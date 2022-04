Jazz au Trésor : Michel Legrand - Hier & demain

Un partenariat France Musique : [SORTIE CD] Michel Legrand : hier & demain

Dans le livret d’accompagnement, Stéphane Lerouge présente le volet consacré aux enregistrements jazz :

Le 18 février 1948, le jeune Michel Legrand assiste d’affilée à deux concerts de Dizzy Gillespie, Salle Pleyel. Pour l’élève d’Henri Challan et Nadia Boulanger au Conservatoire de Paris, c’est un électrochoc, un séisme, une césure. La révélation du jazz moderne va bousculer ses convictions et, plus encore, son identité. « Le bebop, analysait-il, c’est une autre voix, un autre air, une alternative à l’enseignement du Conservatoire. Bach, Mozart ou Ravel, c’était ma langue maternelle ; le jazz, ma première langue vivante. Symphoniste ou bopper, quelle voie emprunter ? Comment choisir ? Ou plutôt : pourquoi choisir ? Existait-il une autre façon de combiner, d’amalgamer toutes ces cultures ? Cette question existentielle, que je me suis posée dès seize ans, a sous-tendu ma vie de compositeur. »

Pendant soixante ans, Legrand épousera le monde du jazz dans sa pluralité, en expérimentant toutes les combinaisons, du trio au big band, du piano solo au quintet, en se frottant à des figures clés comme Sarah Vaughan, Toots Thielemans, Stéphane Grappelli, Ray Brown, Shelly Manne, sans oublier « l’axe cubain » avec Chucho Valdés et Arturo Sandoval. Il aimait aussi voir ses compositions lui échapper, subir des relectures aussi iconoclastes que celles qu’il avait lui-même données des œuvres de Richard Rodgers ou John Lewis. Parmi ses reprises préférées, celle de La Valse des lilas, arrangée par Gil Evans pour Miles Davis ; Je vivrai sans toi (I Will Say Goodbye) par un trio de Bill Evans en lévitation. « Ma fascination pour ces versions n’est pas de l’auto-satisfaction, souriait Michel*. Je n’ai pas pris part à ces enregistrements. C’est ma musique, transcendée par deux génies directement reliés à Dieu.* »

