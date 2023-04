Jazz au Trésor : Raymond Fol - Rediscovering

Avec le recul, 44 ans après la disparition du pianiste Raymond Fol (1928-1979), il est difficile de comprendre pourquoi il n'a pas été reconnu comme il le méritait, ni de son vivant, ni après sa mort. On peut seulement penser que c'est peut-être à cause de sa modestie et de sa discrétion que Raymond n'est jamais devenu aussi célèbre que d'autres pianistes français de sa génération.

Par rapport à ses nombreux et excellents enregistrements en tant que sideman dans les années 1950 – un âge d'or du jazz en France - sa discographie en tant que leader se réduit à un seul EP, ce qui ne l'a évidemment pas aidé à atteindre le même statut que des pianistes tels que Martial Solal, René Urtreger, Maurice Vander ou Henri Renaud, pour n'en citer que quelques-uns. Malgré tout, on peut dire que Raymond Fol était un musicien respecté et admiré, tant par la critique que par le public, mais peu apprécié par les maisons de disques de ces années-là. Son style à la fois mélodique et swinguant s'accordait aussi bien avec les artistes de jazz traditionnel, que mainstream ou moderne, toujours avec une élégance et un bon goût exquis. Ce double CD présente une série d'enregistrements, pour la plupart inédits, qui permettent de redécouvrir plusieurs des facettes qui caractérisent sa personnalité marquante et expressive.

Comme l'a écrit Michel Laverdure dans Jazz Magazine : "Il est important que ceux qui aiment le jazz n'oublient jamais Raymond Fol".

John's Groove

Raymond Fol "Au Club Saint-Germain"

Raymond Fol, piano

Michel Finet, contrebasse

Jean-Baptiste “Mac Kac” Reilles, batterie

Enregistré au Club Saint-Germain à Paris, 13 avril 1956

Why Do I Love You

Annie Fratellini "Annie Fratellini"

Annie Fratellini, voix

Roger Guérin, trompette

Raymond Fol, piano

Sacha Distel, guitar

Pierre Michelot, contrebasse

Kenny Clarke, batterie

Enregistré à Paris, 1958

Circeo

Jean-Christophe Averty TV Show

Raymond Fol, piano

Gilbert « Bibi » Rovère, contrebasse

Christian Garros, batterie

Enregistré à Paris, 1960

Scandinavian

Raymond Fol, piano

Alby Cullaz, contrebasse

Charles Bellonzi, batterie

Enregistré à Paris, Maison de l’ORTF, 22 mai 1965