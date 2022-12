Jazz au Trésor : Vince Guaraldi - A Charlie Brown Christmas

Célébré pour l’inventivité mélodique de ses compositions et de ses arrangements, le pianiste jazz Vince Guaraldi s’est illustré grâce à ses créations pour le petit écran : après avoir récolté un premier succès en solo avec “Cast Your Fate To the Wind“, l’unique composition originale sur son premier album « Jazz Impressions of Black Orpheus » paru en 1962, l’ancien membre de la formation latin-jazz de Cal Tjader signe l’année suivante la bande-son de l’adaptation animée de Peanuts, la célèbre bande dessinée créée par Charles Schultz.

Support musical d’une émission de Noël diffusée sur la chaîne CBS, « A Charlie Brown Christmas » s’impose en 1965 en délivrant trois standards éternels de Vince Guaraldi : Christmas Time Is Here, Skating et Linus and Lucy, qui deviendra bientôt le thème non-officiel de la série Peanuts. La fructueuse collaboration entre le pianiste et l’univers de Charles Schultz se prolonge en 1966 avec « It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown ». Avant de disparaître en février 1976, Vince Guaraldi composera près d’une quinzaine de bandes originales liées aux aventures de Charlie Brown et de ses compagnons. Sa contribution au patrimoine culturel et l’ensemble de sa carrière ont été saluées depuis par plusieurs récompenses, dont une intronisation au Grammy Hall of Fame en 2007 et l’intégration aux archives nationales de la Librairie du Congrès de l’album « A Charlie Brown Christmas » en 2012.

Diffusé le 9 septembre 1965, Charlie Brown’s Christmas**,** l’épisode spécial de Noël de la série animée Peanuts, est illustré par une bande-son composée par Vince Guaraldi. Mêlant jazz et chants traditionnels, certains accompagnés par une chorale enfantine, le huitième album du pianiste va s’écouler à plus de 5 millions d’exemplaires depuis sa sortie et sera vénéré par plusieurs générations d’auditeurs, « A Charlie Brown Christmas » est également le deuxième album le plus populaire de l’histoire du jazz après « Kind of Blue » de Miles Davis.

O Tannenbaum

Linus and Lucy

Skating

Christmas is Coming

The Christmas Song

Vince Guaraldi, piano

Fred Marshall (ou Monty Budwig), contrebasse

Jerry Granelli (ou Colin Bailey), batterie

Enregistré à San Francisco, septembre-octobre 1965