Jazz au Trésor : Mouse Bonati - Portrait of a Jazz Hero

Jordi Pujol, à l’origine de cette réédition a choisi de la titré « Portrait Of a Jazz Hero ». Et procède à ce qui ressemble fort à une réhabilitation.

Joe "Mouse" Bonati (1930-1983) était sans doute de son vivant l'un des saxophonistes alto les plus sous-estimés de l'histoire du jazz. Aujourd'hui, son nom reste inconnu de beaucoup et est complètement ignoré par les dictionnaires et encyclopédies de jazz.

Publicité

Ce saxophoniste alto talentueux est né à Buffalo, NY, la 14 juin 1930. Sa carrière a été interrompue à plusieurs reprises en raison de son arrestation, puis de sa condamnation pour possession de drogue, l'obligeant à changer fréquemment de ville pour continuer à travailler comme musicien. Il a déménagé à la Nouvelle-Orléans au début des années 1950, où il s'est impliqué avec un groupe de jeunes musiciens impliqués dans la scène de jazz moderne émergente. En 1955, il fait ses débuts enregistrés avec le Jack Martin's Octet, suivi de ses premiers et uniques enregistrements en tant que leader de son propre sextet, tous deux pour le petit label local Patio Records. Sur ces côtés rares et plutôt excellents, on peut apprécier le style fougueux et enflammé du saxophone alto de Bonati, s’inscrivant dans la tradition bebop, avec un groove délicieusement détendu – mais non moins intense – sur les ballades.

Dès lors, la réputation de Mouse grandit rapidement. À un moment donné, il a même été repéré par Dizzy Gillespie pour intégrer son groupe en Louisiane, mais les autorités l'ont empêché de jouer car il était en probation.

Après un court séjour à San Francisco et à Las Vegas, il rejoint brièvement le nouveau quintet de Frank Strazzeri à Los Angeles en 1962, qui apparaît dans l'émission télévisée "Frankly Jazz" du célèbre présentateur Frank Evans. Le quintet de Strazzeri a également enregistré pour le label Pacific Jazz de Dick Bock, mais la session est restée dans les tiroirs, une autre mauvaise expérience pour Mouse.

Il sillonne ensuite le pays pendant plusieurs années avant de s'installer à Las Vegas en 1972. Là, il joue dans des orchestres accompagnant les shows des stars en résidence et dans des groupes de jazz comme le Dan Terry "Big" Big Band, avec qui il réalise ses derniers enregistrements en 1981.

Sont rassemblés ici la totalité des traces enregistrées par Mouse Bonati sur la planète jazz.

One Blind Mouse

Mouse Bonati Sextet "New Sounds from New Orleans"

Mike Mala, Trompette

Joe “Mouse” Bonati, saxophone alto

Chick Powers, saxophone tenor

Ed Franck, piano

Jimmy Johnson, contrebasse

Earl Palmer, batterie

Enregistré à New Orleans, WDSU Studios, 1955

Improvisation

Mouse Bonati Sextet "New Sounds from New Orleans"

Joe “Mouse” Bonati, saxophone alto & tenor, piano

Jimmy Johnson, contrebasse, batterie, cor, clarinette basse

Enregistré à New Orleans, WDSU Studios, 1955

Injun Joe

Franck Strazzeri Quintet, Frankly Jazz TV Show

Carmell Jones, Trompette

Joe “Mouse” Bonati, saxophone alto

Franck Strazzeri, piano

Bob Whitlock, contrebasse

Nick Martins, batterie

Frank Evans, présentateur

Enregistré à New Orleans, 28 novembre 1962

Cry Me a River

“Dan Terry Big Big Band”

Carl Saunders, Dave Culp, Thomas Ehlen, Greg Marciel, trompette

Vinnie Tanno, Tony Klatka, Dick Wright, Lou Dell, bugle

Jim Hurtzinger, Eddie Morgan, Suzuki Hiroshi, Roy Weigand, Gary Russell, Curtis Miller, trombone

Joe Romano, Phil DiRe’, saxophone alto

Joe “Mouse” Bonati, saxophone ténor & soprano

Jerry Pinter, saxophone tenor

Benny Bailey, saxophone baryton

Ronnie Feuer, Scott Tibbs, piano

Don Overberg, guitar

Bill Plavin, contrebasse

Santo Savino, Jimmy Manone, batterie

Darius, Raphael Artiles, percussions

Enregistré à Las Vegas, 12-13 février 1981