Jazz au Trésor : Ray Charles - The ABC Paramount Years 1959-62

1959-1962 : le firmament de la carrière de Ray Charles. Cette sélection définitive réalisée par Joël Dufour aborde les années les plus intenses du Genius. Fort d’une incommensurable fécondité artistique et d’un éclectisme rare, il y exprime tout son talent et accouche de ses plus grands tubes : Georgia on My Mind, Hit the Road Jack ou Unchain My Heart*… Un précieux témoin du passage du statut d’artiste surdoué de rhythm & blues à icone éternelle de la pop music.

Patrick Frémeaux*

Joël Dufour, dans les notes du livret éclaire le contexte :

Lorsque Ray Charles a signé son premier contrat avec la marque de disques ABC-Paramount, à la fin de l’année 1959, il avait 29 ans et avait déjà derrière lui une longue carrière professionnelle, au cours de laquelle il s’était déjà « réinventé » plusieurs fois en tant qu’artiste.

Jusqu’en 1952, Ray enregistre surtout en trio, chantant et jouant du piano en compagnie d’un guitariste et d’un bassiste, dans le style Nat Cole. Avec le rachat du contrat Swing Time de Ray Charles par le patron des disques Atlantic de New York, Ahmet Ertegun, Ray Charles se détache progressivement des imitations de Nat King Cole et Charles Brown qui lui avaient valu ses premiers succès, au profit d’un R&B dur, qu’il va rapidement oser enrichir des influences de la musique religieuse (gospel) dont il est imprégné depuis l’enfance et dont il suit assidument l’évolution. Il est largement admis que le considérable succès que Ray Charles remporte sur Atlantic avec son hybridation de blues et de gospel (I’ve Got a Woman, Hallelujah I Love Her So, What’d I Say…) représente l’acte fondateur de la « Soul Music » qui allait déferler dans les années 1960.

Mais, dès 1959, Ray Charles, qui est maintenant devenu un héros de sa communauté d’origine et a aussi conquis nombre des jeunes Blancs amateurs de Rock & Roll, ne voit aucune raison de se cantonner dans ce genre de musique qu’il a créé et qui a fait son succès. Il ambitionne désormais de toucher un public encore plus vaste, ce qui signifie plus âgé et majoritairement blanc, en orientant sa production vers l’interprétation de standards de la musique populaire de l’époque (souvent issus de comédies musicales de Broadway).

Ses producteurs chez Atlantic, les frères Ahmet et Nesuhi Ertegun et Jerry Wexler, qui ont déjà encouragé Ray à enregistrer, aussi, dans le style de jazz instrumental qu’il affectionne (en dépit du modeste potentiel commercial de ce type de musique) le soutiennent pleinement dans sa nouvelle démarche de conquête d’une plus large audience. Ce sera l’album « The Genius of Ray Charles », avec une première face où il est accompagné par une grande formation de jazz et la seconde par un orchestre à cordes de type symphonique avec un chœur « angélique », soit des orchestrations similaires à celles qu’utilise notamment le chanteur populaire de référence de l’époque, Frank Sinatra.

Peu avant que le contrat de Ray Charles avec Atlantic n’arrive à expiration, en décembre 1959, il est démarché par les dirigeants du label ABC-Paramount, qui est alors une marque de disques très puissante, essentiellement axée sur la plus blanche des variétés blanches, mais qui a déjà commencé à s’intéresser au marché annexe que représentent les vocalistes populaires auprès de la population noire (comme en témoigne leur recrutement, deux ans auparavant, du chanteur Lloyd Price). Intéressé par l’offre, malgré la gratitude qu’il éprouve envers les dirigeants d’Atlantic, Ray Charles entre en négociation avec le patron d’ABC-Paramount, Sam Clark, et finit par arracher un contrat sans précédent dans le monde de la musique, aux termes duquel il serait son propre producteur délégué, et, à l’expiration du contrat, il resterait le seul propriétaire de ses enregistrements.

Ayant désormais derrière lui la puissance pro­mo­tionnelle d’ABC-Paramount, Ray Charles continue avec détermination dans la voie qu’il a ouverte chez Atlantic avec l’album « The Genius of Ray Charles » d’enregistrer des recueils de reprises de standards pour le grand public. Ainsi, le succès étant au rendez-vous, dans la seule période considérée par cette publication, paraitront successivement dans cette veine « The Genius Hits the Road », « Dedicated to You », « Ray Charles & Betty Carter », « Modern Sounds in Country & Western Music » et « Modern Sounds in Country & Western Music, Volume Two ». Audace supplémentaire, dans ces deux derniers albums, Ray Charles applique sa formule 50% jazz / 50% violons et chorale féminine à un répertoire « country », soit la musique « identitaire » des supré­macistes blancs du Sud.

Si le succès remporté par ces albums est sans précédent, la commotion qu’ils produisent auprès de certaines catégories de public ne l’est pas moins. C’est naturellement le cas pour nombre de ses « fans » de sa communauté d’origine, dont le ressenti a été particulièrement bien traduit par le chanteur Marvin Gaye : « A mon avis, il est allé trop loin. Ray a déraillé quand il a commencé à utiliser des choristes blanches à la place des Raelets pour chanter ses merdes country. Les Noirs lui en ont voulu. Ils l’aimeront et l’honoreront toujours, mais il les a quittés, et ils le savent. Pour le reste de sa carrière, Ray devra vendre aux Blancs » (1). Ce jugement tranché est d’ailleurs partagé par une partie de son public blanc, et notamment européen, et de la critique. C’est avec le même flegme qu’il avait accueilli les attaques subies pour ses détournements de chants religieux que Ray Charles affronte alors les accusations de s’être « vendu ».

En fait, contrairement à la perception qu’en avaient eu beaucoup des « fans » que Ray Charles avait conquis lorsqu’il se consacrait exclusivement au R&B et au jazz, il n’avait nullement déserté ces styles de musique, produisant seulement – en plus – une abondance d’albums destinés au « grand public ». Ainsi, dans cette même période 1959-1962, il publie des 45t de R&B à un rythme semblable à celui des années précédentes pour Atlantic, ainsi qu’un magnifique album de jazz en grand orchestre où il joue de l’orgue, « Genius + Soul = Jazz », là encore avec un succès considérable. D’ailleurs, durant toute cette période, Ray Charles donnait d’éblouissantes prestations publiques qui témoignaient éloque­mment qu’il n’avait renié aucune des composantes de sa musique. Par bonheur, de précieux exemples enregistrés de tels concerts ont été publiés ces dernières années (2).

Toute sa vie, Ray Charles refusera d’être cantonné dans un type de musique spécifique, revendiquant un statut de non-spécialiste, et martelant son credo « tout ça c’est de la musique pour moi ».

Sticks and Stones

R&B : 2 / Pop : 40

“Greatest Hits” (ABC-Paramount ABC(S)415)

Ray Charles, voix, piano électrique, arrangement

Martin Banks, Joe Hunt, trompettes

Hank Crawford, sax alto

David Newman, sax tenor

Leroy Cooper, sax baryton

Edgar Willis, contrebasse

Milt Turner, batterie

The Raelets, avec Margie Hendrix, chœurs

Enregistré à New York, 27 avril 1960

One Mint Julep

R&B : 1 / Pop : 66

“Genius + Soul = Jazz” (Impulse A-2)

Ray Charles, voix, orgue Hammond

John Frosk, Phil Guilbeau, Jimmy Nothingham, Clark Terry, Joe Wilder, trompette

Jimmy Cleveland, Urbie Green, Keg Johnson, George Matthews, trombone

George Dorsey, Earl Warren, sax alto

Budd Johnson, Seldon Powell, sax tenor

Henry Haywood, sax baryton

Sam Herman, guitar

Joe Benjamin, contrebasse

Roy Haynes, batterie

Quincy Jones, arrangement

Enregistré à New York, 27 décembre 1960

Unchain My Heart

R&B : 1 / Pop : 9

“Greatest Hits” (ABC-Paramount ABC(S)415)

Ray Charles, voix, piano, arrangement

Phil Guilbeau,t rompette

John Hunt, bugle

Hank Crawford, sax alto

David Newman, sax tenor solo

Leroy Cooper, sax baryton

Edgar Willis, contrebasse

Bruno Carr, batterie

The Raelets : Gwen Berry, Margie Hendrix, Pat Lyles, Darlene McRae, chœurs

Enregistré à New York, 5 juillet 1961

You Are My Sunshine

R&B : 1 / Pop : 7

“Modern Sounds in Country & Western Music, Volume Two” (ABC-Paramount ABC(S)435)

Ray Charles, voix, piano

Marcus Belgrave, Wallace Davenport, Phil Guilbeau, Trompette

John Hunt, bugle

Henderson Chambers, Leon Comegys, Jim Harbert, Keg Johnson, trombone

Hank Crawford, Rudy Powell, sax alto

David Newman, Don Wilkerson, sax tenor

Leroy Cooper, sax baryton

Sonny Forriest, guitare

Edgar Willis, contrebasse

Bruno Carr, batterie

The Raelets : Gwen Berry, Margie Hendrix (solo), Pat Lyles, Darlene McRae, chœurs

Gerald Wilson, arrangement

Enregistré à New York, 5 septembre 1962