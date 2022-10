Jazz au Trésor : Virgil Gonsalves - Jazz in the Bay Area, 1954-59

Ce double CD comprend un livret de 28 pages avec un essai du producteur, des photos, des illustrations, le personnel détaillé, les dates d'enregistrement et les notes de pochette originales des albums.

« The Virgil Gonsalves Sextet & Big Band – Jazz in The Bay Area 1954-59 » parait chez Fresh Sound ( ) .

Publicité

Virgil Gonsalves (1931-2008) était un saxophoneo baryton doué et un chef d'orchestre. Encore un musicien qui, malgré ses qualités indéniables, est la plupart du temps absent des listes "best of" de son instrument, probablement parce que sa renommée n'a jamais vraiment dépassé la Bay Area de San Francisco.

En 1952, Virgil a révélé un sextet astucieusement arrangé lors de concerts en clubs, contribuant au développement d'une scène de jazz moderne naissante à San Francisco. De 1955 à 1959, le sextet a travaillé de longues périodes dans des clubs bien connus tels que le Black Hawk et le Jazz Workshop, et sa musique représentait en quelque sorte un style de San Francisco, une réponse hybride au jazz qui se préparait à Los Angeles et avait déjà été labellisé comme le style de la West Coast. Virgil Gonsalves lui-même était un grand fan de Gerry Mulligan, Shorty Rogers et du son frais émanant du sud de la Californie. En 1959, Virgil, toujours enthousiaste, organise également un big band moderne en collaboration avec le trompettiste Jerry Cournoyer, prolongement bien conçu de son sextet.

Le chef d'orchestre et trompettiste Rudy Salvini (1925-2011) était un autre musicien et professeur infatigable de la Bay Area. En 1954, il organise son orchestre de répétition de 17 musiciens. C'était un jeune groupe dérivé de Kenton-Basie qui était cependant extrêmement original dans ses arrangements, notamment par Jerry Coker, Jerry Mulvihill et Jerry Cournoyer. Le groupe a donné des concerts occasionnels et est apparu chaque semaine pendant deux ans à la salle de bal Oakland's Sands. En 1958, il joue au premier festival de jazz de Monterey, salué par les critiques de jazz comme l'un des plus excitants de la Côte Pacifique.

Virgil Gonsalves et Rudy Salvini furent deux moteurs très importants du jazz dans la Bay Area dans les années 50. Avec cette compilation, hommage est rendu non seulement à leur talent de musiciens et de chefs d'orchestre, mais aussi à leur persévérance et à leurs réalisations musicales dont on se souvient peu, un véritable travail d'amour pour le jazz.

Jordi Pujol

Out of Nowhere

Yesterdays

"Virgil Gonsalves Sextet" (Nocturne)

Virgil Gonsalves (saxophone baryton)

Bob Enevoldsen (trombone à pistons)

Buddy Wise (saxophone ténor)

Lou Levy (piano)

Harry Babasin (contrebasse)

Larry Bunker (batterie)

Enregistré à Hollywood, 29 septembre 1954

Goody-Goody

"Jazz San Francisco Style" (Liberty)

Virgil Gonsalves (saxophone baryton)

Bob Badgley (trombone à pistons)

Dan Patiris (saxophone ténor)

Clyde Pound (piano)

Ron Crotty, Max Harstein (contrebasse)

Gus Gustafson (batterie)

Enregistré à Hollywood, novembre 1955

Oasis

"Jazz at Monterey" (Omega)

Virgil Gonsalves (saxophone baryton)

Mike Downs (trompette)

Dan Patiris (saxophone ténor)

Merrill Hoover (piano)

Eddie Kahn (contrebasse)

Al Randall (batterie)

Enregistré à San Francisco, 25 mai 1959