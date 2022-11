Jazz au Trésor ; Ted Nash & Tony Rizzi - The Music of Frank Comstock

Deux LP, de deux musiciens différents, réunis en un seul CD : il faut dire qu’il y a unité de lieu (Hollywood), de temps (l’été 1954) et d’action (un seul compositeur et les mêmes musiciens). « The Music of Frank Comstock » révèle au passage deux superbes instrumentistes, Ted Nash et Tony Rizzi.

Ted Nash "The Music of Frank Comstock"

L'incroyable polyvalence de Ted Nash (1922-2011) a couvert toute la gamme des instruments à anches. Originaire de Boston, il a déjà montré dès son plus jeune âge qu'il avait le potentiel pour devenir un grand flûtiste. Cependant, il était tellement fasciné par le ténor des géants du jazz comme Ben Webster, Joe Thomas et Lester Young qu'il a changé d'instrument à l'âge de 14 ans. À seulement 18 ans, il a commencé à tourner avec une succession d’orchestres de danse. Il rejoint Les Brown en 1944 et s'impose rapidement comme un instrumentiste d'une portée illimitée. Ted quitte le groupe de Les Brown en 1946 pour s'installer à Hollywood, où il aligne les dates d'enregistrement, pour Billy May ou Jerry Gray, avec le reste de son activité professionnelle entre cinéma, radio et télévision. Sur cet album de 1954 pour Starlite Records, Ted passe du ténor à l'alto, à la flûte et au piccolo, pour présenter la musique du compositeur-arrangeur Frank Comstock (1922-2013) – qui travailla longtemps avec Doris Day - dans des ambiances contrastées. Ce Ted Nash là est le frère du tromboniste Dick Nash, présent à ses côtés, lui-même le père du saxophoniste homonyme Ted Nash (né en 1960) qui a longtemps fait partie du Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Publicité

Tony Rizzi "The Music of Frank Comstock"

Tony Rizzi (1923-1992) a grandi à Los Angeles et a étudié le violon pendant 11 ans avant de se lancer dans la trompette. À 18 ans, il a commencé à jouer de la guitare et est rapidement devenu un accompagnateur suffisamment compétent pour se qualifier pour le Air Transport Command Band pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'expérience inestimable de jouer dans des groupes en tant que sideman, Tony était prêt à rivaliser avec les meilleurs. En 1946, ses premiers emplois professionnels furent avec les groupes modernistes de Boyd Raeburn et Earle Spencer, se produisant et enregistrant de manière remarquée en tant que soliste. Cela lui a valu un contrat avec Les Brown, devenant l'un des principaux musiciens de son groupe jusqu'en 1953. Cette même année, il est devenu membre du Dave Pell Octet, l'un des ensembles de jazz les plus populaires du sud de la Californie, qui a été formé avec les membres principaux de l'orchestre de Les Brown. À partir de 1954, Tony élargit ses activités en rejoignant l'équipe du NBC Orchestra, qui joua dans de nombreuses émissions de variétés télévisées. C'est là qu'il rencontre Frank Comstock, qui sera responsable de la production et de la musique du premier album de Tony en tant que leader pour Starlite Records.

Whim Wham

Ted Nash "The Music of Frank Comstock"

Ted Nash, saxophone tenor

Dick Nash, trombone

Tony Rizzi, guitar

Morty Corb, contrebasse

Alvin Stoller, batterie

Enregistré à Hollywood, été 1954

Nightfall

Ted Nash "The Music of Frank Comstock"

Ted Nash, saxophone alto

Dick Nash, trombone

Tony Rizzi, guitare

Morty Corb, contrebasse

Alvin Stoller, batterie

Enregistré à Hollywood, été 1954

The Grabber

Ted Nash, saxophone tenor

Dick Nash, trombone

Tony Rizzi, guitare

Morty Corb, contrebasse

Alvin Stoller, batterie

Enregistré à Hollywood, été 1954

Footloose

Ted Nash, saxophone alto

Dick Nash, trombone

Tony Rizzi, guitar

Morty Corb, contrebasse

Alvin Stoller, batterie

Enregistré à Hollywood, été 1954