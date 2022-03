Jazz au Trésor : The Brothers Sandole & John La Porta

Publiés à l’origine sur Fantasy, « Modern Music from Philadelphia » des Brothers Sandole et « Conceptions » des Sandole Brothhers et de John La Porta, trouvent leur juste reconnaissance dans la collection Rare and Obscure Rare Albums de Fresh Sound.

« Modern Music from Philadelphia »

Fonctionnant uniquement sur une base artistique, The Brothers Sandole n'était pas une entreprise commerciale, mais un groupe résolument différent, audacieux et expérimental. Dennis et Adolph Sandole étaient des professeurs de musique à Philadelphie, qui voulaient en fait continuer à enseigner mais estimaient que leur musique était complètement originale et si différente harmoniquement qu'elle méritait d'être entendue pour ses propres mérites. Le caractère dense et plein de leurs compositions a généré un son de big band original, et les improvisations s’inscrivent dans un schéma bien écrit. Quatre des dix pièces présentées ici sont de Dennis, dont deux si concises qu'elles sont terminées en quelques secondes ; le reste est d’Adolph. Toutes leurs compositions combinent douceur d’écriture et élégance d’exécution, L’album est le seul que les frères Sandole aient enregistré.

« Conceptions »

John La Porta (1920-2004) était un musicien et un enseignant des plus talentueux. Il était toujours à la recherche de nouvelles formes d'expression, et c'est peut-être pour cela qu'il a longtemps été incompris. Son approche distinctive du jazz n'a jamais été désinvolte, et son album « Conceptions » pourrait être le reflet le plus pur de ses idées. Son objectif était d'obtenir la plus grande variété possible de couleurs, de dynamiques et d'ambiances en utilisant diverses combinaisons d'instruments. Toute l'écriture ici est de La Porta à l'exception de Perdido de Juan Tizol. Les compositions du Septet offrent une palette de couleurs et un son d'ensemble plus large. Les faces du Quartet permettent un jeu plus virtuose et une expérimentation rythmique difficile à gérer dans un groupe plus large. Les Duos sont cinq dialogues très courts entre La Porta au sax alto, et Louis Mucci à la trompette, et offrent des intermèdes humoristiques entre les compositions plus longues. Tout au long de ces performances, La Porta joue avec force, beauté et cohérence, Mucci se révèle avec un beau son de trompette et un vrai sens lyrique, tandis que le pianiste méconnu Wally Cirillo distille également plusieurs beaux passages.

À lire aussi : Jazz au Trésor : Gus Mancuso - Introducing + Music From New Faces

The Boys From Istambul

The Sandole Brothers « Modern Music from Philadelphia »

Art Farmer, trompette

Sonny Russo, trombone

John La Porta, sax alto

Teo Macero, sax ténor

Adolf Sandole, sax baryton

Al Del Governatore, piano

Dennis Sandole, guitare

Wendell Marshall, contrebasse

Clem DeRosa, batterie

Enregistré à Fine Sound, New York City, juillet 1955

Concertina For Clarinet

John La Porta « Conceptions »

Louis Mucci, Trompette

Sonny Russo, trombone

John La Porta, clarinette

Sol Schlinger, sax baryton

Wally Cirillo, piano

Wendell Marshall, contrebasse

Clem DeRosa, batterie

Enregistré à Fine Sound, New York City, 4 et 5 juin 1956

Absentee

Fermé La Porta

John La Porta « Conceptions »

John La Porta, clarinette

Wally Cirillo, piano

Wendell Marshall, contrebasse

Clem DeRosa, batterie

Enregistré à Fine Sound, New York City, 4 et 5 juin 1956