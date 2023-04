Jazz au Trésor : The Metronomes - Something Big !

Le groupe vocal The Metronomes s'est formé en 1959 à Philadelphie et s'est fait remarquer par un son frais et engageant, basé sur des harmonies de jazz en élargissant le propos.

Ses membres étaient : Paul Benson, premier ténor, Julius Robinson, deuxième ténor, Johnny Oglesby, baryton, et Charles "Woody" Woodford, basse. Bien qu'ils soient pratiquement inconnus, le pianiste et producteur Leroy "Lee" Lovett remarque leurs talents et décide immédiatement de les enregistrer pour son nouveau label Wynne. Pour l'enregistrement, Lovett organise un sextet avec lui-même comme soliste au piano, et Sam Reed, un autre jazzman de Philadelphie, au saxophone alto. L'album "and now...TheMetronomes" sort en octobre 1959 et marque l'introduction et les débuts du groupe. Au fil du temps, le groupe a progressivement développé une plus grande cohésion et une plus grande unité, tout en commençant à attirer l'attention lors de ses engagements dans sa ville natale.

Publicité

En 1961, Conrad Moore remplace Oglesby au poste de baryton et, peu après, le groupe fait ses débuts au Peps Club de Philadelphie. Melba Liston, ancienne tromboniste et arrangeuse pour Dizzy Gillespie et Quincy Jones, était présente lors de la représentation. « Ils ont fait une apparition en tant qu'invités au club, raconte Melba, en chantant principalement des standards, et nous avons tous remarqué qu'ils avaient un très bon feeling et ce qui semblait être un style plutôt décontracté et plein d’enthousiasme ». Le manager du groupe et Melba envisagent alors d'enregistrer un album, et l’association Metronomes-Liston se met en place. Avant d'enregistrer pour le label Jazzland, Melba Liston a longuement travaillé sur tous les arrangements

vocaux et instrumentaux et a également choisi une grande partie du répertoire de l'album « Something Big ! ». Le pianiste Junior Mance est également un brillant accompagnateur de l'excellent quartet rythmique que Melba a constitué et qui apporte un soutien approprié et original aux Metronomes. Comme l'a dit Melba, "je pense qu'il y a là beaucoup de choses passionantes à écouter et à découvrir...".

-Jordi Pujol

Back Door Blues

I Remember Clifford

'Til I Met You

Night in Tunisia

"Something Big !"

The Metronomes :

Paul Benson (voix ténor)

Julius Robinson (voix ténor)

Conrad Moore (voix baryton)

Charles "Woody" Woodford (voix basse)

Junior Mance (piano)

Les Spann (guitare)

Henri Grimes (contrebasse)

Grady Tate (batterie)

Melba Liston (direction, arrangements)

Enregistré à New York, 1962