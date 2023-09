Jazz au Trésor : Shelly Manne - My Fair Lady

Batteur de jazz, musicien de studio, chef d'orchestre et patron de club, Shelly Manne (1920-1984) a été l'un des instrumentistes les plus prolifiques du XXe siècle. « J'ai vraiment eu le meilleur des deux mondes », a-t-il déclaré en 1983. « Je suis resté occupé à jouer du jazz et, entre deux engagements, j'ai pu me rabattre sur les studios. »

Ce musicien né à New York est le fils de Max Manne, un percussionniste qui a été le premier à synchroniser le son avec les films et les dessins animés, et le neveu de Morris Manne, qui a réalisé les effets sonores des dessins animés Popeye. Shelly s'est initié au jazz dans sa jeunesse et a été très influencé par Jo Jones et Dave Tough. Au début des années 1940, il remplace Tough, qui souffre d'alcoolisme et d'épilepsie, dans les orchestres de Benny Goodman et de Joe Marsala.

Publicité

Membre de la première génération de musiciens de jazz qui a participé aux premiers enregistrements de Dizzy Gillespie en tant que leader, Manne s'est forgé une réputation en tant que membre, de 1946 à 1952, de l'orchestre de "jazz progressif" de Stan Kenton, qui jouissait d'une grande popularité. En 1954, deux ans après s'être installé en Californie du Sud, il a entamé une carrière lucrative dans les studios d'Hollywood, en commençant par « Fenêtre sur cour » d'Alfred Hitchcock. Pendant les deux décennies et demie qui suivent, Shelly Manne est le percussionniste de prédilection de compositeurs tels qu'Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith, Henry Mancini et John Williams, contribuant à d'innombrables bandes originales de films et de programmes télévisés.

Mais le batteur annulait toujours une date de studio lorsqu'il avait la possibilité de jouer du jazz avec son combo, Shelly Manne & His Men, qui comprenait des musiciens tels que le pianiste Russ Freeman, le trompettiste Conte Candoli et les saxophonistes Charlie Mariano, Richie Kamuca et Frank Strozier au fil des ans. Manne & His Men a beaucoup enregistré pour Contemporary entre 1953 et 1970 et a également enregistré des albums pour Atlantic et Capitol. Manne. Avec le pianiste André Previn et les bassistes Leroy Vinnegar ou Red Mitchell, ils ont enregistré une série d'albums en trio pour Contemporary (alternativement Shelly Manne & His Friends ou André Previn & His Pals), dont le best-seller « Modern Jazz Performances of Songs from "My Fair Lady" » en 1956.

Gagnant régulier du sondage des lecteurs de Down Beat, le batteur a également enregistré une série de disques pour Contemporary avec le guitariste Barney Kessel et le bassiste Ray Brown, présentés collectivement sous le nom de Poll Winners. Shelly Manne est également apparu en tant que sideman sur de nombreux albums du même label, notamment ceux de Benny Carter, Ornette Coleman, Hampton Hawes, Helen Humes, Red Norvo, Art Pepper et Sonny Rollins.

À réécouter : Shelly Manne et Lee Konitz à Elancourt en 1977 (1/2) Les légendes du jazz Écouter plus tard Lecture écouter 1h 00

Cet album en trio de Shelly Manne & His Friends (composé du batteur/leader, du pianiste André Previn et du bassiste Leroy Vinnegar) a été un best-seller surprise et est aujourd'hui considéré comme un classique. Previn (qui est en réalité la voix principale) dirige le groupe à travers huit thèmes. « My Fair Lady » est le premier album composé de versions jazz de chansons tirées d'une seule comédie musicale de Broadway.

Cette nouvelle réédition par Craft Recordings célèbre le 70ème anniversaire de Contemporary Records et a été conçue à partir des bandes analogiques originales par le célèbre ingénieur Bernie Grundman et pressée sur un vinyle de 180 grammes.

Get Me To The Church On Time

Wouldn't It Be Loverly

Ascot Gavotte

Show Me

I Could Have Danced All Night

André Previn (piano)

Leroy Vinnegar (contrebasse)

Shelly Manne ( batterie)

Enregistré aux studios Contemprary de Los Angeles, 17 août 1956