d'enregistrer Stewart, et la première action du nouveau label a été de mettre sur bande ce qui reste peut-être le plus important enregistrement de jazz jamais réalisé en Irlande.

Près de cinq décennies plus tard, « Out on His Own » n'a rien perdu de sa puissance. Avec Stewart, seul avec sa guitare (il s'accompagne lui-même sur certains morceaux), c'est un album qui titille toujours l'oreille et nourrit l'âme, la déclaration d'un maître en pleine maîtrise de son art. Que ce soit sur des classiques du songbook américain comme Stella by Starlight et I'm Old Fashioned, sur des standards de jazz comme Wave ou Invitation, ou sur son propre arrangement révérencieux de She Moves Through the Fair, il n'y a aucun remplissage gratuit, aucun morceau déplacé, aucun moment de doute ou d'indécision. C'est une fenêtre sur l'esprit d'un musicien accompli, un testament permanent de son art et des normes élevées qu'il s'est fixées.

Au cours de sa longue carrière, Louis Stewart apparaîtra sur plus de 70 albums et fera le tour du monde en compagnie de certaines des stars fondatrices de la musique qu'il aime, dont Goodman, Shearing, Blossom Dearie et Dizzy Gillespie. Il inspirera des générations de guitaristes, en Irlande et dans le monde entier, et jouira de l'estime de nombreux grands musiciens de jazz qu'il a étudiés avec tant de soin, notamment Barney Kessel, Tal Farlow, Jim Hall et Pat Martino.

Mais de tous les enregistrements de Stewart, « Out on His Own » reste sans doute le plus personnel et le plus marquant qu'il ait publié sous son propre nom. Aujourd'hui, grâce à la générosité de la famille Davis, qui a conservé avec amour les vastes archives de bandes de studio de leur père, et au dévouement et à la clairvoyance de Dermot Rogers, fan de jazz et homme de radio, dont le travail infatigable a redonné vie à Livia Records, cet album est enfin réédité.

Blue Bossa

Darn That Dream

Stella by Starlight

What’s New

Louis Stewart (guitare)