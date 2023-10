Jazz au Trésor : Paul Smith - The Complete Liquid Sound Sessions, 1954-58

« The Complete Liquid Sound Sessions » porte bien son nom, ainsi que le développe le dénicheur Jordi Pujol :

Le Californien Paul Smith (1922-2013) était un pianiste brillant et polyvalent que son grand talent et sa formation poussée préparaient à tout type de commande, devenant au début des années 50 l'un des musiciens les plus actifs d'Hollywood. À cette époque, après la révolution du bebop, le maintien de la tradition hot et l’irruption des son cool, il fallait un musicien très imaginatif pour créer quelque chose de vraiment inhabituel… Dans ce contexte, l'idée de Paul Smith était de combiner le son fluide des bois avec l'attaque percussive de la guitare et du piano. Il combine la flûte (Julius Kinsler) et la clarinette (Abe Most) avec la guitare (Tony Rizzi), la contrebasse (Sam Cheifetz) et la batterie (Alvin Stoller ou Irv Cottler).

Au début de 1954, il enregistre l'album « Liquid Sounds », qui comprend onze morceaux sur lesquels les ensembles s'entendent extrêmement bien ; l'écriture de Smith est pleine d'esprit et de souplesse, et son jeu de piano est toujours aussi gracieux.

Trois autres albums dans la même veine ont suivi. La musique de « Cascades » (1955), « Cool and Sparkling » (1956) et « Delicate Jazz » (1958) était sophistiquée, souvent swinguante et toujours empreinte d'un goût et d'une légèreté de ton irréprochables. Ils forment un ensemble très séduisant dans lequel il produit une sorte de musique de cocktail sophistiquée, avec un supplément d’âme lorsque Paul, Toni Rizzi, Ronny Lang (saxophone alto), Bob Cooper (saxophone ténor) et Stan Levey (batterie) interviennent.

La plupart des mélodies sont interprétées à un rythme énergique, avec quelques ballades. Les solos sont concis, d’un goût exquis et gorgés de swing. Les arrangements le style de Paul Smith défient les étiquettes, car son attrait est trop large pour être qualifié de "jazz moderne", de "musique de cocktail" ou de "easy listening". C'est tout cela à la fois. Si vous aimez le jazz délivré avec la courtoisie élégante d'Hollywood, vous apprécierez ces « Liquid Sounds » de Paul Smith.

Jordi Pujol

Low Bridge

« Liquid Sounds »

Paul Smith (piano)

Julius Kinsler (flûtes)

Abe Most (clarinette)

Tony Rizzi (guitare)

Sam Cheifetz (contrebasse)

Irv Cottler ( batterie)

Enregistré aux studios Capitol de Hollywood, 12 janvier 1954

Hookup

« Liquid Sounds »

Paul Smith (piano)

Julius Kinsler (flûtes)

Abe Most (clarinette)

Tony Rizzi (guitare)

Sam Cheifetz (contrebasse)

Alvin Stoller ( batterie)

Enregistré aux studios Capitol de Hollywood, février 1954

Little Slam

The Gnat

Paul Smith (piano)

Julius Kinsler (flûtes)

Abe Most (clarinette)

Rony Lang (saxophone alto)

Tony Rizzi (guitare)

Sam Cheifetz (contrebasse)

Irv Cottler ( batterie)

Enregistré aux studios Capitol de Hollywood, 8 juin 1955

You and the Night and the Music

Little Evil

« Cool & Sparkling »

Paul Smith (piano)

Julius Kinsler (flûtes)

Abe Most (clarinette)

Rony Lang (saxophone alto)

Tony Rizzi (guitare)

Sam Cheifetz (contrebasse)

Irv Cottler ( batterie)

Enregistré aux studios Capitol de Hollywood, 14 mai 1956

Cookie Time

« Delicate Jazz »

Paul Smith (piano)

Julius Kinsler (flûtes)

Bob Cooper (saxophone ténor)

Tony Rizzi (guitare)

Joe Mondragon (contrebasse)

Stan Levey ( batterie)

Enregistré aux studios Capitol de Hollywood, novembre 1957