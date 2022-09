Jazz au Trésor : Vince Guaraldi - It's the Great Pumkin, Charlie Brown (Original Soundtrack Recording)

Craft Recordings a publié le 26 août l'édition définitive de la bande originale de Vince Guaraldi pour la série animée de 1966, « It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown », de Charles M. Schulz, créateur de la bande dessinée Peanuts et produite par Lee Mendelson Film. Remasterisé à partir de bobines de session analogiques récemment découvertes, l'album propose sept prises alternatives inédites, qui offrent toutes un aperçu passionant du processus créatif de Guaraldi. Le livret comprend également de nouvelles notes de pochette de l'historien des Peanutsn Derrick Bang, avec des contributions de la famille de Lee Mendelson, le producteur. De plus, une note de ce même Mendelson (extraite de l'édition 2018 de l'album) complète la sortie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En 2019, peu de temps avant son décès, Lee Mendelson avait cherché à savoir s'il pouvait trouver l'une des bandes originales des enregistrements. Son équipe a eu l'occasion l'année suivante de mettre la main sur de vastes archives. Parmi leurs découvertes figurait un trésor, les matériaux de Vince Guaraldi, le pianiste de jazz lauréat d'un Grammy Award, qui a composé l’une des B.O. les plus marquantes de l'histoire de la télévision pour la série Peanuts tout au long des années 60 et 70, ainsi que quelques splendides albums de jazz. L'une des découvertes les plus excitantes a été celle des bobines analogiques originales des sessions Great Pumpkin - qui, jusqu'à présent, étaient considérées comme perdues dans les limbes. Accompagnées de notes de session détaillées, les bandes comprenaient également une multitude de prises alternatives.

Publicité

À partir de ces bobines, Jason et Sean Mendelson, ainsi que l'équipe de Craft Recordings, ont assemblé la version définitive de Great Pumpkin. Dans les notes de pochette, ils écrivent : « On ne sait pas grand-chose sur la façon dont Guaraldi a écrit et arrangé ces mélodies et thèmes classiques, et même de nombreux musiciens qui ont joué avec lui ont trouvé que sa méthode était un beau mystère… Nous espérons qu'en écoutant cette musique, en particulier le matériel bonus, vous aurez un aperçu du processus créatif de Guaraldi au moment précis où lui et ses musiciens façonnent les morceaux. Ces prises [alternatives] démontrent l'évolution et les choix qui sont devenus la partition désormais célèbre. »

Retour en arrière en 1966, lorsque Guaraldi se prépare à écrire de la musique pour « It's the Great Pumpkin, Charlie Brown ». À ce moment-là, le musicien de jazz de la Bay Area de San Francisco en était aux premières bribes d'un partenariat créatif à long terme avec Mendelson et Charles M. Schulz. À peine deux ans plus tôt, il avait été chargé par Mendelson d’illustrer un documentaire télévisé sur Charles M. Schulz, intitulé « A Boy Named Charlie Brown ». Bien que le film n'ait jamais été diffusé, le trio s'est réuni un an plus tard pour « A Charlie Brown Christmas ». Ce fut un succès instantané, tout comme sa bande originale. En juin 1966, ils ont enchainé avec « Charlie Brown's All-Stars! », tandis que « It's The Great Pumpkin, Charlie Brown » était prévu pour octobre.

La partition du spécial Halloween (The Great Pumpkin : la grande citrouille…) a été enregistrée au Desilu’s Gower Street Studio à Hollywood quelques semaines seulement avant sa date de diffusion. Le pianiste était accompagné de son trio - le bassiste Monty Budwig et le batteur Colin Bailey - avec une instrumentation complémentaire constituée d’Emmanuel "Mannie" Klein à la trompette, John Gray à la guitare et Ronald Lang aux anches. Les musiciens ont également été rejoints par le compositeur, arrangeur et chef d'orchestre chevronné John Scott Trotter, mieux connu pour une carrière de trois décennies en tant que directeur musical de Bing Crosby, qui a supervisé l'ensemble du processus de notation.

En plus d'apporter un son orchestral plus audacieux aux partitions de Guaraldi, Trotter a également "mis de l'ordre dans le chaos", comme l'explique Derrick Bang. « Sans aucune expérience de notation, Guaraldi avait posé bon nombre de ses repères pour les deux premières émissions spéciales des Peanuts comme il l'aurait fait en studio : sous forme de prises prolongées qui étaient souvent trop longues pour l'action à l'écran qu'elles accompagnaient. En conséquence, une grande partie de la musique avait tendance à être shuntée à la fin d'une scène. »

Trotter - qui a également contribué à deux compositions originales de la bande originale, Snoopy and the Leaf et Breathless - a aidé Guaraldi à façonner son travail en de courtes séquences avec des fins clairement définies. Ce processus peut être entendu dans les prises alternatives du nouvel album, y compris plusieurs versions du thème emblématique de Peanuts, Linus et Lucy, ainsi que The Great Pumpkin Waltz et le macabre Graveyard Theme. Ces bobines originales offrent également une nouvelle opportunité d'entendre plusieurs de ces morceaux instrumentaux sans effets sonores, notamment Frieda (With the Naturally Curly Hair) et Breathless. De plus, plusieurs séquences sont disponibles pour la toute première fois dans leur intégralité (dont The Red Baron, Roses of Picardie et Charlie Brown Theme).

La dernière piste bonus, Charlie Brown Theme (Alternate Reprise Take 2), offre un moment plus brut, comme dans les coulisses. « Il est écrit dans une autre tonalité ! » révèle Derrick Bang : « Cette explosion inattendue de 'réalité' nous donne l'impression d'être en studio avec Guaraldi, Trotter et les autres musiciens : une excellente et touchante manière de clore le coffret. »

It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown a été créé à la télévision le 27 octobre 1966 et mettait en vedette Charlie Brown, Snoopy, Sally, Schroeder, Lucy et Linus qui est déterminé à rechercher la mystérieuse « grande citrouille ». L'émission spéciale d'une demi-heure a prouvé la popularité de la série avec 49% de la part d'audience (ce qui en fait un succès encore plus fort que la première diffusion de A Charlie Brown Christmas). It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown a obtenu un hommage bien mérité aux Emmy Awards l'année suivante et est désormais disponible en streaming sur Apple TV +.

Contrairement à « Christmas », qui avait précédé, la bande originale de « It's The Great Pumpkin, Charlie Brown » ne fut pas initialement disponible. Alors que certaines pistes ont été ajoutées aux compilations au fil des décennies, une édition complète de la musique de « It's The Great Pumpkin, Charlie Brown » n'est sortie qu'en 2018. Mais en raison du manque de bobines originales, de nombreux indices contenaient encore des effets sonores superposés.

Dans ses notes pour la version originale, Lee Mendelson a déclaré que la partition était « la quintessence de Vince Guaraldi pour les Peanuts. Maintenant, avec la découverte de ces bandes perdues depuis longtemps, les fans peuvent profiter de ces classiques dans toute leur splendeur. » « Nous savons que [notre père] serait ravi que nous trouvions enfin cette"grande citrouille " », ajoutent les enfants de Mendelson. « Si seulement nous avions su que nous aurions dû chercher une "grosse citrouille", nous l’aurions fait depuis le début. »

Linus and Lucy (Alternate Take 1)

Graveyard Theme (Alternate Take 1)

The Great Pumplin Waltz (Alternate Take 2)

The Red Baron + Military Drum March

The Vince Guaraldi Sextet

Vince Guaraldi, piano et celesta (The Great Pumpkin), arrangements

Monty Budwig, contrebasse

Colin Bailey, batterie

Emmanuel Klein, trompette

Ronald Lang, anches

John Gray, guitar

John Scott Trotter, orchestration

Robert G. Hartley, co-arrangements

Enregistré au Desilu’s Gower Street Studio, Hollywood, 4 octobre 1966