Jazz au Trésor : Stacey Kent - The Boy Next Door

Stacey Kent est une chanteuse de jazz américaine (elle est née en 1965 dans le New Jersey), établie en Angleterre. Elle vint achever ses études musicales à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, y rencontra son mari, le saxophoniste Jim Tomlinson et l’épousa en 1991. Elle entama sa carrière dans les clubs de Londres et sortit son premier album chez Candid, « Close Your Eyes » en 1997.

Elle a ensuite multiplié les distinctions et les prix internationaux, avec des ventes se chiffrant en millions pour des albums classés dans les hit-parades au cours de ses 25 ans de carrière. « The Boy Next Door » a permis à Stacey Kent de connaître son plus grand succès à ce jour lors de sa sortie en 2003, lui permettant de se faire connaître en France et au Royaume-Uni.

L'idée de cet album est née lorsqu'un intervieweur s'est étonné du nombre d'hommes figurant sur la liste des chanteurs et interprètes préférés de Stacey Kent. L'enregistrement rend donc hommage aux héros de Kent, dont la plupart ont marqué de leur empreinte le Great American Songbook et les standards populaires. Chaque standard est dédié - Tony Bennet, Frank Sinatra, Chet Baker et Sammy Davis Jr. pour n'en citer que quelques-uns. Mais les titres se réfèrent aussi à des artistes contemporains comme Paul Simon et James Taylor et, grâce aux arrangements serrés exécutés sans effort par le sextet qui l’accompagne, ils se fondent harmonieusement avec les morceaux plus anciens.

Produit par Jim Tomlinson, compagnon et collaborateur de longue date de Kent, et enregistré aux studios Curtis Schwartz, en Angleterre, ce disque a été remasterisé par le légendaire ingénieur de mastering Bernie Grundman et ressort en versions LP 180gr, numérique et CD.

The Best Is Yet to Come

The Boy Next Door

The Trolley Song

Too Darn Hot

Stacey Kent, voix

Jim Tomlinson, saxophones, chœurs

Colin Oxley, guitar

David Newton, piano, claviers, chœurs

Dave Chamberlain, contrebasse

Matt Home, batterie

Cutis Schwartz, chœurs

Enregistré à Ardingly, Angleterre, 18-22 février 2003