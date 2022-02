Jazz au Trésor : Shirley Horn - Where Are You Going

Précédant une première reconnaissance par une série de quatre albums chez SteepleChase, entre 1978 et 84 et bien sûr les dix sommets de jazz vocal publiés ensuite chez Verve, « Where Are You Going » est un album rare et méconnu de Shirley Horn, sorti à l’origine sur le label Perception. Sa réédition aujourd’hui par Fresh Sound est associée au « Embers and Ashes » de ses débuts en 1960, sous le titre « Songs of Lost Love Sung by Shirley Horn » .

À lire : Jazz au Trésor : Shirley Horn, "Embers and Ashes"

Shirley Horn (1934-2005) était une pianiste accomplie qui chantait avec un naturel stupéfiant, comme si elle vous recevait dans son salon, à la différence des vocalistes qui « jouent » à la chanteuse de jazz. Shirley Horn a chanté comme Shirley Horn et personne d'autre. Il n'y a pas de maniérismes empruntés à d'autres chanteurs, pas de faux semblant ou de recours au cliché. Son contrôle du vibrato était suffisant pour la rendre exceptionnelle, mais son approche d'une jolie chanson était mature. Comme l'une des chanteuses les plus musicales du métier : elle a embrassé la mélodie, sans contrainte ni chichi et son chant était sans prétention et plein de grâce. Et quelle interprète : à chaque chanson elle semble raconter une histoire vécue, s’accompagnant elle-même au piano, comme aucun autre pianiste ne parviendra à le faire avec la même sobriété, les rares fois où elle eut recours à quelqu’un d’autre.

En savoir plus : Shirley Horn à Vienne en 1991 (1/2)

Miles Davis avait salué son talent dès ses débuts, au point de l’inviter à occuper ses entractes au Village Vanguard quand il y était programmé au début des sixties. Mais pendant dix ans, de la fin des années 60 à la fin des années 70, elle prit ses distances avec la vie musicale, élevant sa fille à Washington, D.C. en compagnie de son mari et n’apparaissant que de loin dans les clubs de la capitale. Elle enregistra un seul album durant cette période, en 1972, ce « Where Are You Going », d’autant plus précieux qu’il constitue donc un chainon manquant avant son retour. Trois titres en trio, selon sa formule classique, et cinq en quartet avec la présence additionnelle d’un guitariste. La magie opère toujours, culminant dans sa première version enregistrée du Do It Again dont elle fera un chef d’œuvre vingt ans plus tard dans « I Love You Paris ».

Where Are You Going

Something Happens to Me

Come On Home

Do It Again

Shirley Horn (voix, piano)

Marshall T. Harris (contrebasse)

Bernard Sweetney (batterie)

Al Gafa, guitare (sauf Where Are You Going)

Enregistré à New York, 1972

À lire : Jazz au Trésor : Shirley Horn - Live at the 4 Queens