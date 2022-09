Jazz au Trésor : Saravah - Pierre Barouh and the Saravah Sound

Le son révolutionnaire du label Saravah de Pierre Barouh, mélangeant jazz, pop, soul, musique africaine et brésilienne avec Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Areski, Alfred Panou ou encore le Baroque Jazz Trio. On y croise l’Art Ensemble of Chicago dans des contextes singuliers…

Wewantsounds présente la première rétrospective sur vinyle de Saravah, l'un des labels français les plus influents, fondé par le chanteur, compositeur et producteur Pierre Barouh . Incluant Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Alfred Panou, ainsi que de nombreux titres rares réédités sur vinyle pour la première fois, la sélection donne un aperçu du son du label se concentrant sur la période 1965-1976. Supervisé par Benjamin Barouh, le double vinyle Gatefold comprend un livret de 4 pages avec un texte de ce dernier ainsi qu‘une interview exclusive par Jacques Denis de Fernand Boruso, partenaire et homme de l’ombre de Pierre Barouh, retraçant l’histoire du label aux travers de passionnantes anecdotes.

Chanteur en vue au début des années 60, Pierre Barouh accède à la notoriété en 1966 grâce au film de Claude Lelouch Un Homme et Une Femme. En effet en 1965, il enregistre à Rio à la demande de Vinicius de Moraes une version française du ‘Samba da Bênção’ avec Baden Powell sur un petit revox, repbatisée Samba Saravah. De retour à Paris, il joue le titre à son ami Lelouch qui en tombe amoureux et décide de l’inclure dans le film où Pierre joue son propre rôle et dont il signe le B.O avec le compositeur Francis Lai. La suite est connue : Le film et la B.O. sont d’énormes succès, mais au lieu de surfer sur celui-ci, Barouh développe la maison d'édition Saravah, avec son associé et ami Fernand Boruso, en label et studio d'enregistrement afin de produire les projets qui leur tiennent à cœur d'une façon originale et indépendante.

De par leurs relations dans le cinéma, ils tombent en 68 sur Brigitte Fontaine et Jacques Higelin qui font alors des vagues dans l'underground parisien et viennent d’enregistrer Cet Enfant Que Je t'avais fait en B.O. du film de Christian Gion, Les Encerclés. Saravah les signe sur le champ et le titre, arrangé par Jean-Claude Vannier, devient culte. Il figure sur le premier album de Fontaine « Brigitte Fontaine est... folle » - premier d’une longue série pour Saravah avec son partenaire Areski Belkacem. L’album « Comme à la radio » suit en 69 avec l'Art Ensemble of Chicago. Ces derniers qu’on retrouve sur Mystifying Mama de Marva Broome et Je Suis Un Sauvage d'Alfred Panou, acteur et chanteur africain qui avait travaillé avec Jean-Luc Godard notamment.

Pierre Barouh est aussi un pionnier des musiques du monde après avoir passé du temps au Brésil (en 69, il réalise un fascinant documentaire, Saravah sur la scène musicale de Rio avec Baden Powell, Maria Bethania, Paulinho da Viola et Pixinguinha). Il sortira entre autres, deux albums du chanteur gabonais Pierre Akendengue, dont « Africa Obota » en 76 avec le titre Orema Ka-ka-ka'.

Avec Fernand Boruso, Saravah s’investit dans le jazz avec la série Pianos Puzzle dont sont issus Tchac Poum Poum de René Urtreger, Trane's Call de Georges Arvanitas et Sicilienne de Maurice Vander. Le label explore aussi des versants plus free et expérimentaux du jazz avec les disques du Baroque Jazz Trio, de Michel Roques ou du Cohelmec Ensemble.

La sélection comprend également des singles rares de l’actrice et chanteuse Béatrice Arnac (alors compagne de Boruso) avec le jazzy Le Bruit et le bruit ainsi que Je jouais le piano de Jacques Higelin, l'un des premiers titres enregistrés pour le label et qui n'a jamais été réédité. La sélection se termine par le duo envoûtant de Pierre Barouh et Baden Powell, avec Saudade (Un manque habité) enregistré en 1965 en une prise lors de la même session de Rio que Samba Saravah'

Fernand Boruso, dit "Fern", quitte Saravah en 1972. Après quelques années d'envol le label s'enfonce dans les difficultés financières et ne retrouvera pas l'énergie des débuts. L'aventure laissera néanmoins un corpus riche et fascinant dont l'influence s’accroit au fil des décennies. Benjamin Barouh travaille depuis 30 ans sur les archives du label. Il a écrit le livre « Saravah : C’est Oú L’horizon 1967-77 » en 2018 et son film documentaire L'état de vacance sur Pierre et Saravah dans les années 70 doit sortir prochainement.

Mystifying Mama

Marva Broome, voix

Leo Smith, Lester Bowie, trompettes

Roscoe Mitchell, flûte

Joseph Jarman, hautbois

George Alexandre, clavecin

Malachi Favors, contrebasse

Enregistré au Studio Saravah à Paris, 1969

Le bruit et le bruit

Beatrice Arnac, voix

Michel Roques, saxophone, flûte

Jean-Charles Capon, violoncelle

Franco Manzecchi, batterie

Enregistré au Studio Saravah à Paris, 1971

Comme à la radio

Brigitte Fontaine, voix

Leo Smith, Lester Bowie, trompettes

Roscoe Mitchell, flûte

Joseph Jarman, hautbois

Malachi Favors, contrebasse

Areski, percussions

Enregistré au Studio Saravah à Paris, 1969

Je suis un sauvage

Alfred Panou, voix

Lester Bowie, trompette

Roscoe Mitchell, flûte

Joseph Jarman, hautbois

Malachi Favors, contrebasse

Enregistré au Studio Saravah à Paris, 1969