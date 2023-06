Jazz au Trésor : Vi Redd - Bird Call

Elvira « Vi » Redd, née à Los Angeles le 20 septembre 1928, est l’une des plus éblouissantes saxophonistes que le jazz ait connu. Un son tranchant, fulgurant, inspiré, marqué par le blues. Et deux albums sous son nom en tout et pour tout, à côté de ses collaborations avec Count Basie, Rahsaan Roland Kirk, Marian McPartland ou Dizzy Gillespie. Jordi Pujol, à l’origine de cette réédition réédite le premier « Bird Call ». et revient sur son parcours.

Vi Redd a commencé à chanter à l'église à l'âge de cinq ans et, après avoir étudié le piano pendant un certain temps, elle s'est mise à souffler dans un saxophone en ut que sa grand-tante Alma Hightower, professeur de musique réputée, lui avait offert à l'âge de 10 ans, alors qu'elle venait d’entrer au collège.

En 1948, elle a commencé à se produire dans des sessions de quartier tout en continuant à étudier la musique et en faisant des sciences sociales sa matière principale. En 1954, après avoir obtenu son diplôme au L.A. State College, elle joue et chante avec de petits groupes locaux, comme l'orchestre de Dick Hart, entre autres. À la même époque, elle découvre les obstacles qui expliquent la rareté des femmes dans le domaine du jazz. "Je ne vois aucun avantage pour une fille musicienne. Je n'ai trouvé que des inconvénients", explique Vi. En 1957, elle décide d'abandonner la musique et ne revient au jazz qu'après trois ans où elle exerce en tant qu'assistante sociale.

En mars 1962, Vi commence à jouer régulièrement le lundi soir au Red Carpet Room de Los Angeles. Elle se distingue immédiatement par le fait que peu de musiciens ont une sonorité plus proche de celle de Bird ou un sens du blues plus ancré qu'elle. En plus de ses talents de saxophoniste, elle était une chanteuse au timbre chaud, gospel et blues.

Le son unique de Vi a rapidement fait parler d'elle, ce qui a conduit à l'enregistrement de son premier album, "Bird Call", qui met en valeur son jeu et son chant pleins d'âme, soutenus par deux groupes d'éminents musiciens de jazz. La première formation comprend le trompettiste Carmell Jones et le vibraphoniste Roy Ayers, tandis que la seconde inclut le guitariste Herb Ellis. Les deux sections rythmiques sont encadrées par le pianiste Russ Freeman et le conjoint de Vi, Richie Goldberg, à la batterie. À la contrebasse, Leroy Vinnegar et Bob Whitlock assurent le groove. L'album, qui a été produit avec l'aide du critique et producteur Leonard Feather, a été acclamé par la critique lors de sa sortie sur le label United Artists.

Après le succès de "Bird Call", Vi Redd sort en 1963 un deuxième album intitulé "Lady Soul" sous le label Atlantic Records. Son nom est rapidement devenu célèbre grâce à ses fréquentes apparitions dans des festivals de jazz à travers les États-Unis et au niveau international en tant que soliste avec l'orchestre de Count Basie, qui a effectué des tournées en Europe et en Afrique. Elle a également joué dans divers clubs, de Copenhague à Tokyo.

Malheureusement, la réputation de Miss Redd aurait pu être plus conforme à son talent si les deux seuls albums qu'elle a réalisés en tant que leader n'avaient pas été retirés du marché pendant des années. Malgré les obstacles qu'elle a rencontrés et les périodes d'absence temporaire, Vi Redd a persévéré et a continué à ouvrir la voie à de nombreuses autres femmes talentueuses du monde du jazz tout au long de sa carrière.

Now's The Time

Old Folks

Vi Redd, sax alto, voix

Carmell Jones, trompette

Roy Ayers, vibraphone

Russ Freeman, piano

Leroy Vinnegar, contrebasse

Richie Goldberg, batterie

Enregistré à Los Angeles, 21 mai 1962

If I Should Lose You

I'd Rather Have a Memory Than a Dream

Vi Redd, sax alto, voix

Russ Freeman, piano

Herb Ellis, guitar

Bob Whitlock, contrebasse

Richie Goldberg, batterie

Enregistré à Los Angeles, 22 mai 1962