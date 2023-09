Jazz au Trésor : Quincy Jones - Intégrale 1957-62

« Dans mon premier quintet, on avait inventé, comme dans tous les groupes, des amendes pour retard, pour fausse note, etc. Nous, c’était 20 cents pour manque d’attitude cool en scène. »”

Instrumentiste, compositeur ou arrangeur ?

« Arrangeur, cet art sophistiqué, mal payé quand j’étais jeune, fou et peu connu. »

De tous les orchestrateurs d’avant les logiciels, Quincy Jones, sans forcer la note, est l’Yves Saint Laurent.

Interview de Quincy Jones par Francis Marmande, Le Monde 14 juillet 2008

C’est Olivier Julien qui a conçu cette intégrale des premières années de Quincy en leader en coffret de 4 CD. Il en rappelle le contexte dans son texte du livret :

« Quincy Jones, surnommé « Q » est une légende vivante qui a multiplié les collaborations artistiques à travers le monde. Il est plus connu pour son travail avec Michael Jackson avec qui il a collaboré aux albums de la consécration et pour qui il a produit l’album de tous les records « Thriller » sorti en 1982 qui reste à ce jour la meilleure vente de tous les temps dans l’histoire du disque. Malgré une étiquette de jazzman, il a collaboré avec un nombre incroyable d’artistes tels que Barbra Streisand ou Nana Mouskouri en passant par Jacques Brel et Frank Sinatra. Artiste touche à tout, il a déployé son talent tant dans le jazz que la variété en passant par la musique de films et a collaboré avec le cinéma et la télévision, à la fois adepte du big band et capable de productions plus intimistes. Ce coffret permet de redécouvrir les débuts discographiques de Quincy Jones à travers les albums studio qu’il a signé sous son nom et qui forment la pierre angulaire d’une carrière qui le verra notamment nommé quatre-vingt fois aux Grammy Awards où il sera consacré vingt-huit fois.

Quincy Delight Jones Jr. est né le 14 mars 1933 à Chicago dans l’Illinois où ses parents ont déménagé lors de la « grande migration ». Quincyy vit son éveil musical tout d’abord grâce à ses voisins qui possèdent un piano, puis c’est à l’école qu’il apprend la pratique de la trompette. Son père Quincy Delight est charpentier et joueur de basket-ball semi professionnel et sa mère Sarah Wells Jones employée de banque, est rapidement internée suite à des troubles psychiatriques. La grand-mère paternelle de Quincy était la fille d’esclaves à Louisville dans le Kentucky. Les parents divorcent et de déménagements en déménagements, son père s’installe après-guerre dans la banlieue de Seattle à Bremerton dans l’État de Washington, il se remarie à Elvera Jones, mère de trois enfants et auront trois autres enfants ensemble. Lors d’un passage de l’orchestre de Count Basie à Seattle, il prend des cours à l’âge de treize ans avec Clark Terry. Face à la pauvreté de son père, Quincy exerce l’activité de cireur de chaussures tout en commençant à jouer dans des groupes locaux. Il fait la connaissance de Ray Charles, de trois ans son aîné, et ils forment ensemble un combo qui se produit dans les clubs de la ville avant d’obtenir à dix-huit ans une bourse qui lui permet de suivre l’enseignement du Berklee College of Music de Boston.

Il intègre ensuite l’orchestre de Lionel Hampton comme trompettiste et arrangeur pour une durée de quatre ans ce qui lui permet de faire une tournée en Europe et lui ouvrira les yeux sur la question du racisme. C’est pendant cette tournée, en 1953, que Quincy Jones enregistre et sort en Suède ses premiers disques sous la forme de deux singles : **« Quincy Jones and the swedish-american all stars » avec Pogo Stick (Quincy Jones) et Liza (Gershwin) (45 tours 17 cm Metronome MEP 30) puis Jone’s bones (Quincy Jones) et Sometimes I’m happy (Vincent Youmans - Irving Cassar) (45 tours 17 cm Metronome MEP 31). Ces enregistrements sortiront l’année suivante sous forme de deux simples en Grande-Bretagne (Esquire EP-5 et Esquire EP-20) et sous la forme d’un 33 tours 25 cm aux États-Unis (Prestige – PrLP 172). L’orchestre est composé de Art Farmer à la trompette, Alan Dawson à la batterie, Lars Gullin au saxophone baryton, Bengt Hallberg au piano, Ake Persson au trombone, Arne Domnérus au saxophone alto, Simon Brehm à la basse et Jimmy Cleveland au trombone.

Quincy s’installe ensuite à New York où il réalise des arrangements pour Tommy Dorsey, Gene Krupa, Sarah Vaughan, Count Basie, Dinah Washington, Cannonball Adderley et bien sûr Ray Charles. Début 1956, il accepte un « travail temporaire » pour le CBS Stage Show de Jimmy et Tommy Dorsey. Il y accompagne en tant que deuxième trompette Elvis Presley, tout juste âgé de vingt-cinq ans. Plus tard en 1956, il est engagé par Dizzy Gillespie comme trompettiste et directeur musical de son big band pour une tournée organisée par le Département d’État au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Pendant cette tournée, il fait la connaissance du musicien Lalo Schifrin. Peu après, il enregistre son premier disque américain qui sort en 1957 « This Is How I Feel About jazz » (ABC Paramount 159). L’orchestre est notamment composé de Charles Mingus à la basse, Phil Woods au saxophone alto, Billy Taylor au piano, Zoot Sims au saxophone ténor, Jimmy Cleveland au trombone et Art Farmer à la trompette. Son deuxième album sort également en 1957 : « Go West, Man ! ».

En 1957, Quincy s’installe à Paris où il étudie auprès de Nadia Boulanger, directrice du Conservatoire américain de Fontainebleau, et travaille comme arrangeur pour le label d’Eddie Barclay pour des artistes tels que Henri Salvador, Charles Aznavour ou Jacques Brel entre autres. Le groupe Les Double Six enregistre un album consacré à ses compositions. Le temps d’une tournée européenne, il est le directeur de la troupe qui joue la comédie musicale Free and Easy d’Harold Arlen. Il forme un big band avec dix-huit musiciens, mais malgré la qualité musicale de l’orchestre, l’expérience se solde par un fiasco financier et pousse Quincy Jones, homme pourtant foncièrement optimiste, au bord de la dépression.

Il rebondit vite en retournant aux États-Unis où il devient directeur artistique pour le label Mercury avant de devenir vice-président du label. Il signe un nouvel album« The Birth of a Band » (Mercury MG 20444) suivi par « The Great Wide World of Quincy Jones » qui reflète ses influences internationales (Mercury SR 60221 - USA – 1959). Sa position au niveau du label lui permet de multiplier les sorties discographiques et un nouvel album voit le jour en 1960, « I Dig Dancers » (Mercury SR 60612). Nouveau tour du monde avec en 1961, sous le nom Quincy Jones & Band, l’album « Around the world » (Mercury PPS 6014). En 1961, il arrange et dirige l’album« If You Go » de Peggy Lee pour le label Capitol Records. Il participe au prestigieux festival de Newport et sort son premier album en public, Quincy Jones And His Orchestra : « Live At Newport 1961 ».

En 1962, c’est sous le label Impulse ! que sort le nouvel album intitulé « The Quintessence (Impulse ! A-11). Cette même année, il sort chez Mercury son « album brésilien » : « Big band bossa nova » (Mercury SR 60751). L’album rencontre un vif succès et le morceau Soul bossa nova connaîtra plusieurs carrières en apparaissant notamment en 1964 dans le film de Sidney Lumet The Pawnbroker et deviendra le générique du film Austin Powers samplé par Ludacris ; il inspirera également Nino Ferrer en 1969 pour son titre désormais classique : Les cornichons. La bande originale de The Pawnbroker lui amène de nombreux projets pour le cinéma et la télévision pour laquelle il signe entre autres le générique de L’homme de fer (The Iron Man) et du Bill Cosby show.

Quincy Jones s’engage auprès de Martin Luther King et du révérend Jesse Jackson pour les droits des noirs américains et finance l’IBAM (Institute for Black American Music). Il diversifie ses activités et devient producteur pour la télévision, il coproduit notamment en 1973 un show consacré à Duke Ellington. Coté carrière personnelle, Quincy s’éloigne du jazz et sort des albums qui flirtent avec le funk et la pop. En 1974, il est victime d’une rupture d’anévrisme et après six mois de convalescence, prend part comme directeur musical à l’aventure du film The Wiz produit par la Motown, il y rencontre le jeune Michael Jackson qui souhaite s’émanciper des Jacksons Five et est à la recherche d’un nouveau producteur. Une autre vie commence…

Boo’s Blues

"This Is How I Feel About Jazz"

Art Farmer (trompette)

Jimmy Cleveland (trombone)

Phil Woods (saxophone alto)

Lucky Thompson, (saxophone ténor)

Jack Nimitz (saxophone baryton)

Billy Taylor (piano)

Charles Mingus (contrebasse)

Charlie Persip (batterie)

Quincy Jones (direction, arrangement)

Enregistré à New York, 19 septembre 1956

Dancin’ Pants

"Go West, Man !”"

Buddy Collette, Bill Perkins, Walter Benton (saxophone ténor)

Carl Perkins (piano)

Leroy Vinnegar (contrebasse)

Shelly Manne (batterie)

Quincy Jones (direction, arrangement)

Enregistré à Los Angeles, 25 février 1957

The Birth of a Band

"The Birth of a Band"

Harry “Sweets” Edison, Ernie Royal, Joe Wilder, Clark Terry (trompette)

Billy Byers, Jimmy Cleveland, Urbie Green, Tom Mitchell (trombone)

Phil Woods (saxophone alto)

Benny Golson, Frank Wess, Zoot Sims (saxophone tenor)

Sahib Shihab (saxophone baryton)

Patricia Ann Brown (piano)

Milt Hinton (contrebasse)

Sam Woodyard (batterie)

Quincy Jones (trompette, direction, arrangement)

Enregistré en 1959

Caravan

"The Great Wide World of Quincy Jones"

Art Farmer, Lennie Johnson, Jimmy Maxwell, Lee Morgan, Ernie Royal, Nick Travis (trompette)

Jimmy Cleveland, Frank Rehak, Urbie Green, Billy Byers (trombone)

Julius Watkins (cor)

Phil Woods, Porter Kilbert (saxophone alto)

Jerome Richardson (flûte, saxophone ténor)

Budd Johnson (saxophone ténor)

Sahib Shihab (saxophone baryton)

Les Spann (guitare)

Patti Brown (piano)

Buddy Jones (contrebasse)

Don Lamond (batterie)

Quincy Jones (direction, arrangement)

Enregistré à New York, 4-9 novembre 1959

Manolete de España

“Around the World”

Benny Bailey, Clark Terry, Ernie Royal (trompette)

Curtis Fuller (trombone)

Julius Watkins (cor)

Phil Woods (saxophone alto)

Jerome Richardson, Eric Dixon (flûte, saxophone ténor)

Sahib Shihab (saxophone baryton)

Don Arnone (guitare)

Patti Brown (piano)

Stu Martin, Jimmy Crawford (batterie)

Tito Puente, Carlos “Patato” Valdes, Michael “Babatunde” Olatunji (percussions)

Don Elliott (xylophone)

Quincy Jones (direction, arrangement)

Enregistré à New York, 24-27 février 1961

For Lena and Lenie

For Lena and Lenie

“The Quintessence”

Jerry Kail, Clyde Reasinger, Clark Terry, Joe Newman (trompette)

Billy Byers, Melba Liston, Paul Faulise (trombone)

Julius Watkins (cor)

Phil Woods (saxophone alto)

Eric Dixon (saxophone ténor)

Jerome Richardson (saxophone baryton, flûte)

Bobby Scott (piano)

Buddy Catlett (contrebasse)

Stu Martin (batterie)

Quincy Jones (direction, arrangement)

Enregistré à New York, 29 novembre 1961

Soul Bossa Nova

“Big Band Bossa Nova”

Roland Kirk (flûte)

Jerome Richardson (flutes, saxophones)

Lalo Schifrin (piano)

Chris White (contrebasse)

Rudy Collins (batterie)

Jose Paula, Carlos Gomez, Jack Del Rio (percussions)

Quincy Jones (direction, arrangement)

Enregistré à New York, 13 septembre 1962