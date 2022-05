Jazz au Trésor : Sal Mosca - For Lennie Tristano"

Le contrebassiste Don Messina, co-producteur de ces enregistrements avec la fille de Sal Mosca, raconte : « Au cours de mon projet d'archivage de sept ans, transférant tous les enregistrements personnels de Sal Mosca à l'Institute of Jazz Studies (Rutgers University, Newark, New Jersey), j'ai découvert cette bande audio dans le studio de Sal à Mt. Vernon, New York, cachée dans un tiroir de son bureau, à l’écart de toutes ses autres bandes. La boite était soigneusement entourée d’une ficelle épaisse. Au dos de la boîte en carton, écrits avec la calligraphie exquise de Sal, se trouvaient les mots « Solo Tape for Lennie Tristano, February 2, 1970 ». J'étais super excité dans l’espoir que cette bande (si elle était encore écoutable) révèle l’excellent jeu de piano de Sal Mosca. J'ai dû patienter quelques semaines, le temps que je sois en mesure de localiser un lecteur de bande haut de gamme qui me permette de l’écouter.

Dans l'intervalle, je me suis demandé s'il s'agissait du fichier source. L'atelier de Sal avait brûlé au milieu des années 1970 et il avait tout perdu, y compris son piano. Il était surprenant de trouver quelque chose comme ça, datant de 1970 dans ce nouveau studio. Lennie Tristano possédait-il cette bande et l'a-t-il rendue ? Ou Sal l'a-t-il récupéré après la mort de Lennie ? D'après ce qu'on m'a dit, Lennie l'a probablement étiqueté en braille sur la couverture arrière. Quand j'ai trouvé cette bande, j'avais déjà archivé quelques centaines d'heures de musique de Sal. Ses enregistrements ont commencé dès 1950. Mais je me suis rendu compte que c'était là son tout premier enregistrement complet de piano solo . Il précède de plus de cinq ans le premièer album solo de Sal, « Sal Mosca Music », sur Interplay Records. Enfin, après avoir entendu le premier morceau, You Go to My Head, j'ai su que c'était un enregistrement spécial, et quand j'ai fini d'écouter la bande, j'ai compris pourquoi Sal aurait voulu donner ça à Lennie ou l'enregistrer spécifiquement pour lui.

C'est un grand pianiste qui rend hommage à un autre grand pianiste qui était son professeur, un ami proche et l'une de ses principales influences. Cependant, Sal, même avec une part d’influence évidente de Lennie, est resté fidèle à lui-même tout au long de sa carrière. Il a pu rendre hommage à Lennie sans jamais le copier, mais au niveau du feeling, l'influence est indéniable. Mais Sal amenait quelque chose de nouveau, en particulier avec son sens du temps, un son unique, sa créativité mélodique et son approche incomparable de l'improvisation à deux mains. Son amour pour Tatum, en tant que styliste de piano, est également bien présent.

À la suite de ce projet d'archivage, la famille Mosca et moi avions déjà publié sept CD sur deux sorties distinctes pour Sunnyside et Cadence Jazz. Que ce soit pour cet album ou l'un des précédents albums posthumes, cela m'a mis une responsabilité importante sur les épaules. J'ai dû répondre à une série de questions « Est-ce que cela ajoute à l'héritage de Sal ?" Si c'était le seul enregistrement que quelqu'un ait entendu parler de Sal, le représenterait-il ? Cette musique est-elle plus qu'historique ? » Mon sentiment était et est toujours un « oui » retentissant ! Il est historique car il s'agit du premier enregistrement disponible du piano solo de Sal, mais il est surtout passionnant d'entendre l'intensité de l’improvisation de Sal. Il révèle où allait son jeu de piano solo et comment il pourrait aborder les standards qu'il aimait, les lignes qu'il a écrites et jouées dans les années à venir. Et si Sal a estimé que c'était assez bon pour le donner à Lennie (et c'est en soi quelque chose d'impressionnant), alors c'est positif de le partager avec le reste d'entre nous.

Avant d'approcher la famille Mosca avec l'idée de sortir cette musique, j'avais besoin d'une confirmation supplémentaire. C'était trop important. Même si je connaissais très bien la musique de Sal (nous sommes devenus des amis très proches au cours de ses 10 dernières années et avons joué des sessions et quelques concerts ensemble pendant 7 ans), j'avais besoin de consulter quelques musiciens qui, je pensais, connaissaient aussi intimement son jeu. Je suis allé voir Larry Bluth, Connie Crothers, Jimmy Halperin et Peter Prisco, tous des musiciens de jazz qui ont étudié avec Lennie ou Sal. Ils ont convenu que cela devrait être publié. J'ai également inclus deux arrangements supplémentaires pour piano solo de 1997 dont il était fier. Il a joué ces deux morceaux, In A Mist et Stella By Starlight, dans une émission de radio WCKR-FM en 1998 dédiée à sa musique.

Le saxophoniste ténor Jimmy Halperin, un élève de Lennie et de Sal, est quelqu'un qui, je pense, sera à jamais lié à la musique et à l'enseignement de Sal. Jimmy est un improvisateur original. Sal a déclaré à propos de Jimmy, dans une interview au Cadence Magazine de 2001, "Jimmy est l'élève avec le plus de capacités que j'aie jamais eu et l'élève le plus professionnel avec lequel j'ai jamais joué." C'est tellement approprié que nous ayons pu interviewer Jimmy à propos de Sal, Lennie et cet enregistrement, pour le livret de « For Lennie Tristano, Solo Piano 1970 & 1997 ». Je me considère vraiment chanceux d'avoir joué à la fois avec Jimmy et Sal, ainsi que d'avoir pu entendre Sal jouer en solo ou avec Lee Konitz et Warne Marsh. La dernière fois que j'ai joué avec Sal Mosca, c'était le jour de l'an 2007 à Birdland, NYC. Il est décédé en juillet mais avait pu se produire en Europe pour une série de concerts et d'ateliers en janvier 2007. Sal avait 80 ans.

You Go To My Head

Sweet Georgia Brown

All The Things You Are

Prelude To A Kiss

Sal Mosca, piano

Enregistré à Mt. Vernon, New York, 7 février 1970

In A Mist

Sal Mosca, piano

Enregistré à Mt. Vernon, New York, 1997