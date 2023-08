Jazz au Trésor : Terri Lyne Carrington - TLC & Friends

À la veille de son apparition – le 8 septembre - au festival Jazz à La Villette en compagnie de Yessaï Karapétian, c’est une madeleine bienvenue.

Quatre fois lauréate d'un Grammy, NEA Jazz Master, compositrice, militante et éducatrice, Terri Lyne Carrington s’est longtemps opposée à la réédition du témoignage de ses débuts enregistrés.

La toute première session de Terri Lyne Carrington, « TLC & Friends », comprend un casting de premier plan, avec Kenny Barron au piano, George Coleman au saxophone et Buster Williams à la basse. Son père, Sonny Carrington, apporte également sa contribution au saxophone sur le classique de Sonny Rollins "Sonnymoon for Two". L'album met magistralement en valeur le talent de Carrington en tant que batteuse et compositrice, avec notamment le titre original La Bonita, une interprétation rafraîchissante de la célèbre composition de Billy Joel, Just The Way You Are, ainsi que des interprétations brûlantes de standards tels que Seven Steps To Heaven et What Is This Thing Called Love. La réédition Candid comprend des notes originales de Terri Lyne et Sonny Carrington, ainsi qu'un nouvel texte de Dianne Reeves.

Bien que cet album présente Terri Lyne Carrington au début d'une carrière prometteuse, à l'âge de 16 ans, elle était presque une vétérane. Issue d'une famille de musiciens - outre son père, le grand-père de Carrington, Matt Carrington, batteur lui aussi, a joué avec Chu Berry et Fats Waller – Terri Lyne a partagé la scène pour la première fois avec Rahsaan Roland Kirk à l'âge de cinq ans. À dix ans, elle est devenue la plus jeune musicienne de Boston à recevoir une carte professionnelle et a impressionné le public avec Clark Terry et ses All-Stars. À l'âge de onze ans, elle a obtenu une bourse d'études au Berklee College of Music de Boston, lorsque, sur la suggestion d'Ella Fitzgerald, les fondateurs de l'école, Lawrence et Alma Berk, l'ont entendue jouer avec le grand Oscar Peterson. À noter qu’aujourd'hui, Terri Lyne Carrington enseigne à l'école et est la fondatrice du Berklee Institute of Jazz and Gender Justice. Elle a ensuite joué avec des dizaines d'autres légendes, dont B.B. King, Dizzy Gillespie, Illinois Jacquet, Nat Adderley, Jon Hendricks et bien d'autres avant d'avoir l'âge de conduire, et les maîtres de la batterie Art Blakey, Roy Haynes, Max Roach, Buddy Rich et Elvin Jones l'ont invitée à faire partie de leurs groupes.

What Is This Thing Called Love

La Bonita

Seven Steps to Heaven

St. THomas

Just the Way You Are

George Coleman, saxophone tenor

Kenny Barron, piano

Buster Williams, contrebasse

Terri Lyne Carrington, batterie

Enregistré à New York, 19 octobre 1981