Jazz au trésor : Shirley Scott - A Walkin' Thing

“A Walkin' Thing” (1992) est le dernier des trois albums que la grande organiste américaine Shirley Scott a enregistrés pour Candid, et son dernier enregistrement avant son décès. Le mélange de gospel et de hard-pop de Shirley Scott a contribué à définir la scène soul-jazz des années 60, à la fois en tant que leader et en tant que partenaire de Stanley Turrentine et d'Eddie "Lockjaw" Davis.

Née en 1934, la reine incontestée du B3 a commencé sa longue carrière discographique avec Prestige Records en 1958, avant de sortir des albums légendaires sur Impulse !, Cadet, Atlantic et Candid. Ici, pour sa dernière sortie, Scott revient à sa signature sonore, terminant sa carrière sur une note parfaite.

Publicité

L'album présente une grande variété d'ambiances : l'enthousiasme et la joie contagieuse de Carnival, le merveilleux hommage à Art Blakey intitulé Shades of Bu, et le titre A Walkin' Thing, qui bénéficie d'une long solo de la part de Shirley Scott. Il y a aussi une version entraînante de Remember d'Irving Berlin, le très funky DB Blues. La pièce la plus remarquable est probablement la version ultra lente de When a Man Loves a Woman, qui ressemble à un hymne.

Avant tout, Shirley Scott était une pianiste de formation, et il convient de noter que vers la fin de sa vie, elle s'est davantage tournée vers cet instrument. Mais ici, Scott revient à son point fort, ce qui confère cet enregistrement une aura douce-amère.

Enregistré en 1992 au célèbre studio Van Gelder d'Englewood Cliffs, dans le New Jersey, et réalisé par Rudy Van Gelder. Cet enregistrement a été remasterisé par le légendaire ingénieur de mastering Bernie Grundman et ressort en versions LP 180gr, numérique et CD.

Carnival

D.T. Blues

Shirley Scott, orgue Hammond B3

Terell Stafford, trompette

Tim Warfield, sax tenor

Arthur Harper, contrebasse

Aaron Walker, batterie

Enregistré à Englewood Cliffs, le 17 novembre 1992